МОРОЗЮК – об оккупации Донецка: «С нами разговаривали, как с дерьмом»
Бывший капитан киевского «Динамо» вспомнил 2014 год
Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк вспомнил оккупацию Донецка в 2014 году, когда сам игрок выступал за донецкий «Металлург»:
«Бредятина такая... У нас был выезд в Крым, мы выезжаем из Донецка, на автобусе, потому что тогда уже не летали самолеты. Мы выезжаем, первый блокпост, стоят плиты, змейкой надо ехать... На блокпосту сидит какой-то бродяга, очки как у Рембо, зубочистка, полосатая х*йня. Заходит, такой дрищ, непонятно кто это, с калашом. Разговаривает с нами так, как будто мы какое-то дерьмо. Я смотрю, думаю: «Кто это такой? Что это за люди?» И никто не мог понять, кто это такие.
Потом мы вернулись, и в центре города захватили администрацию. И также эти дебилоиды ходили, гуляли себе, неадекватные, обкуренные, обнюханные, бухи. Также с оружием ходят по городу, где самые популярные рестораны, где все футболисты были. Все между собой думали: «Кто это такие?» И полиция никак не реагировала.
Закончился сезон, я улетел из аэропорта в Нидерланды. Через 10 дней я уже смотрел в новостях, что этого аэропорта уже нет. И это для меня был шок. Даже не мог подумать, что такое может быть».
Ранее Николай Морозюк назвал футболиста, против которого ему было тяжелее всего играть.
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