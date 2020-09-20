Лидс интересуется Малиновским

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский заинтересовал клуб АПЛ – «Лидс», информирует издание The Telegraph. Cообщается, что «Лидс» не смог договориться о переходе хавбека «Удинезе» Родриго де Пауля, поэтому обратил взор на украинца.
Переход 27-летнего полузащитника может обойтись «Лидсу» в 20 миллионов фунтов.
Руслан Малиновский в прошлом сезоне сыграл в Серии А 34 матча, в которых забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.
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Источник — The Telegraph
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вангую Лидс в топ 4 АПЛ по окончании сезона.
и , да, Бьелса топ!
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