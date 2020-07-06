ОФИЦИАЛЬНО. Монзуль – арбитр финала Кубка Украины

Екатерина Монзуль со своей бригадой рассудит решающий матч

  • 06.07.2020 16:49
  • 1869 просмотров
  • 48 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Монзуль – арбитр финала Кубка Украины
© ФК Минай. Екатерина Монзуль

Главным арбитром финала Кубка Украины «Динамо» - «Ворскла» назначена Екатерина Монзуль (Харьков).

Ее ассистентами будут Марина Стрелецкая из Сум и Александра Ардашева из Киева. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр), его ассистент – Владимир Володин (Херсон).

Финал Кубка Украины состоится в Харькове в среду, 8 июля. Начало – 21:30.

Ранее Монзуль обслуживала оба полуфинальных матча Кубка Украины.

Ранее Монзуль подверглась критике за работу в матче 29-го тура УПЛ «Заря» - «Александрия» (2:2).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 17:43
    0
    Vipfishman2, 06.07.2020 17:41
    Приоритеты в сознании зверушек , чей мозг меньше грецкого орешка , меняются с каждым новым пластом земли ... вернее его плотностью 🤣🤣🤣
    Та уже каждые два дня меняются
    Я такого позорища ещё не видел , как эта шобла загаражная
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 06.07.2020 17:43
    0
    Юрій Ганусяк, 06.07.2020 17:41
    схоже підконтрольна кротам уаф підготувала новий скандал. ця жіночка поки не готова нормально судити.
    Попомнишь мое слово - пенальти в ворота Динамо и удаление Вербича будут гарантировано ...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 17:42
    0
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:40
    когда ей в ухо ничего не зудит, она норм судит.
    Я тебе на досуге советую ознакомиться как вар работает
    Сколько людей за мониторами и может ли сам арбитр ознакомиться непосредственно с видео эпизода
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 17:41
    0
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:39
    не ну ты то мерило объективности, информацию из твоих уст можно даже не проверять.
    Нет конечно , но смотря с кем сравнивать 🤷‍♂️
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 06.07.2020 17:41
    0
    jekаfunny, 06.07.2020 17:38
    Хочу тебе напомнить что ещё неделю назад для них это была образцовая судья , бессребреница , мать героиня ... и т д и т п
    Приоритеты в сознании зверушек , чей мозг меньше грецкого орешка , меняются с каждым новым пластом земли ... вернее его плотностью 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Юрій Ганусяк
      Юрій Ганусяк, 06.07.2020 17:41
    -1
    схоже підконтрольна кротам уаф підготувала новий скандал. ця жіночка поки не готова нормально судити.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:40
    +1
    jekаfunny, 06.07.2020 17:38
    Хочу тебе напомнить что ещё неделю назад для них это была образцовая судья , бессребреница , мать героиня ... и т д и т п
    когда ей в ухо ничего не зудит, она норм судит.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.07.2020 17:40
    +3
    Forever_young_13, 06.07.2020 17:38
    Википедия.
    Монзуль, Екатерина Владимировна
    По образованию архитектор-градостроитель, с отличием окончила академию городского хозяйства[18]. Не замужем, но, по её заявлению у неё есть любимый человек, который не связан с футболом. Свободно владеет английским языком. Своими хобби считает общение с друзьями, кулинарию и классическую музыку[19].
    Характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:39
    0
    jekаfunny, 06.07.2020 17:35
    Та делай что хочешь .
    Не стоит ради меня идти на такие жертвы как объективность
    не ну ты то мерило объективности, информацию из твоих уст можно даже не проверять.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 06.07.2020 17:38
    0
    Википедия.
    Монзуль, Екатерина Владимировна
    По образованию архитектор-градостроитель, с отличием окончила академию городского хозяйства[18]. Не замужем, но, по её заявлению у неё есть любимый человек, который не связан с футболом. Свободно владеет английским языком. Своими хобби считает общение с друзьями, кулинарию и классическую музыку[19].
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 17:38
    0
    Vipfishman2, 06.07.2020 17:35
    Бамбасян сейчас просто разорвёт на части🤣🤣
    Хочу тебе напомнить что ещё неделю назад для них это была образцовая судья , бессребреница , мать героиня ... и т д и т п
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 17:35
    +1
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:31
    да ты уже на других ветках меня достал, со своим поповым. мне что смотреть момент с ним, ради тебя?
    Та делай что хочешь .
    Не стоит ради меня идти на такие жертвы как объективность
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 06.07.2020 17:35
    -2
    Бамбасян сейчас просто разорвёт на части🤣🤣
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 06.07.2020 17:33
    -3
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:31
    +2
    jekаfunny, 06.07.2020 17:28
    Я ж тебе и не писал на этой ветке
    да ты уже на других ветках меня достал, со своим поповым. мне что смотреть момент с ним, ради тебя?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 17:28
    -2
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:25
    грузи своим бредом чьи-нибудь другие уши.
    Я ж тебе и не писал на этой ветке
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 06.07.2020 17:25
    +1
    Это бизнес, оптом то дешевле, пиз..ец ..куда мы катимся народ.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:25
    +1
    jekаfunny, 06.07.2020 17:21
    Evgene Boykinyuk
    ONLINE
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 16:51 +3
    сочувствую Ворскле, выиграть ей не дадут в любом случае.
    К вот этому высеру
    грузи своим бредом чьи-нибудь другие уши.
    Ссылка
    igrok2012
      igrok2012, 06.07.2020 17:21
    +2
    Дуже цікаво - в Україні більше немає судівських бригад? Куди вони подівалися? Чи за все треба всім платити? І тоді будеш судити обидва полуфінали і фінал. Як раніше казали - "не все спокойно в датском королевстве".
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 17:21
    -3
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:19
    к чему этот высер?
    Evgene Boykinyuk
    ONLINE
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 16:51 +3
    сочувствую Ворскле, выиграть ей не дадут в любом случае.
    К вот этому высеру
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.07.2020 17:40
    +3
    Forever_young_13, 06.07.2020 17:38
    Википедия.
    Монзуль, Екатерина Владимировна
    По образованию архитектор-градостроитель, с отличием окончила академию городского хозяйства[18]. Не замужем, но, по её заявлению у неё есть любимый человек, который не связан с футболом. Свободно владеет английским языком. Своими хобби считает общение с друзьями, кулинарию и классическую музыку[19].
    Характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:15
    +3
    jekаfunny, 06.07.2020 17:08
    У них уже методички поменялись
    Ещё неделю назад рассказывали, какая Катюха молодец , и арбитр классный и перед Суркисом не прогибается
    А вчера все .... Катюха решила отсудить по правилам , а не по Донецки , и утратила почитателей в лице «многоуважаемых« ржавых ботов
    сам ты бот, причём абсолютно непробиваемый.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 16:51
    +3
    Монзуль с Романовым было б неплохо поменять местами!!!!!!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:31
    +2
    jekаfunny, 06.07.2020 17:28
    Я ж тебе и не писал на этой ветке
    да ты уже на других ветках меня достал, со своим поповым. мне что смотреть момент с ним, ради тебя?
    Ссылка
    igrok2012
      igrok2012, 06.07.2020 17:21
    +2
    Дуже цікаво - в Україні більше немає судівських бригад? Куди вони подівалися? Чи за все треба всім платити? І тоді будеш судити обидва полуфінали і фінал. Як раніше казали - "не все спокойно в датском королевстве".
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.07.2020 17:21
    +2
    К Монзуль пока претензий нет, но в ухо будет зудеть какая-то падла мешая принимать взвешенные решения. Можно уже гарантировать, если после первого тайма будет 0:0, во втором начнется откровенная дичь, апофеозом пеналь на 87, так чтоб отыграться времени даже не было.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:19
    +2
    jekаfunny, 06.07.2020 17:17
    На воре и шапка горит 🤷‍♂️
    к чему этот высер?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 17:08
    +2
    DKTheBest2, 06.07.2020 17:03
    Про що ти?
    Монзуль постійно засуджує Динамо.
    У них уже методички поменялись
    Ещё неделю назад рассказывали, какая Катюха молодец , и арбитр классный и перед Суркисом не прогибается
    А вчера все .... Катюха решила отсудить по правилам , а не по Донецки , и утратила почитателей в лице «многоуважаемых« ржавых ботов
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:40
    +1
    jekаfunny, 06.07.2020 17:38
    Хочу тебе напомнить что ещё неделю назад для них это была образцовая судья , бессребреница , мать героиня ... и т д и т п
    когда ей в ухо ничего не зудит, она норм судит.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 17:35
    +1
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:31
    да ты уже на других ветках меня достал, со своим поповым. мне что смотреть момент с ним, ради тебя?
    Та делай что хочешь .
    Не стоит ради меня идти на такие жертвы как объективность
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 06.07.2020 17:25
    +1
    Это бизнес, оптом то дешевле, пиз..ец ..куда мы катимся народ.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:25
    +1
    jekаfunny, 06.07.2020 17:21
    Evgene Boykinyuk
    ONLINE
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 16:51 +3
    сочувствую Ворскле, выиграть ей не дадут в любом случае.
    К вот этому высеру
    грузи своим бредом чьи-нибудь другие уши.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2020 17:19
    +1
    vitaha33, 06.07.2020 17:12
    Монзуль явно предвзята до Динамо, тому за останні 7 матчів киян вона буде судити 4!!! зустріч. Як це називається? Клоунада від проахметівського УАФ
    Война Суркиса и Павелко
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 06.07.2020 17:12
    +1
    Монзуль явно предвзята до Динамо, тому за останні 7 матчів киян вона буде судити 4!!! зустріч. Як це називається? Клоунада від проахметівського УАФ
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 06.07.2020 17:06
    +1
    Монзуль забебала
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 06.07.2020 17:05
    +1
    да грянет срач！
    или процесс уже пошел？
    Ссылка
    Сергей Ксендзик
      Сергей Ксендзик, 06.07.2020 16:54
    +1
    Щось забагато для Монзуль...Одна вона на язику... Невже нема нікого іншого??
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 17:43
    0
    Vipfishman2, 06.07.2020 17:41
    Приоритеты в сознании зверушек , чей мозг меньше грецкого орешка , меняются с каждым новым пластом земли ... вернее его плотностью 🤣🤣🤣
    Та уже каждые два дня меняются
    Я такого позорища ещё не видел , как эта шобла загаражная
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 06.07.2020 17:43
    0
    Юрій Ганусяк, 06.07.2020 17:41
    схоже підконтрольна кротам уаф підготувала новий скандал. ця жіночка поки не готова нормально судити.
    Попомнишь мое слово - пенальти в ворота Динамо и удаление Вербича будут гарантировано ...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 17:42
    0
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 17:40
    когда ей в ухо ничего не зудит, она норм судит.
    Я тебе на досуге советую ознакомиться как вар работает
    Сколько людей за мониторами и может ли сам арбитр ознакомиться непосредственно с видео эпизода
    Ссылка
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