Гол Петряка помог Фехервару победить Академию Пушкаша

26-летний украинский полузащитник венгерского «Фехервара» Иван Петряк отметился забитым голом в поединке 4-го тура чемпионата Венгрии против «Академии Пушкаша».
Петряк отметился забитым голом на 84-й минуте встречи, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. В итоге, «Фехервар» одержал победу со счетом 3:1 и возглавил турнирную таблицу с 8-ю очками в активе.
«Фехервар» — «Академия Пушкаша» — 3:1
Голы: Николич, 28, Петряк, 84, Зивзивадзе, 90+1 — Кнежевич, 57
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Источник — Sport.ua
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