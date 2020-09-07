У Мбаппе обнаружили коронавирус. Игрок покинул состав сборной Франции

Сборная Франции подтвердила, что состав национальной команды покинул ведущий форвард Килиан Мбаппе, чей последний тест на коронавирус показал положительный результат.
Ранее по той же причине в состав команды не приехал хавбек Поль Погба.
На прошлой неделе вспышку коронавируса зафиксировали в ПСЖ, в том числе заболели Неймар и Анхель Ди Мария.
Ожидается, что Мбаппе пропустит минимум 4 тура Лиги 1.
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Источник — AS
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