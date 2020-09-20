Григорчук с солигорским Шахтером проиграл в Мозыре и уступил лидерство БАТЭ

Сегодня, 20 сентября, прошли матчи 24-го тура чемпионата Беларуси.

«Шахтер» под руководством украинского тренера Романа Григорчука на выезде проиграл «Славии» из Мозыря со счетом 0:1.

Солигорская команда набрала 46 очков и теперь отстает на 3 балла от БАТЭ, который захватил единоличное лидерство за счет победы над «Слуцком» (3:1).

Чемпионат Беларуси. 24-й тур

«Ислочь» – «Динамо» Минск – 2:1

Голы: Януш, 3, Янсане, 85 – Динга, 62.

«Слуцк» – БАТЭ – 1:3

Голы: Семенов, 24 – Скавыш, 39, 73, Филипенко, 43.

«Славия» Мозырь – «Шахтер» Солигорск – 1:0

Гол: Тлупов, 81.

Турнирная таблица