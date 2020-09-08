Матч Шахтера и Руха перенесли, Ломаченко и Лопес подписали контракт

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 7 сентября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Рух – Шахтер перенесен. Поединок состоится 23 сентября.

2. Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой. Дату объявят завтра. Бой за 4 пояса легкого веса точно состоится.

3. У Мбаппе обнаружили коронавирус. Игрок покинул состав сборной Франции. Ранее заболела группа игроков ПСЖ.

4. Манчестер Юнайтед проявляет интерес к Миколенко. Защитник «Динамо» заинтересовал английский гранд.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес - игрок Эвертона. Ливерпульский клуб подписал игрока «Реала».

6. 33 хоккеиста заболели коронавирусом. УХЛ приостановила чемпионат. Вспышка заболевания в составе «Донбасса».

7. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал контракт с Дугласом. Бразильский футболист возвращается в Украину.

8. «Луческу не место в Динамо». Ультрас Динамо ответили тренеру. Динамовские фаны продолжают выражать недовольство.

9. Пять выводов после 0:4 в Мадриде. Все действительно очень плохо…

10. Скандал с Джоковичем. Как наказывали игроков за подобные выходки. Серб не первый, кто попал в аналогичную ситуацию.