Григорчук с солигорским Шахтером проиграл в Мозыре и уступил лидерство БАТЭ

Сегодня, 20 сентября, прошли матчи 24-го тура чемпионата Беларуси.
«Шахтер» под руководством украинского тренера Романа Григорчука на выезде проиграл «Славии» из Мозыря со счетом 0:1.
Солигорская команда набрала 46 очков и теперь отстает на 3 балла от БАТЭ, который захватил единоличное лидерство за счет победы над «Слуцком» (3:1).
Чемпионат Беларуси. 24-й тур
«Ислочь» – «Динамо» Минск – 2:1
Голы: Януш, 3, Янсане, 85 – Динга, 62.
«Слуцк» – БАТЭ – 1:3
Голы: Семенов, 24 – Скавыш, 39, 73, Филипенко, 43.
«Славия» Мозырь – «Шахтер» Солигорск – 1:0
Гол: Тлупов, 81.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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