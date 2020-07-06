ОФИЦИАЛЬНО. Назначена новая дата матча Польша – Украина

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила о том, что товарищеский матч с Польшей состоится 11 ноября в Хожуве. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Изначально матч должен был состояться 31 марта, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.
После товарищеского матча с Польшей Украина в ноябре проведет еще два матча Лиги Наций: 14 ноября против Германии и 17 ноября против Швейцарии.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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