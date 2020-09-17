Петряк сделал решающий ассист в матче Лиги Европы

Украинский хавбек помог «Фехервару» пройти «Хибернианс»

  • 17.09.2020 22:37
  • 2473 просмотра
  • 3 комментария
Петряк сделал решающий ассист в матче Лиги Европы
© Фехервар. Иван Петряк

Сегодня «МОЛ Фехервар» Ивана Петряка во втором раунде квалификации Лиги Европы на выезде обыграл мальтийский «Хибернианс» со счетом 1:0.

Петряк попал в основной состав своей команды на матч, и на 61-й минуте сделал голевую передачу на Бобана Николова. На 82-й минуте украинский хавбек был заменен на Эвандро.

В следующем раунде соперником «МОЛ Фехервара» станет победитель матча «Серветт» - «Реймс».

Ранее Петряк забил в ворота «Академии Пушкаша» в матче чемпионата Венгрии.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Artem Gurin
      Artem Gurin, 17.09.2020 23:00
    0
    dd dent, 17.09.2020 22:49
    А как вообще играет после перехода? А то критиковали сильно сначала, а потом вообще пало вспоминают
    На данный момент, один из лидеров команды
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.09.2020 22:49
    +2
    А как вообще играет после перехода? А то критиковали сильно сначала, а потом вообще пало вспоминают
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.09.2020 22:45
    +3
    Молодчик!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.09.2020 22:45
    +3
    Молодчик!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.09.2020 22:49
    +2
    А как вообще играет после перехода? А то критиковали сильно сначала, а потом вообще пало вспоминают
    Ссылка
    Artem Gurin
      Artem Gurin, 17.09.2020 23:00
    0
    dd dent, 17.09.2020 22:49
    А как вообще играет после перехода? А то критиковали сильно сначала, а потом вообще пало вспоминают
    На данный момент, один из лидеров команды
    Ссылка
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