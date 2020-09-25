Без Украины и России. Определились пары 4-го раунда квалификации ЛЕ

Стали известны пары 4-го раунда квалификации Лиги Европы.

Все противостояния на этой стадии будут состоять из одного матча, поединки пройдут 1 октября. 42 команды определят 21 обладателя путевок в групповой раунд турнира.

Два украинских клуба неудачно провели свои матчи 3-го раунда квалификации в гостях и выбыли из еврокубков. «Десна» проиграла «Вольфсбургу» (0:2), а «Колос» уступил хорватской «Риеке» (0:2 д.в.).

Лига Европы 2020/21

Пары 4-го раунда квалификации (Q4)