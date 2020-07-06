ОФИЦИАЛЬНО. Монзуль – арбитр финала Кубка Украины

Главным арбитром финала Кубка Украины «Динамо» - «Ворскла» назначена Екатерина Монзуль (Харьков).
Ее ассистентами будут Марина Стрелецкая из Сум и Александра Ардашева из Киева. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.
Арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр), его ассистент – Владимир Володин (Херсон).
Финал Кубка Украины состоится в Харькове в среду, 8 июля. Начало – 21:30.
Ранее Монзуль обслуживала оба полуфинальных матча Кубка Украины.
Ранее Монзуль подверглась критике за работу в матче 29-го тура УПЛ «Заря» - «Александрия» (2:2).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Я такого позорища ещё не видел , как эта шобла загаражная
Сколько людей за мониторами и может ли сам арбитр ознакомиться непосредственно с видео эпизода
Монзуль, Екатерина Владимировна
По образованию архитектор-градостроитель, с отличием окончила академию городского хозяйства[18]. Не замужем, но, по её заявлению у неё есть любимый человек, который не связан с футболом. Свободно владеет английским языком. Своими хобби считает общение с друзьями, кулинарию и классическую музыку[19].
Не стоит ради меня идти на такие жертвы как объективность
Монзуль, Екатерина Владимировна
По образованию архитектор-градостроитель, с отличием окончила академию городского хозяйства[18]. Не замужем, но, по её заявлению у неё есть любимый человек, который не связан с футболом. Свободно владеет английским языком. Своими хобби считает общение с друзьями, кулинарию и классическую музыку[19].
Не стоит ради меня идти на такие жертвы как объективность
ONLINE
Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 16:51 +3
сочувствую Ворскле, выиграть ей не дадут в любом случае.
К вот этому высеру
ONLINE
Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 16:51 +3
сочувствую Ворскле, выиграть ей не дадут в любом случае.
К вот этому высеру
Монзуль, Екатерина Владимировна
По образованию архитектор-градостроитель, с отличием окончила академию городского хозяйства[18]. Не замужем, но, по её заявлению у неё есть любимый человек, который не связан с футболом. Свободно владеет английским языком. Своими хобби считает общение с друзьями, кулинарию и классическую музыку[19].
Ещё неделю назад рассказывали, какая Катюха молодец , и арбитр классный и перед Суркисом не прогибается
А вчера все .... Катюха решила отсудить по правилам , а не по Донецки , и утратила почитателей в лице «многоуважаемых« ржавых ботов
Монзуль постійно засуджує Динамо.
Ещё неделю назад рассказывали, какая Катюха молодец , и арбитр классный и перед Суркисом не прогибается
А вчера все .... Катюха решила отсудить по правилам , а не по Донецки , и утратила почитателей в лице «многоуважаемых« ржавых ботов
Не стоит ради меня идти на такие жертвы как объективность
ONLINE
Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 16:51 +3
сочувствую Ворскле, выиграть ей не дадут в любом случае.
К вот этому высеру
или процесс уже пошел？
Я такого позорища ещё не видел , как эта шобла загаражная
Сколько людей за мониторами и может ли сам арбитр ознакомиться непосредственно с видео эпизода
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