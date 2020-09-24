Ростов
1:2
Маккаби Хайфа
24.09.2020, FT

Рукавица решает. Бывший украинец похоронил надежды российского Ростова

У России уже второй клуб выбывает из Лиги Европы, первым было «Динамо» М

  • 24.09.2020 21:27
  • 7451 просмотр
  • 26 комментариев
Рукавица решает. Бывший украинец похоронил надежды российского Ростова
© Twitter. Никита Рукавица

Израильская команда «Маккаби» из Хайфы в гостях обыграла российский «Ростов» (2:1) и прошла во 4-й раунд квалификации Лиги Европы.

Один из голов за «Маккаби» забил австралийский форвард Никита Рукавица, который родился в Николаеве и до 14 лет занимался футболом в местном ДЮСШ «Торпедо», а затем переехал с семьей в Австралию.

У России уже второй клуб выбывает из Лиги Европы (первым было «Динамо» Москва с украинцем Иваном Ордецом в составе).

Лига Европы

3-й раунд квалификации

«Ростов» (Россия) – «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – 1:2

Голы: Шомуродов, 9 – Рукавица, 20, Абу-Фани, 60.

Удаление: Глебов («Ростов»).

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Источник — Sport.ua

(31 голос)

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Комментарии
    Vaso
    online
      Vaso, 24.09.2020 22:59
    0
    ll_pogulianka_ll, 24.09.2020 22:57
    Плюсую!
    Спасибо.
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 24.09.2020 22:57
    +1
    Vaso, 24.09.2020 22:11
    В прошлом сезоне российские клубы наклоняли азербайджанцы, венгры, швейцарцы, в этом уже наклонили грузины и евреи, и находятся же люди типа Ракицкого которые говорят что в раше чемпионат высокого уровня...
    Плюсую!
    Ссылка
    Vaso
    online
      Vaso, 24.09.2020 22:53
    0
    Sheffield, 24.09.2020 22:19
    Никто ничего не говорит, достаточно с башки снять кастрюльку и заглянуть в таблицу УЕФА,но повторю специально для тебя, обязательно снять кастрюльку !! В ней ничего не видно
    Если так любишь рейтинги, загляни через скрепы в рейтинг сборных - Украина 24-тая, Россия 34-тая.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.09.2020 22:51
    -1
    Приятно черт возьми! Украинец, Николаев...лишнехромосомные нафиг!
    Ссылка
    dts01
    online
      dts01, 24.09.2020 22:42
    +2
    Карпин в кожаной куртке - ска ржач🤣 Быдлостиль!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 24.09.2020 22:27
    -1
    Sheffield, 24.09.2020 22:22
    Сережа, Я же тебе говорил уже, я толерантен к пид..м, это ваши проблемы, ну уродился ты таким ,флаг тебе в руки, в старушке Европе тебя поймут
    Так со...и х...й раз толераст, чего ты на сайте срешь? Ты уродился макакой, мы поняли, еще и чечены тебя пригнули. Ну судьба у срусских такая. В Раиссе тебя конечно поняли, сам президент педофил, которых чужих детей публично в животы целует, а главу парламента все открыто называют пид...сом Страна Оления. Точно было в песне про Раиссу спето
    Ссылка
    Sheffield
      Sheffield, 24.09.2020 22:24
    -3
    Sheffield, 24.09.2020 22:22
    Сережа, Я же тебе говорил уже, я толерантен к пид..м, это ваши проблемы, ну уродился ты таким ,флаг тебе в руки, в старушке Европе тебя поймут
    Ну вот скажи ,неужели нельзя быть просто с Серёжей ,Франком, зачем ты добавляешь к имени своё жизненное кредо,?
    Ссылка
    Sheffield
      Sheffield, 24.09.2020 22:22
    -3
    Frank Piter, 24.09.2020 22:20
    Пидр, ну не нужно всех по себе мерить. Если ты любишь со...ть чечену или сидеть на бутылки это только твои проблемы. Потому обсохни в уголке. Минус 2
    Сережа, Я же тебе говорил уже, я толерантен к пид..м, это ваши проблемы, ну уродился ты таким ,флаг тебе в руки, в старушке Европе тебя поймут
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 24.09.2020 22:20
    -1
    Sheffield, 24.09.2020 22:01
    Ну нету у них постоянства,нету и всё тут,в отличии от тебя, вот вчера ты Серж, сегодня Frank,но при этом и вчера и сегодня Pider(Pidr)
    Пидр, ну не нужно всех по себе мерить. Если ты любишь со...ть чечену или сидеть на бутылки это только твои проблемы. Потому обсохни в уголке. Минус 2
    Ссылка
    Sheffield
      Sheffield, 24.09.2020 22:19
    -6
    Vaso, 24.09.2020 22:11
    В прошлом сезоне российские клубы наклоняли азербайджанцы, венгры, швейцарцы, в этом уже наклонили грузины и евреи, и находятся же люди типа Ракицкого которые говорят что в раше чемпионат высокого уровня...
    Никто ничего не говорит, достаточно с башки снять кастрюльку и заглянуть в таблицу УЕФА,но повторю специально для тебя, обязательно снять кастрюльку !! В ней ничего не видно
    Ссылка
    romeo_xai
      romeo_xai, 24.09.2020 22:14
    +2
    Був у Хайфі. Чудове місто, красиві бухти. Ізраільська селіконова долина. Вітаю з проходом запоребрикових!
    Ссылка
    Vaso
    online
      Vaso, 24.09.2020 22:11
    +4
    В прошлом сезоне российские клубы наклоняли азербайджанцы, венгры, швейцарцы, в этом уже наклонили грузины и евреи, и находятся же люди типа Ракицкого которые говорят что в раше чемпионат высокого уровня...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 24.09.2020 22:02
    +4
    А семья жены Никиты тоже из Николаева, но они свалили в Израиль. В Европе молодёжь как то встретилась. И теперь они муж и жена. А Никита играет в Израиле.
    Ссылка
    Sheffield
      Sheffield, 24.09.2020 22:01
    -2
    Frank Piter, 24.09.2020 21:41
    Нету звезд у вас, макак, нету. Второй клуб еб...т гранд
    Ну нету у них постоянства,нету и всё тут,в отличии от тебя, вот вчера ты Серж, сегодня Frank,но при этом и вчера и сегодня Pider(Pidr)
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 24.09.2020 21:51
    0
    Aleks04, 24.09.2020 21:48
    Да, вполне возможно 3 останется, если ПАОК пройдёт краснодар
    увы-они в группу ЛЕ попадут
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 24.09.2020 21:49
    0
    Aleks04, 24.09.2020 21:48
    Да, вполне возможно 3 останется, если ПАОК пройдёт краснодар
    Краснодар в ЛЕ вылетит тогда. В группу.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 24.09.2020 21:48
    -1
    Brian, 24.09.2020 21:46
    У русских 4 клуба осталось?
    Да, вполне возможно 3 останется, если ПАОК пройдёт краснодар
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 24.09.2020 21:48
    +3
    Brian, 24.09.2020 21:46
    У русских 4 клуба осталось?
    к сожалению остальных до групп не выбить
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 24.09.2020 21:46
    +4
    У русских 4 клуба осталось?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 24.09.2020 21:43
    0
    Al Zolo, 24.09.2020 21:42
    Еременко и еще пару имен
    Там легендарный Писяков играет. Даже я этого клоуна знаю по нарезкам в Ютуб
    Ссылка
    Olma Sharp
      Olma Sharp, 24.09.2020 21:38
    +8
    Красиво сделали лишнехромосомных.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 24.09.2020 21:34
    +6
    землякам браво-неважно у кого сколько денег-важно кому нужнее игра
    Ссылка
    Vaso
    online
      Vaso, 24.09.2020 22:11
    +4
    В прошлом сезоне российские клубы наклоняли азербайджанцы, венгры, швейцарцы, в этом уже наклонили грузины и евреи, и находятся же люди типа Ракицкого которые говорят что в раше чемпионат высокого уровня...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 24.09.2020 22:02
    +4
    А семья жены Никиты тоже из Николаева, но они свалили в Израиль. В Европе молодёжь как то встретилась. И теперь они муж и жена. А Никита играет в Израиле.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 24.09.2020 21:46
    +4
    У русских 4 клуба осталось?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 24.09.2020 21:48
    +3
    Brian, 24.09.2020 21:46
    У русских 4 клуба осталось?
    к сожалению остальных до групп не выбить
    Ссылка
    dts01
    online
      dts01, 24.09.2020 22:42
    +2
    Карпин в кожаной куртке - ска ржач🤣 Быдлостиль!
    Ссылка
    romeo_xai
      romeo_xai, 24.09.2020 22:14
    +2
    Був у Хайфі. Чудове місто, красиві бухти. Ізраільська селіконова долина. Вітаю з проходом запоребрикових!
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 24.09.2020 22:57
    +1
    Vaso, 24.09.2020 22:11
    В прошлом сезоне российские клубы наклоняли азербайджанцы, венгры, швейцарцы, в этом уже наклонили грузины и евреи, и находятся же люди типа Ракицкого которые говорят что в раше чемпионат высокого уровня...
    Плюсую!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 24.09.2020 21:42
    +1
    Sheffield, 24.09.2020 21:39
    Где ты там звезд увидел?
    Еременко и еще пару имен
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 24.09.2020 21:41
    +1
    Sheffield, 24.09.2020 21:39
    Где ты там звезд увидел?
    Нету звезд у вас, макак, нету. Второй клуб еб...т гранд
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 24.09.2020 21:34
    +1
    Бахар-тренер достойный большого клуба-играли весь матч на голову сильнее российских звезд
    Ссылка
    Vaso
    online
      Vaso, 24.09.2020 22:59
    0
    ll_pogulianka_ll, 24.09.2020 22:57
    Плюсую!
    Спасибо.
    Ссылка
    Vaso
    online
      Vaso, 24.09.2020 22:53
    0
    Sheffield, 24.09.2020 22:19
    Никто ничего не говорит, достаточно с башки снять кастрюльку и заглянуть в таблицу УЕФА,но повторю специально для тебя, обязательно снять кастрюльку !! В ней ничего не видно
    Если так любишь рейтинги, загляни через скрепы в рейтинг сборных - Украина 24-тая, Россия 34-тая.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 24.09.2020 21:51
    0
    Aleks04, 24.09.2020 21:48
    Да, вполне возможно 3 останется, если ПАОК пройдёт краснодар
    увы-они в группу ЛЕ попадут
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 24.09.2020 21:49
    0
    Aleks04, 24.09.2020 21:48
    Да, вполне возможно 3 останется, если ПАОК пройдёт краснодар
    Краснодар в ЛЕ вылетит тогда. В группу.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 24.09.2020 21:43
    0
    Al Zolo, 24.09.2020 21:42
    Еременко и еще пару имен
    Там легендарный Писяков играет. Даже я этого клоуна знаю по нарезкам в Ютуб
    Ссылка
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