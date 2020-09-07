ОФИЦИАЛЬНО. Матч Рух – Шахтер перенесен

УПЛ официально сообщила о переносе матча второго тура УПЛ между «Рухом» и «Шахтером». Причина – два позитивных теста на коронавирус во львовском клубе.
Изначально поединок должен был пройти 12 сентября. Новая дата проведения – 23 сентября.
Ранее стало известно о том, что матч второго тура УПЛ «Динамо» - «Десна» пройдет без зрителей.
В первом туре УПЛ «Рух» проиграл «Ворскле» 2:5, а «Шахтер» обыграл «Колос» 3:1.
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Источник — УПЛ
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