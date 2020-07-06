УПЛ планирует создать свой телеканал

Сейчас в Украинской Премьер-лиге активно обсуждается возможное создание своего телеканала. Рабочее название - UPL.tv.
Планируется, что телеканал будет показывать либо часть, либо все матчи УПЛ. Сам телеканал будет дочерним предприятием УПЛ.
Главной целью создания телеканала является увеличение доходов клубов от телетрансляций. Канал призван создать конкуренцию нынешним трансляторам УПЛ – телеканалам «Футбол» и медиахолдингу «1+1».
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Источник — Трибуна
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