ОФИЦИАЛЬНО. Матч Рух – Шахтер перенесен

Поединок состоится 23 сентября

  • 07.09.2020 18:55
  • 3903 просмотра
  • 66 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Рух – Шахтер перенесен

УПЛ официально сообщила о переносе матча второго тура УПЛ между «Рухом» и «Шахтером». Причина – два позитивных теста на коронавирус во львовском клубе.

Изначально поединок должен был пройти 12 сентября. Новая дата проведения – 23 сентября.

Ранее стало известно о том, что матч второго тура УПЛ «Динамо» - «Десна» пройдет без зрителей.

В первом туре УПЛ «Рух» проиграл «Ворскле» 2:5, а «Шахтер» обыграл «Колос» 3:1.

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Источник — УПЛ

(9 голосов)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 07.09.2020 20:54
    0
    Aleks04, 07.09.2020 20:49
    Бревно, давай по-честному. Многие пользователи неоднократно читали твои антиукраинские высказывания на сайте. Кого ты учишь? Я уверен «AK_228» больше украинец, чем ты. Ты сам-то непротив побрататься с русишами, прототип из донетчины — тимофей и бойкинюк
    Мне кажется он из ордло
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.09.2020 20:54
    -1
    Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:52
    Сьезжаешь ты отлично. вас там учат этому видимо. То есть, ты хочешь сказать, что не сидишь тут постоянно?
    Меньше тебя уж точно, шпрот/kivalenkobrevno/динамо с Днепра/0-7/joe777/pavelka
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.09.2020 20:52
    0
    Aleks04, 07.09.2020 20:49
    Бревно, давай по-честному. Многие пользователи неоднократно читали твои антиукраинские высказывания на сайте. Кого ты учишь? Я уверен «AK_228» больше украинец, чем ты. Ты сам-то непротив побрататься с русишами, прототип из донетчины — тимофей и бойкинюк
    Спасибо ты же видишь недочеловек отрабатывает батон хлеба... пишет одно и тоже уже год
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:52
    -1
    AK_228, 07.09.2020 20:50
    Сутками сидишь ты, на всех своих десяти аккаунтах
    Сьезжаешь ты отлично. вас там учат этому видимо. То есть, ты хочешь сказать, что не сидишь тут постоянно?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.09.2020 20:50
    -1
    Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:50
    Не один ордловчанин не наберется смелости признаться, что он от туда. Повторюсь, днонецкие - этосамые ссыкливые и ленивые люди в мире. Ненужный планктон
    Зачем на срусском пишешь!?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.09.2020 20:50
    -1
    Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:47
    Работу пробовал искать в ордло? Чего тут сутками сидишь, мразь?
    Сутками сидишь ты, на всех своих десяти аккаунтах
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:50
    -1
    AK_228, 07.09.2020 20:48
    Тут все с ордло!? Ты всегда пишешь на срусском, не тупи, шпрот
    Не один ордловчанин не наберется смелости признаться, что он от туда. Повторюсь, днонецкие - этосамые ссыкливые и ленивые люди в мире. Ненужный планктон
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 07.09.2020 20:49
    0
    Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:44
    Обиженные - это чмошники днонецкие. Их нужно ставить на колени массово и заставлять просить прощения у украинского народа
    Бревно, давай по-честному. Многие пользователи неоднократно читали твои антиукраинские высказывания на сайте. Кого ты учишь? Я уверен «AK_228» больше украинец, чем ты. Ты сам-то непротив побрататься с русишами, прототип из донетчины — тимофей и бойкинюк
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.09.2020 20:49
    -1
    0-7, 07.09.2020 20:47
    Пидар, пиши с одного аккаунта... не позорься
    Шпрот, пиши с одного аккаунта... это очень тупо
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.09.2020 20:48
    -1
    Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:47
    Что бы до таких, как ты доходило, доходяга!!!
    Тут все с ордло!? Ты всегда пишешь на срусском, не тупи, шпрот
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:48
    -1
    AK_228, 07.09.2020 20:47
    Не, гандон это ты
    Или хавчик по талонам выдают, и тебе хватает?
    Ссылка
    0-7
      0-7, 07.09.2020 20:47
    0
    AK_228, 07.09.2020 20:45
    Шпрот , пиши с одного аккаунта... не позорься
    Пидар, пиши с одного аккаунта... не позорься
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:47
    -1
    AK_228, 07.09.2020 20:47
    Не, гандон это ты
    Работу пробовал искать в ордло? Чего тут сутками сидишь, мразь?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:47
    0
    AK_228, 07.09.2020 20:46
    Шпрот, ты всегда на расейской пишешь.. не тупи
    Что бы до таких, как ты доходило, доходяга!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.09.2020 20:47
    -1
    Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:46
    Это умнейший человек? - это гондон расиянский
    Не, гандон это ты
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.09.2020 20:46
    -1
    Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:45
    Потому что бамбасяне другого языка, кроме этого не понимают. Самый необразованный и ленивый народ Украины
    Шпрот, ты всегда на расейской пишешь.. не тупи
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:46
    0
    AK_228, 07.09.2020 20:44
    Это умнейший человек, в отличие от тебя...
    Почему ты пишешь на расиянском языке!?
    Это умнейший человек? - это гондон расиянский
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.09.2020 20:46
    -1
    Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:44
    Обиженные - это чмошники днонецкие. Их нужно ставить на колени массово и заставлять просить прощения у украинского народа
    Как это относиться к тому, что я написал, а, обиженка!?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:45
    -1
    AK_228, 07.09.2020 20:44
    Это умнейший человек, в отличие от тебя...
    Почему ты пишешь на расиянском языке!?
    Потому что бамбасяне другого языка, кроме этого не понимают. Самый необразованный и ленивый народ Украины
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.09.2020 20:45
    -2
    Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:41
    Почему у тебя на аватарке рожа твари расиянской?
    Шпрот , пиши с одного аккаунта... не позорься
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.09.2020 19:16
    +8
    mayakovskiy1, 07.09.2020 19:07
    Очевидно испугались кроты грозного Руха))) Ну зато глорики Динамо будут сцать кипятком что их клюб после 2 туров может Шахту опередить. Правда Десна хорошая. Может спокойно загнать цаганят как в прошлом сезоне
    Пусть Крив Цов отдышится после труда ратного...
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 07.09.2020 19:02
    +7
    шахтёр попросил перенести
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.09.2020 19:24
    +4
    mayakovskiy1, 07.09.2020 19:07
    Очевидно испугались кроты грозного Руха))) Ну зато глорики Динамо будут сцать кипятком что их клюб после 2 туров может Шахту опередить. Правда Десна хорошая. Может спокойно загнать цаганят как в прошлом сезоне
    Как порвался после Суперкубка , так и остался
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:21
    +3
    AK_228, 07.09.2020 20:17
    Логично что в родном, это же динамо Киев а про «галимых беженцов» собутыльникам оставь
    Ты не считаешь донецких, которые привели войну в свой регион и разбежались как крысы БЕЖЕНЦАМИ????
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:11
    +3
    mayakovskiy1, 07.09.2020 20:06
    Да-да, 4 чемпионства подряд, 2 полуфинала еврокубка за 4 года) Где Динамо, где?
    Динамо в родном Киеве? А где шахтер, где?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.09.2020 19:19
    +3
    Сцыкуны даyнецкие. Конечно, передышке после сборной этой никчемной командишке нужна, знатно отпахали вчера же.
    Ссылка
    0-7
      0-7, 07.09.2020 20:20
    +2
    AK_228, 07.09.2020 20:17
    Логично что в родном, это же динамо Киев а про «галимых беженцов» собутыльникам оставь
    Так играйте в Мариуполе , в родном Донбасе
    Ссылка
    0-7
      0-7, 07.09.2020 20:03
    +2
    AK_228, 07.09.2020 19:43
    Во дибилы динамовские паранойю включили
    Дебилы кротовские с параноей по жизни шагают.
    Ссылка
    easterly
      easterly, 07.09.2020 20:36
    +1
    AK_228, 07.09.2020 20:31
    Граждане моей страны
    А ты из какой страны - бамбассии?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:34
    +1
    AK_228, 07.09.2020 20:31
    Граждане моей страны
    50 тысяч тварей, которые на бамбас-арене орали "беркут-беркут" и "путин-путин" ты тоже уважаешь? Тех, кто выходил в днонецке на прорасиянские митинги тоже уважаешь?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:31
    +1
    AK_228, 07.09.2020 20:30
    Шпрот, в твоей дебильной интерпретации, конечно нет
    А кто они?
    Ссылка
    0-7
      0-7, 07.09.2020 19:54
    +1
    mayakovskiy1, 07.09.2020 19:20
    Ты чего негодуешь?))) У кривоногой Динамы появился шанс пару туров быть выше Шахты в чемпионате, для вас это невиданное дело.
    Та кривоногая шахта и так в жопе была и будет
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.09.2020 19:31
    +1
    Рух закончился
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.09.2020 20:54
    0
    Aleks04, 07.09.2020 20:49
    Бревно, давай по-честному. Многие пользователи неоднократно читали твои антиукраинские высказывания на сайте. Кого ты учишь? Я уверен «AK_228» больше украинец, чем ты. Ты сам-то непротив побрататься с русишами, прототип из донетчины — тимофей и бойкинюк
    Мне кажется он из ордло
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.09.2020 20:52
    0
    Aleks04, 07.09.2020 20:49
    Бревно, давай по-честному. Многие пользователи неоднократно читали твои антиукраинские высказывания на сайте. Кого ты учишь? Я уверен «AK_228» больше украинец, чем ты. Ты сам-то непротив побрататься с русишами, прототип из донетчины — тимофей и бойкинюк
    Спасибо ты же видишь недочеловек отрабатывает батон хлеба... пишет одно и тоже уже год
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 07.09.2020 20:49
    0
    Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:44
    Обиженные - это чмошники днонецкие. Их нужно ставить на колени массово и заставлять просить прощения у украинского народа
    Бревно, давай по-честному. Многие пользователи неоднократно читали твои антиукраинские высказывания на сайте. Кого ты учишь? Я уверен «AK_228» больше украинец, чем ты. Ты сам-то непротив побрататься с русишами, прототип из донетчины — тимофей и бойкинюк
    Ссылка
    0-7
      0-7, 07.09.2020 20:47
    0
    AK_228, 07.09.2020 20:45
    Шпрот , пиши с одного аккаунта... не позорься
    Пидар, пиши с одного аккаунта... не позорься
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:47
    0
    AK_228, 07.09.2020 20:46
    Шпрот, ты всегда на расейской пишешь.. не тупи
    Что бы до таких, как ты доходило, доходяга!!!
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:46
    0
    AK_228, 07.09.2020 20:44
    Это умнейший человек, в отличие от тебя...
    Почему ты пишешь на расиянском языке!?
    Это умнейший человек? - это гондон расиянский
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:44
    0
    AK_228, 07.09.2020 20:41
    Уверен, докажи.. а так, ты просто мелкое обиженное фуфло
    Обиженные - это чмошники днонецкие. Их нужно ставить на колени массово и заставлять просить прощения у украинского народа
    Ссылка
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