ФОТО. Кто на больничке – от души здоровья. Милевский ушел на самоизоляцию

Украинский форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал, что ближайшие 2 недели проведет на самоизоляции.

«Передаю всем нашим привет. Кто на больничке – от души здоровья. Вы мужики. Но я так понимаю, многим это параллельно. У меня 14 дней изоляции с сегодняшнего дня. 2020-й год – темные времена», – написал Милевский в инстаграме.

Ранее сообщалось, что в брестском клуба вспышка заражения коронавирусной инфекцией.