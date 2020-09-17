Петряк сделал решающий ассист в матче Лиги Европы

Сегодня «МОЛ Фехервар» Ивана Петряка во втором раунде квалификации Лиги Европы на выезде обыграл мальтийский «Хибернианс» со счетом 1:0.

Петряк попал в основной состав своей команды на матч, и на 61-й минуте сделал голевую передачу на Бобана Николова. На 82-й минуте украинский хавбек был заменен на Эвандро.

В следующем раунде соперником «МОЛ Фехервара» станет победитель матча «Серветт» - «Реймс».

Ранее Петряк забил в ворота «Академии Пушкаша» в матче чемпионата Венгрии.