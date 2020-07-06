ГРОМОВ: «Монзуль из космоса говорят: пенальти. Космос этот в Киеве сидит?»

Хавбеку луганской «Зари» Артему Громову крайне не понравилось судейство в матче 29-го тура УПЛ против «Александрии» (2:2):

«Честно говоря, хочется ругаться. Но говорят, нежелательно в прямом эфире выражаться. Но этот беспредел надоел. Они раздали бы уже медали в начале чемпионата. Зачем тянуть, продолжать этот чемпионат, какие-то матчи играть. Все равно болельщиков нет. Давайте раздадим медали, и все. Зачем выходить, играть, биться, получать травмы.

К Екатерине Монзуль претензий нет. Она подходит и говорит: ничего не вижу. Ей из космоса кто-то говорит, что пенальти. Не знаю, космос этот в Киеве сидит или где он сидит? Но этот беспредел уже тошнит. У меня эмоции самые негативные.

Можно говорить, что нужно выходить, переехать соперника катком. Но «Александрия» – тоже не дворовая команда. Ребята играют, все 11 человек на своей половине, играют против мяча на контратаках. Они ж не просто приехали просто, мол, набейте нам мешок, и мы поедем обратно.

Я не знаю. Смысл этого чемпионата, если ставят такие пенальти? Человек не участвует в моменте. Если вратарь отбивает, игрок бежит на добивание, и на нем фолят – я согласен, хорошо, ставь пенальти. Давай желтую или удаляй. Но тут даже у человека не было шанса добивать. Из космоса нашли точку и поставили.

Сколько матчей это уже длится? Не будем считать. Как говорил Никита Шевченко: браво, федерация. Играйте сами, выходите. Нет слов, честно. Я говорил Монзуль, что игрок не участвовал в моменте. Она говорит: я ничего не вижу. Ей кто-то подсказал. Может, надо законодательство поменять, разрешить самосуд, например. Пенальти не было, залетели команды, отметелили. Не знаю, что делать, как бороться.

Тренер нас успокаивает, говорит, что нужно доказывать своей игрой. Мы, вроде, пытаемся, играем, достойно выглядим, стараемся контролировать мяч, играть на атаку. Но! Вся страна видит.

Человек судит, начудил, его на месяц отстранили. Но ничего, посижу, задачу свою выполнил. Не хочется конкретизировать, я думаю, все понимают. Сколько таких сомнительных пенальти. В игре все решают пенальти. Давайте 10 пенальти сразу поставим. Скажите: «Заря» будет выходить, уже проигрывая 0:1 и вдесятером. Ok. Мы тогда хотя бы будем понимать, что проигрываем и нужно добавлять. Не знаю, честно, что с этим делать».

ВИДЕО: Назначение пенальти в матче «Заря» – «Александрия» (с момента 04:18).