У Хачериди подозрение на коронавирус, Нойок был в больнице с пневмонией

Шесть игроков брестского «Динамо» могут быть заражены коронавирусом. Среди них украинский защитник Евгений Хачериди и хавбек Александр Нойок.
По информации источника, все они остались в Бресте и не поехали с командой в Смолевичи на предстоящий матч чемпионата.
Большинство футболистов находится на домашней изоляции, а Нойок был в больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония», однако на данный момент он уже также находится дома.
Кроме того, по некоторой информации, есть подозрения на вирус и у представителей персонала «Динамо».
Источник — Прессбол
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