У Хачериди подозрение на коронавирус, Нойок был в больнице с пневмонией

В брестском «Динамо» вспышка заболевания

  • 03.07.2020 09:27
  • 1108 просмотров
  • 3 комментария
У Хачериди подозрение на коронавирус, Нойок был в больнице с пневмонией
© ФК Динамо Брест. Александр Нойок

Шесть игроков брестского «Динамо» могут быть заражены коронавирусом. Среди них украинский защитник Евгений Хачериди и хавбек Александр Нойок.

По информации источника, все они остались в Бресте и не поехали с командой в Смолевичи на предстоящий матч чемпионата. 

Большинство футболистов находится на домашней изоляции, а Нойок был в больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония», однако на данный момент он уже также находится дома.

Кроме того, по некоторой информации, есть подозрения на вирус и у представителей персонала «Динамо».

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Источник — Прессбол

(6 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 10:29
    0
    хачериди сам вирус, давно уже изолировать надо ото всех.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 03.07.2020 10:21
    -1
    volf2020, 03.07.2020 09:51
    Так в бульбашії нема коронавірусу.Його там ніби перемогли?
    Корона вирус только в голове у таких дал..бов как ты.
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 03.07.2020 09:51
    -1
    Так в бульбашії нема коронавірусу.Його там ніби перемогли?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 10:29
    0
    хачериди сам вирус, давно уже изолировать надо ото всех.
    Ссылка
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