СЕЛЮК – о вылете Ростова из ЛЕ: «Думали, что проигрыш Динамо – это дно?»

Известный менеджер Дмитрий Селюк прокомментировал неожиданный вылет «Ростова» из Лиги Европы на стадии третьего раунда квалификации.



«Думали, что проигрыш московского «Динамо» – это дно? Но «Ростов» выступил еще хуже, учитывая, что играл дома. Если спросить, за сколько можно приобрести любого игрока «Ростова», цена будет запредельной. А на самом деле – пшик, мыльный пузырь. Пора убирать лимит», – написал Селюк в твиттере.



Напомним, «Ростов» в родных стенах проиграл «Маккаби» из Хайфы (1:2). Ранее московское «Динамо» уступило на выезде «Локомотиву» из Тбилиси.

На данный момент в РПЛ существует лимит на легионеров в формате «6+5» – на поле не может находиться одновременно более 6 иностранцев.