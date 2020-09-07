Матч Динамо – Десна пройдет без зрителей

Ближайший поединок киевского «Динамо» с черниговской «Десной» пройдет без зрителей из-за карантинных ограничений.
Напомним, команды сразятся в рамках второго тура УПЛ 11 сентября на НСК «Олимпийский».
«Всегда есть возможность поддержать любимую команду другими путями. Например, при въезде командного автобуса на стадион», – сообщает официальный сайт столичного клуба.
Напомним, в первом туре обе команды одержали победы и находятся в верхней части турнирной таблицы.
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Источник — ФК Динамо Киев
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