Матч Динамо – Десна пройдет без зрителей

В столице все еще действуют карантинные ограничения

  • 07.09.2020 17:53
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Матч Динамо – Десна пройдет без зрителей
© ФК Динамо Киев

Ближайший поединок киевского «Динамо» с черниговской «Десной» пройдет без зрителей из-за карантинных ограничений.

Напомним, команды сразятся в рамках второго тура УПЛ 11 сентября на НСК «Олимпийский».

«Всегда есть возможность поддержать любимую команду другими путями. Например, при въезде командного автобуса на стадион», – сообщает официальный сайт столичного клуба.

Напомним, в первом туре обе команды одержали победы и находятся в верхней части турнирной таблицы.

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Источник — ФК Динамо Киев

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