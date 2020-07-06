УПЛ планирует создать свой телеканал

Рабочее название телеканала - UPL.tv

  • 06.07.2020 15:23
  • 915 просмотров
  • 3 комментария
УПЛ планирует создать свой телеканал

Сейчас в Украинской Премьер-лиге активно обсуждается возможное создание своего телеканала. Рабочее название - UPL.tv.

Планируется, что телеканал будет показывать либо часть, либо все матчи УПЛ. Сам телеканал будет дочерним предприятием УПЛ.

Главной целью создания телеканала является увеличение доходов клубов от телетрансляций. Канал призван создать конкуренцию нынешним трансляторам УПЛ – телеканалам «Футбол» и медиахолдингу «1+1».

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    Костя Шевченко
      Костя Шевченко, 06.07.2020 15:37
    0
    Бред.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2020 15:33
    +2
    Удачи если правда
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 06.07.2020 15:29
    +1
    Ну раз сам Президент футболом заинтересовался с дуру, то почему бы и нет.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2020 15:33
    +2
    Удачи если правда
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 06.07.2020 15:29
    +1
    Ну раз сам Президент футболом заинтересовался с дуру, то почему бы и нет.
    Ссылка
    Костя Шевченко
      Костя Шевченко, 06.07.2020 15:37
    0
    Бред.
    Ссылка
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