Шахтеру дадут сыграть с Вольфсбургом дома? В пятницу УЕФА примет решение

В Лиге чемпионов командам разрешат сыграть ответные матчи у себя дома

  • 06.07.2020 13:05
  • 2521 просмотр
  • 4 комментария
Шахтеру дадут сыграть с Вольфсбургом дома? В пятницу УЕФА примет решение
© shakhtar.com

Ранее УЕФА принял решение о доигровке Лиги чемпионов и Лиги Европы в Португалии и Германии соответственно, однако это правило вступает в силу с 1/4 финала.

Но на момент приостановки сезона из-за коронавируса не все команды еврокубков сыграли ответные матчи 1/8 финала, в том числе это касается «Шахтера», который в первой встрече Лиги Европы обыграл «Вольфсбург» на выезде 2:1 и теперь должен играть дома.

Не исключалось, что и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы ответные игры 1/8 финала будут проведены в той же Португалии и Германии, но, похоже, это не так.

По информации AS, команды Лиги чемпионов точно получат право сыграть вторые матчи на своих полях. Это касается «Барселоны», «Манчестер Сити», «Баварии» и «Ювентуса», проведших первые поединки на чужих полях.

Судя по всему, это же будет касаться Лиги Европы.

Официально об этом решении УЕФА должен сообщить 10-го июля, когда состоится жеребьевка четвертьфиналов.

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Источник — AS

(12 голосов)

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Комментарии
    ZaE
      ZaE, 06.07.2020 14:12
    0
    Нарешті повернуться в Донецьк.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.07.2020 14:02
    +1
    Дома? В Донецке?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 06.07.2020 13:56
    -5
    Так а болельщики будут? или пустой стадион?
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 06.07.2020 13:35
    +1

    Хорошая новость!!!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.07.2020 14:02
    +1
    Дома? В Донецке?
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 06.07.2020 13:35
    +1

    Хорошая новость!!!
    Ссылка
    ZaE
      ZaE, 06.07.2020 14:12
    0
    Нарешті повернуться в Донецьк.
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