Лидс интересуется Малиновским

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский заинтересовал клуб АПЛ – «Лидс», информирует издание The Telegraph. Cообщается, что «Лидс» не смог договориться о переходе хавбека «Удинезе» Родриго де Пауля, поэтому обратил взор на украинца.

Переход 27-летнего полузащитника может обойтись «Лидсу» в 20 миллионов фунтов.

Руслан Малиновский в прошлом сезоне сыграл в Серии А 34 матча, в которых забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.