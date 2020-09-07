У Мбаппе обнаружили коронавирус. Игрок покинул состав сборной Франции

Ранее заболела группа игроков ПСЖ

  • 07.09.2020 23:21
  • 1353 просмотра
  • 2 комментария
У Мбаппе обнаружили коронавирус. Игрок покинул состав сборной Франции
© AS

Сборная Франции подтвердила, что состав национальной команды покинул ведущий форвард Килиан Мбаппе, чей последний тест на коронавирус показал положительный результат.

Ранее по той же причине в состав команды не приехал хавбек Поль Погба.

На прошлой неделе вспышку коронавируса зафиксировали в ПСЖ, в том числе заболели Неймар и Анхель Ди Мария.

Ожидается, что Мбаппе пропустит минимум 4 тура Лиги 1.

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Источник — AS

(10 голосов)

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Комментарии
    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
    0
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    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 23:31
    -2
    Топ игрок, скорейшего выздоровления.
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    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
    0
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