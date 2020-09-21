Заря и Шахтер сыграли вничью, Малиновский заинтересовал новичка АПЛ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 20 сентября.

1. Заря в Запорожье дала бой Шахтеру, сыграв в результативную ничью. Луганчане набрали первое очко в новом чемпионате.

2. VAR ушел в офлайн. Олимпик со спорным голом разгромил Минай. Коллектив Василия Кобина провалил свой второй матч в УПЛ.

3. Лидс интересуется Малиновским. Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов новичка АПЛ.

4. Колос на выезде без проблем одолел Рух. Команда из Коваливки поднялась на третье место в турнирной таблице.

5. ВИДЕО. Нокаут для испанца. Выхрист и Руденко выиграли свои бои в Днепре. В Днепре состоялось шоу бокса под эгидой Top Boxing Generation.

6. Одна фатальная ошибка. Ливерпуль одолел игравший в меньшинстве Челси. Безголевой первый тайм поединка завершало удаление Андреаса Кристенсена.

7. Нет запасного варианта. Болонья намерена улучшить предложение по Супряге. Итальянцы настроены во вторник снова обсудить с «Динамо» вопрос трансфера нападающего.

8. Transfermarkt: Сент-Трюйден выложил за Филиппова 1,5 миллиона евро. Черниговский клуб не отступил от своего начального требования.

9. Григорчук с солигорским Шахтером проиграл в Мозыре и уступил лидерство БАТЭ. Солигорская команда набрала 46 очков и теперь отстает на 3 балла от БАТЭ.

10. Украина завоевала еще одно золото и серебро на чемпионате Европы U-18. Победителями турнира стали Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко.