Петряк сделал решающий ассист в матче Лиги Европы

Сегодня «МОЛ Фехервар» Ивана Петряка во втором раунде квалификации Лиги Европы на выезде обыграл мальтийский «Хибернианс» со счетом 1:0.
Петряк попал в основной состав своей команды на матч, и на 61-й минуте сделал голевую передачу на Бобана Николова. На 82-й минуте украинский хавбек был заменен на Эвандро.
В следующем раунде соперником «МОЛ Фехервара» станет победитель матча «Серветт» - «Реймс».
Ранее Петряк забил в ворота «Академии Пушкаша» в матче чемпионата Венгрии.
Источник — Sport.ua
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