Матч Шахтера и Руха перенесли, Ломаченко и Лопес подписали контракт

Главные новости за 7 сентября на Sport.ua

  • 08.09.2020 06:00
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Матч Шахтера и Руха перенесли, Ломаченко и Лопес подписали контракт
© ФК Рух

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 7 сентября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Рух – Шахтер перенесен. Поединок состоится 23 сентября. 

2. Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой. Дату объявят завтра. Бой за 4 пояса легкого веса точно состоится.

3. У Мбаппе обнаружили коронавирус. Игрок покинул состав сборной Франции. Ранее заболела группа игроков ПСЖ.

4. Манчестер Юнайтед проявляет интерес к Миколенко. Защитник «Динамо» заинтересовал английский гранд.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес - игрок Эвертона. Ливерпульский клуб подписал игрока «Реала».

6. 33 хоккеиста заболели коронавирусом. УХЛ приостановила чемпионат. Вспышка заболевания в составе «Донбасса».

7. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал контракт с Дугласом. Бразильский футболист возвращается в Украину.

8. «Луческу не место в Динамо». Ультрас Динамо ответили тренеру. Динамовские фаны продолжают выражать недовольство.

9. Пять выводов после 0:4 в Мадриде. Все действительно очень плохо…

10. Скандал с Джоковичем. Как наказывали игроков за подобные выходки. Серб не первый, кто попал в аналогичную ситуацию.

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Источник — Sport.ua

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