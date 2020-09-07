Пять выводов после 0:4 в Мадриде

Все действительно очень плохо…

  • 07.09.2020 13:10
  • 2915 просмотров
  • 21 комментарий
Пять выводов после 0:4 в Мадриде
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Первый же по-настоящему серьезный оппонент сборной Украины в Лиге наций оказался для нашей команды соперником с другой планеты. Украинцы без шансов и вариантов крупно проиграли сборной Испании. В исполнении гостей в мадридском матче было плохо все: с первой и до последней минуты. Это не попытка лишний раз мокнуть котенка в лужицу, увы, это констатация обидного и досадного, но объективного и закономерного факта. Ниже приведены главные, на наш взгляд, причины фиаско на стадионе имени Ди Стефано.

Надеемся, что наша национальная команда все же сумеет сделать из них выводы. Ведь силен не тот, кто не падал. И так далее. Ну, вы знаете.  

1. Класс соперника. Можно сколько угодно радоваться по поводу выхода сборной Украины в группу А Лиги наций, но вместе с тем нужно реально оценивать силу и уровень нынешней команды Шевченко. В минувший четверг на фоне сборной Швейцарии было видно если и не все, то многие наши изъяны прежде всего в командной работе. «Сине-желтые» оказались не готовы к высокому прессингу, с первых минут игры предложенному командой Петковича. Тот матч спасли для нас индивидуальные действия лидеров сборной.

В воскресенье к высокому прессингу испанцы прибавили такое же высокое индивидуальное мастерство. И скорость. Эти три компонента крыть было нечем.

Можно до колик злорадствовать с того, как юный Фати без устали и с изяществом «возил» наш весь правый фланг, «опустив» Тымчика и Кривцова ниже плинтуса вместе с их спинными и шейными позвонками, но вместе с тем мы должны понимать, что уровень соперников просто оказался выше. Существенно выше. Там в центре обороны – Рамос, у нас – Кривцов, там в центре поля – Алькантара, у нас – Харатин.

Полагаю, этого достаточно.  

2. Проиграли до игры. Сложилось такое стойкое убеждение, что сборная Украины не была готова к матчу против Испании не только физически, но и эмоционально, психологически. Наши футболисты попросту не знали, что делать, куда бежать, кого держать. И дело не только в очень раннем пропущенном мяче, который мог подорвать и без того тонкую «душевную организацию» украинских сборников: не пропустили бы в дебюте матча, обязательно пропустили бы позже. Потому что с «белым флагом» воевать на «передовой» и абсурдно, и бесполезно.       

3. Шевченко тактически проиграл Луису Энрике. Выигрывает команда – проигрывает тренер.

Матч с Испанией стал, пожалуй, худшим для сборной под руководством Шевченко. Виноват ли в поражении только главный тренер? Нет. Но Шевченко виноват в том, как именно проиграла наша команда.

Марлос в качестве единственного форварда, Лунин на скамейке запасных, отсутствие ротации, выход из обороны в атаку через мелкий пас, Харатин в качестве замены Степаненко, Пятов в роли «либеро», то есть, начинатель атак (впрочем, выбор именно этого голкипера на именно эту игру тоже вызывает вопросы) – тренерский штаб Андрея Шевченко в этой игре наделал много ошибок.

Хоть после матча Андрей Николаевич и сказал, что одна из главных причин такой ужасной игры его подопечных – не успели восстановиться после Швейцарии, видится, что «собака порылась» не так. Или не только там. Испанцы с точки зрения интенсивности провели не менее изнурительный поединок первого тура против немцев, так что все были в одинаковых условиях.


https://twitter.com/SeFutbol

Наш тренерский штаб хотел сыграть так, как в памятном домашнем поединке против Португалии. Но, как оказалось, план на игру был выбран неправильный. Тогда команда бежала, сейчас в силу многих причин – не бежит. Это не вина Шевченко, но он, как никто другой, этот факт знал, ведь было видно уже по игре со швейцарцами, что «сине-желтая» сборная еще «не та» - сыровата, разрозненная, да и состав не оптимальный. Но Андрей Николаевич посчитал, что «и так сойдет». Не сошло. Наказали нас очень быстро. И очень показательно. Не сумел наш тренер достучаться до своих подопечных и в перерыве, не сумел перестроить игру, настроить игроков, поменять тактику. А был ли вообще у сборной план Б?

В общем, вина тренерского штаба в этой оплеухе существенная.

4. Потеря Степаненко. Оказывается, в нашей сборной есть незаменимые. И главный незаменимый – Тарас Степаненко. Помнится, что-то подобное мы уже видели, когда сыграли против резервного состава сборной Нигерии без Тараса. Тогда быстроногие соперники просто разорвали наш центр поля. Если бы не удача (и в лице судьи тоже) и характер, проявленный во втором тайме, наверняка проиграли бы в том «товарняке».


УАФ. Дебют Игоря Харатина (справа) выдался очень непростым.

В данном случае Шевченко решил заменить Степаненко Харатиным. Полузащитник «Ференцвароша» оказался банально не готовым к игре на таком уровне. Может, нужно было выпускать с первых минут Сидорчука?   

5. Нам показали наш уровень. Швейцария в параллельном поединке не проиграла немцам. Если бы проиграла, можно было бы говорить, что команда Петковича так же безнадежна в матчах против топовых оппонентов, как и наша. Но альпийская сборная приятно удивила. Особенно после того, как сравняла счет. Класса у этой команды все-таки больше, нежели у команды Андрея Шевченко, которая по умолчанию не может сравниться с классом команды Лева. Стало быть, сборной Украины предстоит нелегкая задача бороться в группе за выживание.

Давайте быть реалистами: если наша национальная команда останется в элитном дивизионе, такой факт нужно считать несомненным успехом.

Наверное, хорошо, что в Группе А Лиги наций Украина сыграет раньше, чем на Евро-2020. Теперь мы знаем, чего можно ожидать в поединках с топ-сборными. Надеемся, все вынесут из этого полезные уроки...

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Валерий Василенко, Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.09.2020 13:49
    0
    janu0320, 07.09.2020 13:38
    ты уже приготовился что я скажу кого-то из шахты? я вообще-то имел ввиду Цыганкова.или Леднева.
    ну как только они смогут вытеснить Ярмолу - то пожалуйста
    пока Леднев даже не игрок обоймы сборной, что конечно дико , учитывая что персонажи типо Коваленко вызываются туда постоянно
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 13:49
    0
    Пятова на ближайшую игру, точно надо поменять.
    А там посмотрим.
    Ибо
    -5 в полуфинале ЛЕ, -3 в СКУ, -1 и -5 в сборной.
    -14 в 4 играх это докуя для #1.
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 07.09.2020 13:49
    0
    Сопли по сайту красиво роспускаем без порожений не бывает побед и команду нужно поддерживать и при парожениях и победах
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 07.09.2020 13:49
    -1
    Ок, давайте представил, что сыграл бы Лунин. Допустим, было бы на гол меньше. Что это дает команде в кардинальном плане, если игры не было от слова совсем?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 07.09.2020 13:45
    -1
    Олег Кулініч, 07.09.2020 13:41
    Статью не читал. Вывод один и уже давно. Пятов. Но андрюша хочет сыграть на евро и остальное их там не колышет. Так сказать проблемы индейцев ( болельщиков) шерифа ( футбольное руководство) не ипут. Поставь вчера (когда коню ясно шо будет много работы у воротника) в рамку Лунина - назад в ворота сборной впихнуть пятова было бы пооблематично, но, повторяю, андрюша хочет сыграть на евро. Интересно, если его спросить, как он хочет: он на воротах и сборная вылетает или без него, но доходит допустим до полуфинала¿
    Пятов виноват и в том, что мы не забили и в количестве ударов в наш створ?
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 07.09.2020 13:44
    -1
    Нет ничего страшнее, чем необоснованные ожидания. От игры со Швейцарией кроме счета также остался осадок, но результат показался важнее содержания игры нашей сборной. Не надо ее переоценивать и тогда разочарование не будет столь глубоким. Ключевое слово "класс". Шевчук опять ляпнул, что нужно правильно проанализировать игру и ошибки исправить. А что, собственно, анализировать, если испанцы опустили уровень нашей команды до стоек для упражнений. Да, у нас неплохая команда, но это не уровень группы А......Мыслить надо качественными категориями и тогда иллюзии не будут будоражить воспаленный ожиданиями мозг.....
    Ссылка
    said Andre
    online
      said Andre, 07.09.2020 13:42
    0
    Пусть все игроки сборной выздоравят и тогда посмотрим 3 игры впереди Франция чемпион мира и две в лиги наций вот посмотрим и клубы форму наберут
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 13:42
    -1
    "3. Шевченко тактически проиграл Луису Энрике. Выигрывает команда – проигрывает тренер."
    Нет, у Шевченко не так.
    "Выигрывает гл. тренер Шевченко, а проигрывает команда (не восстановились, не настроились ...)".
    И всего лишь. А тактика на игру г-э-ниальная выбрана была.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 07.09.2020 13:41
    0
    Статью не читал. Вывод один и уже давно. Пятов. Но андрюша хочет сыграть на евро и остальное их там не колышет. Так сказать проблемы индейцев ( болельщиков) шерифа ( футбольное руководство) не ипут. Поставь вчера (когда коню ясно шо будет много работы у воротника) в рамку Лунина - назад в ворота сборной впихнуть пятова было бы пооблематично, но, повторяю, андрюша хочет сыграть на евро. Интересно, если его спросить, как он хочет: он на воротах и сборная вылетает или без него, но доходит допустим до полуфинала¿
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 13:38
    -1
    jekаfunny, 07.09.2020 13:36
     например , давай любого игрока и сравним его статистику с Андреем , кого вибираешь?
    ты уже приготовился что я скажу кого-то из шахты? я вообще-то имел ввиду Цыганкова.или Леднева.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.09.2020 13:36
    -1
    janu0320, 07.09.2020 13:33
    всяким сан-маринам хет-трики и без ярмолы найдётся кому забивать
     например , давай любого игрока и сравним его статистику с Андреем , кого вибираешь?
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 13:33
    -1
    jekаfunny, 07.09.2020 13:25
    Невменяемый крот, а кто забивать будет если Андрея убрать из сборной?
    сколько там у кротячьих игрокчков голов ?
    как же вас коробит та от Андрей, даже на интересы сборной забить готовы
    всяким сан-маринам хет-трики и без ярмолы найдётся кому забивать
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 07.09.2020 13:32
    0
    «Но альпийская сборная приятно удивила. Особенно после того, как сравняла счет. Класса у этой команды все-таки больше, нежели у команды Андрея Шевченко, которая по умолчанию не может сравниться с классом команды Лева.» - а от шановний «експерт» Олег Венглинський з Вами не згоден, в інтерв’ю недавно заявив що українські футболісти індивідуально сильніші за швейцарців))) Цікаво би взяти інтерв’ю в того клоуна після цього туру.. Тільки в нас можуть називати експертам людей, які і двох збірників Швейцарії не назвуть..
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 13:30
    +1
    Barsa_che, 07.09.2020 13:27
    Германия - Украина 5: 0. Шевченко после игры: игроками сборной Украины я доволен, претензий к ним нет.
    а какие у Шевы могут быть претензии к футболистам, выше головы они не прыгнут.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 13:28
    -3
    Omen, 07.09.2020 13:17
    Вывод один. Бревнолу и Кривцова на х со сборной нужно гнать. Это было понятно еще год назад!
    так некого вместо кривцова приглашать, Бурда опять травмирован, Попов это уровень молодёжки.
    Можно было бы пробовать Чеберко, но будем проигрывать с ним, будут кричать где Кривцов, так всё обычно и происходит.
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 07.09.2020 13:27
    -2
    Германия - Украина 5: 0. Шевченко после игры: игроками сборной Украины я доволен, претензий к ним нет.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 07.09.2020 13:26
    -1
    Шевченко и его помощники плохо подготовили команду к этим двум матчам. Выбор тактики, подбор игроков, психологическая настроенность - это результаты некачественной работы тренерского штаба. А удручающий уровень самоанализа, оценки игры со стороны Шевченко - это еще одна иллюстрация его способностей
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.09.2020 13:25
    -4
    Omen, 07.09.2020 13:17
    Вывод один. Бревнолу и Кривцова на х со сборной нужно гнать. Это было понятно еще год назад!
    Невменяемый крот, а кто забивать будет если Андрея убрать из сборной?
    сколько там у кротячьих игрокчков голов ?
    как же вас коробит та от Андрей, даже на интересы сборной забить готовы
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 07.09.2020 13:24
    +1
    головна причина поразки - офігєзна різниця в індивідуальній майстерності гравців нашої команди і іспанців. а вже потім можна говорити і про втому,і про тактичні прорахунки Шеви і т.д...
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 13:21
    -1
    что сборная Украины не была готова к матчу против Испании не только физически, но и эмоционально, психологически. Наши футболисты попросту не знали, что делать, куда бежать, кого держать
    ---
    это всё канешно психологически аспекты, не знать куда бежать и что делать, а никак не тактические.
    никогда не читаю спортюашные статейки и как видно не зря.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 13:30
    +1
    Barsa_che, 07.09.2020 13:27
    Германия - Украина 5: 0. Шевченко после игры: игроками сборной Украины я доволен, претензий к ним нет.
    а какие у Шевы могут быть претензии к футболистам, выше головы они не прыгнут.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 07.09.2020 13:24
    +1
    головна причина поразки - офігєзна різниця в індивідуальній майстерності гравців нашої команди і іспанців. а вже потім можна говорити і про втому,і про тактичні прорахунки Шеви і т.д...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.09.2020 13:49
    0
    janu0320, 07.09.2020 13:38
    ты уже приготовился что я скажу кого-то из шахты? я вообще-то имел ввиду Цыганкова.или Леднева.
    ну как только они смогут вытеснить Ярмолу - то пожалуйста
    пока Леднев даже не игрок обоймы сборной, что конечно дико , учитывая что персонажи типо Коваленко вызываются туда постоянно
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 13:49
    0
    Пятова на ближайшую игру, точно надо поменять.
    А там посмотрим.
    Ибо
    -5 в полуфинале ЛЕ, -3 в СКУ, -1 и -5 в сборной.
    -14 в 4 играх это докуя для #1.
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 07.09.2020 13:49
    0
    Сопли по сайту красиво роспускаем без порожений не бывает побед и команду нужно поддерживать и при парожениях и победах
    Ссылка
    said Andre
    online
      said Andre, 07.09.2020 13:42
    0
    Пусть все игроки сборной выздоравят и тогда посмотрим 3 игры впереди Франция чемпион мира и две в лиги наций вот посмотрим и клубы форму наберут
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 07.09.2020 13:41
    0
    Статью не читал. Вывод один и уже давно. Пятов. Но андрюша хочет сыграть на евро и остальное их там не колышет. Так сказать проблемы индейцев ( болельщиков) шерифа ( футбольное руководство) не ипут. Поставь вчера (когда коню ясно шо будет много работы у воротника) в рамку Лунина - назад в ворота сборной впихнуть пятова было бы пооблематично, но, повторяю, андрюша хочет сыграть на евро. Интересно, если его спросить, как он хочет: он на воротах и сборная вылетает или без него, но доходит допустим до полуфинала¿
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 07.09.2020 13:32
    0
    «Но альпийская сборная приятно удивила. Особенно после того, как сравняла счет. Класса у этой команды все-таки больше, нежели у команды Андрея Шевченко, которая по умолчанию не может сравниться с классом команды Лева.» - а от шановний «експерт» Олег Венглинський з Вами не згоден, в інтерв’ю недавно заявив що українські футболісти індивідуально сильніші за швейцарців))) Цікаво би взяти інтерв’ю в того клоуна після цього туру.. Тільки в нас можуть називати експертам людей, які і двох збірників Швейцарії не назвуть..
    Ссылка
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