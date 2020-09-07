Пять выводов после 0:4 в Мадриде

Первый же по-настоящему серьезный оппонент сборной Украины в Лиге наций оказался для нашей команды соперником с другой планеты. Украинцы без шансов и вариантов крупно проиграли сборной Испании. В исполнении гостей в мадридском матче было плохо все: с первой и до последней минуты. Это не попытка лишний раз мокнуть котенка в лужицу, увы, это констатация обидного и досадного, но объективного и закономерного факта. Ниже приведены главные, на наш взгляд, причины фиаско на стадионе имени Ди Стефано.

Надеемся, что наша национальная команда все же сумеет сделать из них выводы. Ведь силен не тот, кто не падал. И так далее. Ну, вы знаете.

1. Класс соперника. Можно сколько угодно радоваться по поводу выхода сборной Украины в группу А Лиги наций, но вместе с тем нужно реально оценивать силу и уровень нынешней команды Шевченко. В минувший четверг на фоне сборной Швейцарии было видно если и не все, то многие наши изъяны прежде всего в командной работе. «Сине-желтые» оказались не готовы к высокому прессингу, с первых минут игры предложенному командой Петковича. Тот матч спасли для нас индивидуальные действия лидеров сборной.

В воскресенье к высокому прессингу испанцы прибавили такое же высокое индивидуальное мастерство. И скорость. Эти три компонента крыть было нечем.

Можно до колик злорадствовать с того, как юный Фати без устали и с изяществом «возил» наш весь правый фланг, «опустив» Тымчика и Кривцова ниже плинтуса вместе с их спинными и шейными позвонками, но вместе с тем мы должны понимать, что уровень соперников просто оказался выше. Существенно выше. Там в центре обороны – Рамос, у нас – Кривцов, там в центре поля – Алькантара, у нас – Харатин.

Полагаю, этого достаточно.

2. Проиграли до игры. Сложилось такое стойкое убеждение, что сборная Украины не была готова к матчу против Испании не только физически, но и эмоционально, психологически. Наши футболисты попросту не знали, что делать, куда бежать, кого держать. И дело не только в очень раннем пропущенном мяче, который мог подорвать и без того тонкую «душевную организацию» украинских сборников: не пропустили бы в дебюте матча, обязательно пропустили бы позже. Потому что с «белым флагом» воевать на «передовой» и абсурдно, и бесполезно.

3. Шевченко тактически проиграл Луису Энрике. Выигрывает команда – проигрывает тренер.

Матч с Испанией стал, пожалуй, худшим для сборной под руководством Шевченко. Виноват ли в поражении только главный тренер? Нет. Но Шевченко виноват в том, как именно проиграла наша команда.

Марлос в качестве единственного форварда, Лунин на скамейке запасных, отсутствие ротации, выход из обороны в атаку через мелкий пас, Харатин в качестве замены Степаненко, Пятов в роли «либеро», то есть, начинатель атак (впрочем, выбор именно этого голкипера на именно эту игру тоже вызывает вопросы) – тренерский штаб Андрея Шевченко в этой игре наделал много ошибок.

Хоть после матча Андрей Николаевич и сказал, что одна из главных причин такой ужасной игры его подопечных – не успели восстановиться после Швейцарии, видится, что «собака порылась» не так. Или не только там. Испанцы с точки зрения интенсивности провели не менее изнурительный поединок первого тура против немцев, так что все были в одинаковых условиях.



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Наш тренерский штаб хотел сыграть так, как в памятном домашнем поединке против Португалии. Но, как оказалось, план на игру был выбран неправильный. Тогда команда бежала, сейчас в силу многих причин – не бежит. Это не вина Шевченко, но он, как никто другой, этот факт знал, ведь было видно уже по игре со швейцарцами, что «сине-желтая» сборная еще «не та» - сыровата, разрозненная, да и состав не оптимальный. Но Андрей Николаевич посчитал, что «и так сойдет». Не сошло. Наказали нас очень быстро. И очень показательно. Не сумел наш тренер достучаться до своих подопечных и в перерыве, не сумел перестроить игру, настроить игроков, поменять тактику. А был ли вообще у сборной план Б?

В общем, вина тренерского штаба в этой оплеухе существенная.

4. Потеря Степаненко. Оказывается, в нашей сборной есть незаменимые. И главный незаменимый – Тарас Степаненко. Помнится, что-то подобное мы уже видели, когда сыграли против резервного состава сборной Нигерии без Тараса. Тогда быстроногие соперники просто разорвали наш центр поля. Если бы не удача (и в лице судьи тоже) и характер, проявленный во втором тайме, наверняка проиграли бы в том «товарняке».



УАФ. Дебют Игоря Харатина (справа) выдался очень непростым.

В данном случае Шевченко решил заменить Степаненко Харатиным. Полузащитник «Ференцвароша» оказался банально не готовым к игре на таком уровне. Может, нужно было выпускать с первых минут Сидорчука?

5. Нам показали наш уровень. Швейцария в параллельном поединке не проиграла немцам. Если бы проиграла, можно было бы говорить, что команда Петковича так же безнадежна в матчах против топовых оппонентов, как и наша. Но альпийская сборная приятно удивила. Особенно после того, как сравняла счет. Класса у этой команды все-таки больше, нежели у команды Андрея Шевченко, которая по умолчанию не может сравниться с классом команды Лева. Стало быть, сборной Украины предстоит нелегкая задача бороться в группе за выживание.

Давайте быть реалистами: если наша национальная команда останется в элитном дивизионе, такой факт нужно считать несомненным успехом.

Наверное, хорошо, что в Группе А Лиги наций Украина сыграет раньше, чем на Евро-2020. Теперь мы знаем, чего можно ожидать в поединках с топ-сборными. Надеемся, все вынесут из этого полезные уроки...