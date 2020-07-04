ФОТО. Кто на больничке – от души здоровья. Милевский ушел на самоизоляцию

Ближайшие две недели Артема в игре мы не увидим

  • 04.07.2020 23:58
  • 847 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Кто на больничке – от души здоровья. Милевский ушел на самоизоляцию
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский

Украинский форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал, что ближайшие 2 недели проведет на самоизоляции.

«Передаю всем нашим привет. Кто на больничке – от души здоровья. Вы мужики. Но я так понимаю, многим это параллельно. У меня 14 дней изоляции с сегодняшнего дня. 2020-й год – темные времена», – написал Милевский в инстаграме.

Ранее сообщалось, что в брестском клуба вспышка заражения коронавирусной инфекцией.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.07.2020 00:21
    0
    Пока Миля на самоизоляции, мог бы приехать в Киев и преподать мастер-класс по футболу шубным лохам
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.07.2020 00:21
    0
    Пока Миля на самоизоляции, мог бы приехать в Киев и преподать мастер-класс по футболу шубным лохам
    Ссылка
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