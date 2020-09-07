Скандал с Джоковичем. Как наказывали игроков за подобные выходки

Серб не первый, кто попал в аналогичную ситуацию

  • 07.09.2020 16:18
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Скандал с Джоковичем. Как наказывали игроков за подобные выходки
© US Open

Вчерашняя дисквалификация Новака Джоковича с US Open за неспортивное поведение потрясла весь теннисный мир. Многие попытались оправдать первую ракетку мира и главного фаворита соревнований, но большинство теннисистов и экспертов были категоричны – все было сделано по букве закона.
 
Давайте вспомним схожие ситуации, за которые и ранее дисквалифицировали теннисистов.
 
В 1990 году семикратный победитель турниров Большого шлема Джон Макинрой стал первым за 27 лет теннисистом, которого выгнали со Шлема за неспортивное поведение. Но ситуация было несколько иной: Макинрой трижды получал предупреждения (за нецензурную брать, бросание ракеткой), вслед за чем последовала дисквалификация.

 

В 1995 году на Уимблдоне с парного матча сняли дуэт Тим Хенман / Джереми Бейтс. Здесь уже ситуация очень схожа с тем, что произошло вчера. После проигранного очка теннисист на эмоциях бьет по мячу и попадает в голову болгёрл. За этим следует дисквалификация, несмотря на то, что Хенман – британец и трибуны освистывают такое решение. Более того, до этого на Уимблдоне во времена Открытой эры никого не дисквалифицировали.

 
Из более нового можно вспомнить, как в 2017 году во время матча Кубка Дэвиса против Великобритании еще совсем юный Денис Шаповалов попал мячом в судью на вышке, не совладав с эмоциями после розыгрыша. В результате судью отправили в больницу, Шаповалов был дисквалифицирован, а его команда проиграла матчевую встречу.

 
Но не стоит забывать, что во время розыгрышей мяч намного чаще попадает в обслуживающий персонал. Один из самых ярких моментов случился с Рафаэлем Надалем в этом году на Открытом чепмионате Австралии. 

В этом случае штрафные санкции не применяются. Правила одни для всех и они довольно четко дают понять, что в дисквалификации Джоковича виноват только он сам. 

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Владимир Клепач, Sport.ua

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