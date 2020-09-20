Лидс интересуется Малиновским

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов новичка АПЛ

  • 20.09.2020 23:46
  • 1081 просмотр
  • 12 комментариев
Лидс интересуется Малиновским
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский заинтересовал клуб АПЛ – «Лидс», информирует издание The Telegraph. Cообщается, что «Лидс» не смог договориться о переходе хавбека «Удинезе» Родриго де Пауля, поэтому обратил взор на украинца.

Переход 27-летнего полузащитника может обойтись «Лидсу» в 20 миллионов фунтов.

Руслан Малиновский в прошлом сезоне сыграл в Серии А 34 матча, в которых забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

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Источник — The Telegraph

(7 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.09.2020 00:35
    0
    Barsa2019, 21.09.2020 00:26
    Если и переходить , то только в топ-клуб. Лидс - даже не вариант для Малины
    Ты о нем слишком большого мнения. Он же и в Аталанте преимущественно на банке сидит.
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    DSH88
      DSH88, 21.09.2020 00:34
    -1
    Лидс как зашёл так и выйдет ещё на лет надцать. Барахтаться за не вылет в чемпионшип ... Нах надо лучше в Италии за ЛЧ потягаться.
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    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 21.09.2020 00:31
    -1
    zeka23, 21.09.2020 00:00
    Чем новичок АПЛ лучше команды из топ-5 Серии А, играющей в ЛЧ?
    как по мне Лидс Юнайтед и Аталанта очень похожие своей игрой команды, обе гипер атакующие с высоким пресингом.
    вангую Лидс в топ 4 АПЛ по окончании сезона.
    и , да, Бьелса топ!
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    Akella_147
    online
      Akella_147, 21.09.2020 00:30
    -1
    Нет, к новичкам АПЛ, и идти не стоит, особенно игроку, который в рассвете лет играет в ЛЧ
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    Barsa2019
      Barsa2019, 21.09.2020 00:26
    -1
    Если и переходить , то только в топ-клуб. Лидс - даже не вариант для Малины
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    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.09.2020 00:22
    -1
    Палка с 2-х концов.. Крутая игра Аталанты и ЛЧ или лучшая в мире лига АПЛ?
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    pricolist
    online
      pricolist, 21.09.2020 00:20
    -1
    Вроде и "Аталанта" хороший клуб, играющий в атакующий футболист. Но думаю много футболистов хотят поиграть именно в АПЛ. Я б посмотрел на Малину в Англии. В общем какой бы вариант не выбрал наш лучший игрок, он окажется верным)
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 21.09.2020 00:18
    -1
    Лидс будет бороться за еврокубки точно ,а АПЛ есть АПЛ да бьелься великий тренер ,,ну с аталантай лч сейчас это хрен поймёшь где лучше..
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    zeka23
      zeka23, 21.09.2020 00:00
    -1
    Чем новичок АПЛ лучше команды из топ-5 Серии А, играющей в ЛЧ?
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.09.2020 23:54
    -1
    Если подпишут, то заходи ко мне в гости Малина, на малиновый чай.
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    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 20.09.2020 23:53
    0
    МалІновський чи МалИновський???
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    dd dent
    online
      dd dent, 20.09.2020 23:48
    +1
    интересно если так
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    dd dent
    online
      dd dent, 20.09.2020 23:48
    +1
    интересно если так
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.09.2020 00:35
    0
    Barsa2019, 21.09.2020 00:26
    Если и переходить , то только в топ-клуб. Лидс - даже не вариант для Малины
    Ты о нем слишком большого мнения. Он же и в Аталанте преимущественно на банке сидит.
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 20.09.2020 23:53
    0
    МалІновський чи МалИновський???
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