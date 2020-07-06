Украинский футболист задержан в России по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ России задержали бывшего украинского футболиста Василия Василенко за шпионаж в пользу Украины. Обвиняемый арестован в Москве.
Сообщается, что российские правоохранительные органы якобы установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (Шпионаж). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО.
Василенко с 1992 по 2001 год играл защитником в таких украинских футбольных командах как «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск). Как следует из материалов дела, обвиняемый родился в 1967 году и является гражданином Украины.
Источник — ТАСС
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