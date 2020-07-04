ФОТО. Кто на больничке – от души здоровья. Милевский ушел на самоизоляцию

Украинский форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал, что ближайшие 2 недели проведет на самоизоляции.
«Передаю всем нашим привет. Кто на больничке – от души здоровья. Вы мужики. Но я так понимаю, многим это параллельно. У меня 14 дней изоляции с сегодняшнего дня. 2020-й год – темные времена», – написал Милевский в инстаграме.
Ранее сообщалось, что в брестском клуба вспышка заражения коронавирусной инфекцией.
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Источник — Instagram
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