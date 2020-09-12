Гол Петряка помог Фехервару победить Академию Пушкаша

Украинский хавбек отличился на 84-й минуте встречи

  • 12.09.2020 23:24
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Гол Петряка помог Фехервару победить Академию Пушкаша
© ФК Фехервар

26-летний украинский полузащитник венгерского «Фехервара» Иван Петряк отметился забитым голом в поединке 4-го тура чемпионата Венгрии против «Академии Пушкаша».

Петряк отметился забитым голом на 84-й минуте встречи, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. В итоге, «Фехервар» одержал победу со счетом 3:1 и возглавил турнирную таблицу с 8-ю очками в активе.

«Фехервар» — «Академия Пушкаша» — 3:1
Голы: Николич, 28, Петряк, 84, Зивзивадзе, 90+1 — Кнежевич, 57

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Источник — Sport.ua

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