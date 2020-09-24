Фехервар прошел Реймс в Лиге Европы, Петряк сыграл 75 минут

Команда Ивана Петряка – в шаге от группового этапа

  • 24.09.2020 23:10
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Фехервар прошел Реймс в Лиге Европы, Петряк сыграл 75 минут
© Фехервар. Иван Петряк

«МОЛ Фехервар» Ивана Петряка в третьем раунде квалификации Лиги Европы сумел пройти французский «Реймс». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0, после чего «Фехервар» оказался сильнее в серии пенальти – 4:1.

Сам Петряк вышел на поле в основном составе и был заменен на 75-й минуте. Результативными действиями не отметился.

Неделю назад голевой пас Петряка позволил «Фехервару» обыграть «Хибернианс» - 1:0.

Последним препятствием «Фехервара» на пути к групповому этапу Лиги Европы будет победитель противостояния «Стандард» - «Войводина».

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Источник — Sport.ua

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