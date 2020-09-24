Арарат-Армения
1:0
Целе
24.09.2020, FT

Гол украинца Вакуленко в овертайме принес Арарату победу в Лиге Европы

«Арарат-Армения» минимально обыграл «Целе»

  • 24.09.2020 20:05
  • 2137 просмотров
  • 1 комментарий
Гол украинца Вакуленко в овертайме принес Арарату победу в Лиге Европы
© ФК Олимпик Донецк. Сергей Вакуленко

Сегодня «Арарат-Армения» в третьем раунде квалификации Лиги Европы дома в овертайме со счетом 1:0 обыграл словенский «Целе».

Украинский защитник «Арарата» Сергей Вакуленко провел на поле весь матч. На 58-й минуте он получил желтую карточку, а на 111-й минуте принес победу своей команде.

В решающем, четвертом раунде квалификации «Арарат-Армения» сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

В августе гол другого украинца, Дениса Дедечко, принес «Арарату» Суперкубок Армении-2020. В матче с «Целе» Дедечко участия не принимал.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Akella_147
    online
      Akella_147, 24.09.2020 21:08
    0
    Самый лучший из армян - это Генрих....нет Вакуленко
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 24.09.2020 21:08
    0
    Самый лучший из армян - это Генрих....нет Вакуленко
    Ссылка
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