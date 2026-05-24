Испания – Украина. Пляжный футбол, женская Евролига. Смотреть онлайн LIVE

Женская сборная Украины по пляжному футболу продолжает выступление в Евролиге 2026.

24 мая в 19:45 в матче 5-го тура играют женские сборные Испании и Украины.

Сине-желтая команда под руководством Юрия Клименко успешно выступает в престижном турнире. Соревнования проходят в испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

Ранее украинская сборная на старте турнира обыграла команды Англии (4:1) и Чехии (4:1), но уступила Швейцарии (0:4).

Турнирное положение: Швейцария (9 очков), Испания, Украина (по 6), Чехия (2), Англия (0).

Команды, занявшие 1–3 места, выходят в Суперфинал Евролиги, который состоится 8–13 сентября в Виареджо (Италия).

Путевку в Суперфинал уже гарантировали себе Швейцария, Испания и Украина.

