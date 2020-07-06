Шахтеру дадут сыграть с Вольфсбургом дома? В пятницу УЕФА примет решение

Ранее УЕФА принял решение о доигровке Лиги чемпионов и Лиги Европы в Португалии и Германии соответственно, однако это правило вступает в силу с 1/4 финала.

Но на момент приостановки сезона из-за коронавируса не все команды еврокубков сыграли ответные матчи 1/8 финала, в том числе это касается «Шахтера», который в первой встрече Лиги Европы обыграл «Вольфсбург» на выезде 2:1 и теперь должен играть дома.

Не исключалось, что и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы ответные игры 1/8 финала будут проведены в той же Португалии и Германии, но, похоже, это не так.

По информации AS, команды Лиги чемпионов точно получат право сыграть вторые матчи на своих полях. Это касается «Барселоны», «Манчестер Сити», «Баварии» и «Ювентуса», проведших первые поединки на чужих полях.

Судя по всему, это же будет касаться Лиги Европы.

Официально об этом решении УЕФА должен сообщить 10-го июля, когда состоится жеребьевка четвертьфиналов.