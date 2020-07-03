У Хачериди подозрение на коронавирус, Нойок был в больнице с пневмонией

Шесть игроков брестского «Динамо» могут быть заражены коронавирусом. Среди них украинский защитник Евгений Хачериди и хавбек Александр Нойок.

По информации источника, все они остались в Бресте и не поехали с командой в Смолевичи на предстоящий матч чемпионата.

Большинство футболистов находится на домашней изоляции, а Нойок был в больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония», однако на данный момент он уже также находится дома.

Кроме того, по некоторой информации, есть подозрения на вирус и у представителей персонала «Динамо».