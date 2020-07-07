Новая дата матча Украина - Польша, бой Ломаченко - Лопес пройдет в сентябре

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6-е июля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Назначена новая дата матча Польша – Украина. Поединок должен был состояться еще в марте.

2. Бой Ломаченко - Лопес за объединение титулов назначен на сентябрь. Пока без даты.

3. Вспышка коронавируса в Динамо Брест. Заболели Милевский, Нойок и Хачериди. Украинцы ушли на карантин.

4. Поражение Динамо в дерби, Ребров на Олимпийском, Десна на втором месте. Самые интересные события 29 тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

5. Шахтеру дадут сыграть с Вольфсбургом дома? В пятницу УЕФА примет решение. В Лиге чемпионов командам разрешат сыграть ответные матчи у себя дома.

6. УПЛ планирует создать свой телеканал. Рабочее название телеканала - UPL.tv.

7. Украинский футболист задержан в России по подозрению в шпионаже. Василий Василенко играл за несколько украинских клубов.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Монзуль – арбитр финала Кубка Украины. Екатерина Монзуль со своей бригадой рассудит решающий матч.

9. Деревянченко предложили бои против Альвареса и Чарло. Украинский боксер может получить топ-поединки.

10. 10 чемпионов UFC, чья карьера резко пошла вниз после утраты титула. Обозреватель Sport.ua собрал интересную подборку.