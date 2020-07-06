Украинский футболист задержан в России по подозрению в шпионаже

Василий Василенко играл за несколько украинских клубов

  • 06.07.2020 14:59
  • 5254 просмотра
  • 16 комментариев
Украинский футболист задержан в России по подозрению в шпионаже
© ТВЦ

Сотрудники ФСБ России задержали бывшего украинского футболиста Василия Василенко за шпионаж в пользу Украины. Обвиняемый арестован в Москве.

Сообщается, что российские правоохранительные органы якобы установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (Шпионаж). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО.

Василенко с 1992 по 2001 год играл защитником в таких украинских футбольных командах как «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск). Как следует из материалов дела, обвиняемый родился в 1967 году и является гражданином Украины.

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Источник — ТАСС

(19 голосов)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 06.07.2020 16:04
    -2
    jekаfunny, 06.07.2020 15:59
    Откуда инфа !
    ... з кремлівської методички
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 06.07.2020 16:04
    -1
    ну цей шпугун вже посерйозніше "кримського диверсанта"... він - саботував і підривав скрЄпні основи православного ногом'яча... тому зауральці й пасуть задніх Браво, Вася Василенко, низький уклін тобі від всіх українців!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 15:59
    0
    Виктор Иванов, 06.07.2020 15:44
    Сколько? Около 2 000 000 заробитчан в РФ. Официально.
    Откуда инфа !
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.07.2020 15:58
    0
    Виктор Иванов, 06.07.2020 15:44
    Сколько? Около 2 000 000 заробитчан в РФ. Официально.
    Ну а куда им ехать? Граница длнр с Парашей открыта сейчас. Официально.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 15:58
    0
    kot_sumy, 06.07.2020 15:38
    Нейух в это Мордор вообще соваться! Удивляюсь, сколько у нас ещё дебилов, считающих это недоразумение ,, братской,, страной. Желаю им поехать к братьям и попасть на СИЗО по какой-нибудь статейке. Хотя, думаю, даже оттуда они будут вопеть о любви к братскому народу
    а куда соваться, если в ридненькой не заработать.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 06.07.2020 15:52
    +1
    А позывной у него был РосУкр20001:1
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.07.2020 15:44
    -1
    kot_sumy, 06.07.2020 15:38
    Нейух в это Мордор вообще соваться! Удивляюсь, сколько у нас ещё дебилов, считающих это недоразумение ,, братской,, страной. Желаю им поехать к братьям и попасть на СИЗО по какой-нибудь статейке. Хотя, думаю, даже оттуда они будут вопеть о любви к братскому народу
    Сколько? Около 2 000 000 заробитчан в РФ. Официально.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.07.2020 15:42
    0
    Изучал стратегию и тактику Спартака?
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 06.07.2020 15:40
    0
    бугага))) всем любителям рускага мира посвящается)) мне вот интересно, шо бывший футболёр мог нашпионить, ну ладно там какой нибудь научный сотрудник или с аппарата президента инфу сливает, или военные , но бля рядовой гражданин....я так понимаю чисто сбить бабла, для массового обмена
    Ссылка
    kot_sumy
      kot_sumy, 06.07.2020 15:38
    0
    Нейух в это Мордор вообще соваться! Удивляюсь, сколько у нас ещё дебилов, считающих это недоразумение ,, братской,, страной. Желаю им поехать к братьям и попасть на СИЗО по какой-нибудь статейке. Хотя, думаю, даже оттуда они будут вопеть о любви к братскому народу
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 06.07.2020 15:38
    0
    А навіщо воно тупе парашею вештаеться?Воно не розуміе що їхне нквс може любого заарештувати навіть дерево.Хоча воно раз в раші і е дерево!!!!!
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 06.07.2020 15:27
    +1
    Это звоночек для наших граждан в России, причем и для бывших тоже, кандидаты в "шпионы" там всегда нужны. Без разницы хоть дворник, хоть футболист.
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 06.07.2020 15:19
    +3
    Скорее всего передавал данные американцам про новую ракету из дерьма
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.07.2020 15:08
    +3
    axylinam, 06.07.2020 15:05
    А я думал Ракицкого задержали за шпионаж
    Ворует идеи у Тимощука и передает их Срне?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.07.2020 15:05
    +9
    А я думал Ракицкого задержали за шпионаж
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 15:02
    0
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.07.2020 15:05
    +9
    А я думал Ракицкого задержали за шпионаж
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 06.07.2020 15:19
    +3
    Скорее всего передавал данные американцам про новую ракету из дерьма
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.07.2020 15:08
    +3
    axylinam, 06.07.2020 15:05
    А я думал Ракицкого задержали за шпионаж
    Ворует идеи у Тимощука и передает их Срне?
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 06.07.2020 15:52
    +1
    А позывной у него был РосУкр20001:1
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 06.07.2020 15:27
    +1
    Это звоночек для наших граждан в России, причем и для бывших тоже, кандидаты в "шпионы" там всегда нужны. Без разницы хоть дворник, хоть футболист.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 15:59
    0
    Виктор Иванов, 06.07.2020 15:44
    Сколько? Около 2 000 000 заробитчан в РФ. Официально.
    Откуда инфа !
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.07.2020 15:58
    0
    Виктор Иванов, 06.07.2020 15:44
    Сколько? Около 2 000 000 заробитчан в РФ. Официально.
    Ну а куда им ехать? Граница длнр с Парашей открыта сейчас. Официально.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 15:58
    0
    kot_sumy, 06.07.2020 15:38
    Нейух в это Мордор вообще соваться! Удивляюсь, сколько у нас ещё дебилов, считающих это недоразумение ,, братской,, страной. Желаю им поехать к братьям и попасть на СИЗО по какой-нибудь статейке. Хотя, думаю, даже оттуда они будут вопеть о любви к братскому народу
    а куда соваться, если в ридненькой не заработать.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.07.2020 15:42
    0
    Изучал стратегию и тактику Спартака?
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 06.07.2020 15:40
    0
    бугага))) всем любителям рускага мира посвящается)) мне вот интересно, шо бывший футболёр мог нашпионить, ну ладно там какой нибудь научный сотрудник или с аппарата президента инфу сливает, или военные , но бля рядовой гражданин....я так понимаю чисто сбить бабла, для массового обмена
    Ссылка
    kot_sumy
      kot_sumy, 06.07.2020 15:38
    0
    Нейух в это Мордор вообще соваться! Удивляюсь, сколько у нас ещё дебилов, считающих это недоразумение ,, братской,, страной. Желаю им поехать к братьям и попасть на СИЗО по какой-нибудь статейке. Хотя, думаю, даже оттуда они будут вопеть о любви к братскому народу
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 06.07.2020 15:38
    0
    А навіщо воно тупе парашею вештаеться?Воно не розуміе що їхне нквс може любого заарештувати навіть дерево.Хоча воно раз в раші і е дерево!!!!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 15:02
    0
    Ссылка
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