Гол украинца Вакуленко в овертайме принес Арарату победу в Лиге Европы

Сегодня «Арарат-Армения» в третьем раунде квалификации Лиги Европы дома в овертайме со счетом 1:0 обыграл словенский «Целе».

Украинский защитник «Арарата» Сергей Вакуленко провел на поле весь матч. На 58-й минуте он получил желтую карточку, а на 111-й минуте принес победу своей команде.

В решающем, четвертом раунде квалификации «Арарат-Армения» сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

В августе гол другого украинца, Дениса Дедечко, принес «Арарату» Суперкубок Армении-2020. В матче с «Целе» Дедечко участия не принимал.