Григорчук с солигорским Шахтером проиграл в Мозыре и уступил лидерство БАТЭ

Солигорская команда набрала 46 очков и теперь отстает на 3 балла от БАТЭ

  • 20.09.2020 20:59
  • 661 просмотр
  • 1 комментарий
Григорчук с солигорским Шахтером проиграл в Мозыре и уступил лидерство БАТЭ
© ФК Шахтер Солигорск. Роман Григорчук

Сегодня, 20 сентября, прошли матчи 24-го тура чемпионата Беларуси. 

«Шахтер» под руководством украинского тренера Романа Григорчука на выезде проиграл «Славии» из Мозыря со счетом 0:1.

Солигорская команда набрала 46 очков и теперь отстает на 3 балла от БАТЭ, который захватил единоличное лидерство за счет победы над «Слуцком» (3:1).

Чемпионат Беларуси. 24-й тур

«Ислочь» – «Динамо» Минск  2:1

Голы: Януш, 3, Янсане, 85 – Динга, 62.

«Слуцк» – БАТЭ  1:3

Голы: Семенов, 24 – Скавыш, 39, 73, Филипенко, 43.

«Славия» Мозырь  «Шахтер» Солигорск  1:0

Гол: Тлупов, 81.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.09.2020 21:35
    0
    Вигнали дурні Вернидуба, тепер хай мріють про лідерство.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.09.2020 21:35
    0
    Вигнали дурні Вернидуба, тепер хай мріють про лідерство.
    Ссылка
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