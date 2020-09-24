Рукавица решает. Бывший украинец похоронил надежды российского Ростова

Израильская команда «Маккаби» из Хайфы в гостях обыграла российский «Ростов» (2:1) и прошла во 4-й раунд квалификации Лиги Европы.

Один из голов за «Маккаби» забил австралийский форвард Никита Рукавица, который родился в Николаеве и до 14 лет занимался футболом в местном ДЮСШ «Торпедо», а затем переехал с семьей в Австралию.

У России уже второй клуб выбывает из Лиги Европы (первым было «Динамо» Москва с украинцем Иваном Ордецом в составе).

Лига Европы

3-й раунд квалификации

«Ростов» (Россия) – «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – 1:2

Голы: Шомуродов, 9 – Рукавица, 20, Абу-Фани, 60.

Удаление: Глебов («Ростов»).