Фехервар прошел Реймс в Лиге Европы, Петряк сыграл 75 минут

«МОЛ Фехервар» Ивана Петряка в третьем раунде квалификации Лиги Европы сумел пройти французский «Реймс». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0, после чего «Фехервар» оказался сильнее в серии пенальти – 4:1.

Сам Петряк вышел на поле в основном составе и был заменен на 75-й минуте. Результативными действиями не отметился.

Неделю назад голевой пас Петряка позволил «Фехервару» обыграть «Хибернианс» - 1:0.

Последним препятствием «Фехервара» на пути к групповому этапу Лиги Европы будет победитель противостояния «Стандард» - «Войводина».