Поражение Динамо в дерби, Ребров на Олимпийском, Десна на втором месте

«Карпаты» не сыграли во втором матче подряд, посему будут вынуждены сняться с соревнований. А коль так, интрига в нижней шестерке – относительно борьбы за выживание – умерла. Похоже, вместе с «Карпатами»…А вот медальная интрига – живее всех живых. После поражения от «Шахтера» динамовцы опустились на третье место, на второе переместилась «Десна». У соперников по 55 очков, у «Зари», идущей на четвертой позиции, на очко меньше. Так что продолжение следует.

Фиаско тура

Четвертого июля должен был состояться еще один поединок «Мариуполя» и «Карпат». Второй по счету за три последних дня. Но не состоялся. Как не состоялся и первый, запланированный на первое июля. Итого: «Карпаты» не сыграли два подряд календарных матча. По версии львовского клуба – из-за сложной финансовой ситуации. Теперь, согласно регламенту соревнований, «Карпаты» автоматически будут исключены из УПЛ. В оставшихся поединках сезона львовянам будут засчитаны технические поражения, их соперникам – технические победы. Соответствующее решение в скором времени должен принять КДК УАФ.

Молодежь тура



ФК Ворскла

Восьмого июля «Ворскле» предстоит сыграть финал Кубка Украины против «Динамо». Ради подготовки к своему главному матчу сезона, ворскляне приняли решение не ехать основой на календарную игру против «Львова». В Тернополь, где состоялся матч, был отправлен дубль команды во главе с Виталием Косовским. Однако, несмотря на кажущуюся разницу в опыте и мастерстве, «Львов» не смог переиграть честолюбивых дублеров. Поединок запомнился кучей опасных моментов, красивыми голами и нелепыми ошибками. И ничьей, которую можно смело считать победой для полтавского «молодняка».

Развязка тура

Финальные минуты матча «Львов» - «Ворскла» - сродни знаменитому лигочемпионскому финалу «Бавария» - «МанЮнайтед». За минуту до конца основного времени второго тайма гости усилиями Кравчука сравняли счет. Но уже буквально через минуту хозяева могли снова выйти вперед, если бы арбитр Иванов назначил пенальти за игру рукой защитника «Ворсклы» в своей штрафной площади – после удара Богунова. Но арбитр почему-то не назначил пенальти. Ответ гостей не заставил себя долго ждать: четыре игрока «Ворсклы» в быстрой контратаке выбежали на одного Сарнавского, но шансом не воспользовались: Бугаенко пробил мимо.

Матч тура



ФК Динамо

На «Олимпийском» состоялось последнее в нынешнем сезоне, четвертое по счету украинское класико. И закончилось оно так, как и три предыдущие встречи этих команд в чемпионате – в пользу «Шахтера». Обе команды сыграли не в оптимальных составах. Особенно это касается динамовцев, которые из-за кадровых проблем в защите сыграли фактически экспериментальным составом. Первый тайм прошел под диктовку номинальных гостей: они забили два мяча (Степаненко и Коноплянка), и казалось, что игра уже сделана. Но во втором тайме динамовцы добавили в движении и агрессии и сумели восстановить равновесие. В обеих голевых моментах не лучшим образом сыграл молодой вратарь «горняков» Трубин. Кульминацией игры стал выход на поле Тайсона, после передачи которого Патрик забил победный гол.

Акция тура



ФК Динамо

На первой минуте игры «Динамо» - «Шахтер» арбитр матча Виталий Романов был вынужден остановить поединок. Причина весьма оригинальна: на футбольном поле внезапно оказались посторонние предметы – плюшевые совы, которые были сброшены на газон из дрона. После того, как Трубин и Витао собрали сов, поединок был возобновлен.

Голы тура

Классный мяч был забит в Тернополе, где встретились «Львов» и «Ворскла». Номинальные хозяева поля сравняли счет благодаря блестящей расторопности Яковелли в штрафной площади гостей. Партнеры бразильца запрессинговали оборону полтавчан, и Яковелли подсечкой отправил мяч по красивой траектории в ворота Исенко.

Мастерски забил у ворота Бойко и Коноплянка. Вингер «Шахтера» сыграл, словно в лучшие годы: сместился в центр и сильным крученым ударом пробил в самый угол ворот. Как ни пытался динамовский голкипер отбить этот удар, у него не получилось.

Редкий по красоте гол забил капитан «Десны» Фаворов в ворота «Колоса». Денис решился на удар метров с тридцати. Мяч пулей влетел в ворота в притирку со штангой. Волынец с прыжком не опоздал – вины вратаря в пропущенном голе нет. Просто удар у защитника «сиверян» получился практически идеальным.

Передача тура

На 71-й минуте матча «Динамо» - «Шахтер» в составе «горняков» на поле вместо Соломона вышел Тайсон. И уже спустя минуту бывший капитан донецкой команды отличился результативным действием. Бразильцу удалось отметиться уникальной голевой передачей. Тайсон выдержал гроссмейстерскую паузу и выдал передачу на ход Патрику, которому осталось катнуть мяч мимо Бойко в угол ворот.

Празднование тура

Победный гол Алана Патрика в ворота «Динамо» практически в одиночку «сделал» Тайсон, который на блюдечке выложил мяч под удар своему партнеру. Празднуя забитый гол, Патрик стал на одно колено, на которое поставил ногу Тайсон, а Алан продемонстрировал движение, будто чистит бутсы Тайсону.

Удаление тура

Уже в добавленное ко второму тайму время «Динамо» осталось в меньшинстве. Пиварич очень грубо двумя ногами сзади атаковал Патрика. Бразилец оказался на газоне, а хорватский защитник моментально увидел перед собой красную карточку. С которой не спорил, а молча пошел в подтрибунное помещение.

Гость тура

На матче «Динамо» - «Шахтер» на трибунах «Олимпийского» появился неожиданный гость – бывший наставник «бело-синих», а нынче главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров. Непонятно, что это было: просто визит вежливости, или нечто большее.

Слова тура

Послематчевый комментарий главного тренера «Динамо» Алексея Михайличенко получился достаточно эмоциональным: «Мы не настраивались набирать одно очко, а собирались играть на победу. Надо признать, что мы полностью проиграли первый тайм. Во втором тайме ребята заиграли так, как они могут, как они должны играть. К сожалению, не хватило того внимания в обороне. Желание добыть победу было прерогативой, поэтому пропустили еще один мяч. Да, мы очень осложнили себе ситуацию в борьбе за второе место, но все зависит только от нас».

Разгром тура

«Десна» свой поединок против «Колоса» проводила на второй день после матча «Динамо» - «Шахтер», то есть черниговцы не только осознавали, что в случае победы потеснят киевлян со второй строчки в таблице, но и сделали для этого все от них зависящее. Команда Рябоконя не стала откладывать дело в долгий ящик, и уже в дебюте встречи повела в счете – навес Хлебаса замкнул головой Будковский. Под занавес первого тайма чудо-удар получился у Фаворова: мяч после его удара метров с тридцати влетел в угол ворот. На 78-й минуте Фаворов четко реализовал пенальти, разведя мяч и кипера по разным углам. А дальше настала ударная финальная пятиминутка. Сначала команды обменялись забитыми мячами: на гол Старенького результативным ударом ответил Кожушко. А на первой добавленной ко второму тайме минуте Тотовицкий забил прямым ударом от углового флажка.

Эта победа позволила «Десне» набрать 55 очков – столько же, как и у «Динамо», но благодаря лучшим показателям в личных встречах черниговцы обошли киевлян в таблице и вышли на второе место. Временно ли – ответ должен был дать матч «Заря» - «Александрия».

Ничья тура

У «Зари» был шанс выйти на «чистое» второе место. Для этого команде Виктора Скрипника нужно было обыграть в родных стенах «Александрию» - неудобного для себя соперника, к тому же изнуренного тотальными неудачами. Матч получился тяжелым для обеих сторон, со многими спорными моментами. Первый из них – гол Лучкевича. Монзуль в том эпизоде сначала зафиксировала офсайд, но после «видеосвязи» указала на центр поля. Отыгрались хозяева на последней минуте первого тайма: мастерский удар удался Хомченовскому.



ФК Заря

Во втором тайме Монзуль еще дважды обращалась к помощи ВАР, и в обеих случаях назначала пенальти в разные стороны. Нельзя не отметить, что пенальти в ворота «Зари» вызвал очень большие вопросы. Юрченко и Третьяков четко исполнили судейский приговор. На большее соперников не хватило, хотя моменты и были. Таким образом, «Заря» потеряла шанс выйти на второе место. Более того, после победы «Десны» луганчане откатились на четвертую строчку. Но отставание от «сиверян» и динамовцев – всего очко, так что борьба за медали еще не закончена.