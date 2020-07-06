Источник: финал Кубка Украины все же состоится в Харькове

В пятницу сообщалось о том, что финал Кубка Украины могут перенести еще раз из-за ужесточения карантина в Харькове.

Однако теперь стало известно, что еще одного переноса финала не будет. Об этом сообщает Sport Arena.

У Федерации футбола Украины есть соответствующая договоренность с харьковскими властями. Несмотря на то, что в городе запрещены мероприятия с участием более 10 человек, финал состоится, и на него будут допущены не более 230 человек, согласно с медицинским протоколом Министерства здравоохранения.

Финал состоится в среду, 8 июля. В нем примут участие «Динамо» и «Ворскла». Решающий матч переносился уже дважды: сначала из Тернополя во Львов, а потом из Львова в Харьков.