Вспышка коронавируса в Динамо Брест. Заболели Милевский, Нойок и Хачериди

Украинцы ушли на карантин

  • 06.07.2020 09:10
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Вспышка коронавируса в Динамо Брест. Заболели Милевский, Нойок и Хачериди
© twitter.com/dynamobrest

По информации СМИ Беларуси, в составе «Динамо» Брест случилась массовая вспышка коронавируса, а заболели сразу 15 человек, в том числе украинцы Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский.

В частности, странная ситуация случилась с Милевским: уже после информации о большом количестве заболевших Артем вышел на матч чемпионата против «Смолевичей» и лишь после него был сделан тест, подтвердивший заболевание.

В своем Instagram игрок подтверждал, что уходит на карантин.

Ожидается, что в следующем туре будет играть резервный состав команды.

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Источник — Трибуна Беларусь

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