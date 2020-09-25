СЕЛЮК – о вылете Ростова из ЛЕ: «Думали, что проигрыш Динамо – это дно?»

Специалист считает, что виноват лимит на легионеров

  • 25.09.2020 09:25
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СЕЛЮК – о вылете Ростова из ЛЕ: «Думали, что проигрыш Динамо – это дно?»
© ФК Ростов

Известный менеджер Дмитрий Селюк прокомментировал неожиданный вылет «Ростова» из Лиги Европы на стадии третьего раунда квалификации.
 
«Думали, что проигрыш московского «Динамо» – это дно? Но «Ростов» выступил еще хуже, учитывая, что играл дома. Если спросить, за сколько можно приобрести любого игрока «Ростова», цена будет запредельной. А на самом деле – пшик, мыльный пузырь. Пора убирать лимит», – написал Селюк в твиттере.
 
Напомним, «Ростов» в родных стенах проиграл «Маккаби» из Хайфы  (1:2). Ранее московское «Динамо» уступило на выезде «Локомотиву» из Тбилиси.  

На данный момент в РПЛ существует лимит на легионеров в формате «6+5» – на поле не может находиться одновременно более 6 иностранцев. 

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Источник — Twitter

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