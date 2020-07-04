Идеальный Металлист. Топ-команда из воспитанников клуба

Недавно в прессе появилась информация о создании в Харькове нового футбольного клуба, который будет носить имя «Металл». Уже в новом сезоне команда планирует заявиться для участия во Второй лиге, а тренировать ее будет экс-защитник сборной Украины Александр Кучер.

В прессе сразу же связали возникновение «Металла» с желанием прежних собственников «Металлиста» возродить этот клуб. И в какой-то степени подобная информация уже начала подтверждаться – по крайней мере, конечным бенефициаром новообразованного клуба будет экс-спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников. При этом, задачи для «Металла» на ближайшее время – пробиться в Первую лигу, а затем побороться и за выход в Премьер-лигу, а к тому моменту прежнее руководство «Металлиста» попробует вернуть право собственности на исторический бренд и, вероятно, провести переименование.

Как бы там ни было, а пока неизвестно, кто будет выступать за «Металл», но мы, возвращаясь к рубрике с формированием «идеальных команд», состоящих исключительно из собственных воспитанников, предлагаем взглянуть на то, каким был бы «Металлист» при выполнении указанных условий в отношении футболистов.

Вратарь – Денис СИДОРЕНКО

Родившись в Харькове, Сидоренко начинал играть в футбол в местной ДЮСШ-13, но со временем оказался в академии «Металлиста». Пробиться в первую команду в силу объективных причин, связанных с конкуренцией, Денису долгое время не удавалось, по причине чего он преимущественно выступал за молодежный состав, а также отправлялся в аренду в «Днестр» и «Таврию». В 2011 году Сидоренко покинул «Металлист», и перебрался в «Гелиос», но спустя четыре года вернулся в родную команду, которая тогда вовсю испытывала серьезные проблемы по всем фронтам. В итоге Денису даже удалось провести 4 официальных матча за «Металлист», после чего он опять вернулся в «Гелиос».

Ныне Сидоренко 31 год. Это уже опытный вратарь, который продолжает выступать в Харькове – в «Металлисте 1925». Кто знает, быть может, когда-то Денису удастся вновь сыграть и за возрожденный «Металлист»…

Центральный защитник – Иван ЗОТЬКО

Иван родился в городе Чуднов Житомирской области, где и делал первые шаги в футболе, пока его не заприметили скауты академии «Металлиста». В стане «желто-синих» Зотько имел статус футболиста с хорошими перспективами, что помогло ему 8 апреля 2015 года дебютировать в первой команде в матче Кубка Украины против «Шахтера» (0:1). Тогда харьковчан возглавлял Игорь Рахаев, а команда, увы, уже катилась в пропасть… После фактического развала «Металлиста» Зотько отбыл в Испанию, где ставку на него сделали в «Валенсии». На Пиренеях поиграл за дубль «летучих мышей», а также в «Эльче» и «Льейде».

Ныне Зотько 23 года. Минувшим летом он на правах свободного агента вернулся в Украину, став игроком «Олимпика». В стане дончан имеет статус одного из футболистов основного состава.

Центральный защитник – Артем ПУТИВЦЕВ

Уроженец Харькова Путивцев в начале карьеры выступал за местный УФК, после чего получил возможность перебраться в академию «Металлиста». На контракте в главном на то время футбольном клубе Харькова Путивцев пробыл 6 лет, но провел за это время за первую команду лишь 21 поединок. Харьковчане не раз отдавали молодого бека набираться опыта в аренду – «Зирке», «Мариуполю» и донецкому «Металлургу». Окончательно «Металлист» Путивцев покинул летом 2011 года, когда на полноценной основе стал игроком «Мариуполя» (в те годы – «Ильичевца»).

В настоящий момент Артем Путивцев выступает в Польше за «Брук-Бет Термалицу», которая играет во втором по силе дивизионе страны. Защитнику 31 год, а срок действия соглашения с польским клубом истекает в конце сезона.

Центральный защитник – Александр АЗАЦКИЙ

Александр появился на свет в Харькове. Первые шаги в футболе начинал делать в академии «Металлиста», где подавал большие надежды. За первую команду «желто-синих» дебютировал 10 мая 2012 года, когда Мирон Маркевич выпустил 18-летнего на тот момент Азацкого в стартовом составе на гостевой матч УПЛ против «Ворсклы» (2:2). Увы, та игра так и осталась единственной для Александра в своей родной команде, а после того, как у той начались проблемы, защитник предпочел принять предложение о переходе в «Динамо». Впрочем, в Киеве успешную карьеру Азацкий построить не сумел…

Ныне Азацкому 26 лет. В 2017 году он перебрался в Чехию, подписав соглашение с «Баником» из Остравы. Впрочем, за эту команду сыграл не так много, и преимущественно мотается по арендам – например, в сезоне-2019/20 защищал цвета «Фастава» из Злина.

Центральный полузащитник – Иван КАЛЮЖНЫЙ

Калюжный родился в селе Должик Харьковской области, а в футбол начинал играть в областном центре в рядах «Арсенала». Однако довольно скоро перебрался в академию «Металлиста», в которой пробыл 7 лет. Дебютировать за «желто-синих» в силу молодости так и не успел, а после расформирования клуба подался в «Динамо». В минувшем сезоне киевляне отдавали Калюжного в аренду «Металлисту 1925», в рядах которого хавбек провел 26 матчей и забил 1 гол в Первой лиге.

Ныне Калюжному 23 года. Его контракт по-прежнему принадлежит «Динамо», но сезон-2019/20 футболист на правах аренды проводит во львовском «Рухе».

Центральный полузащитник – Александр АНДРИЕВСКИЙ

Андриевский родился в Киеве и очень быстро оказался в академии «Динамо», но в 15 лет отправился в Харьков, поступив уже в академию «Металлиста». Там Александру потребовалось три года, чтобы дорасти до дебюта в первой команде. Первый матч на профессиональном уровне Андриевский провел при Мироне Маркевиче. Опытный специалист бросил молодого хавбека в бой в уже упоминавшемся выше матче УПЛ против «Ворсклы» (2:2) – на 80-й минуте Александр заменил Марлоса. Всего за первую команд «желто-синих» провел 2 матча, покинув клуб во время кризиса.

Ныне Андриевскому 26 лет. После ухода из «Металлиста» он подписал контракт с «Динамо», которое сперва отдавало футболиста в аренду в «Черноморец» и «Зарю», прежде чем вернуть обратно для создания резерва в первой команде.

Правый полузащитник – Богдан БОЙЧУК

Бойчук родился в Херсоне, но первые шаги в футболе делал в академии «Олимпика». Вскоре Богдан оставил Донецк и подался в Харьков, где продолжил постигать премудрости игры в футбол в академии «Металлиста». На контракте в этом клубе Бойчук пробыл 5 лет, успев при Игоре Рахаеве дебютировать в первой команде – 24 августа 2014 года хавбек вышел на поле в кубковом матче против «Сум» (1:0). Всего сыграл за «Металлист» 7 матчей, прежде чем уйти из клуба в 2016 году.

Ныне 24-летний Бойчук является одним из ключевых футболистов львовского «Руха», цвета которого защищает с февраля минувшего года.

Левый полузащитник – Олег СИНИЦА

Синица родился и вырос в Харькове, где и начинал играть в футбол в академии «Металлиста». В составе команды U-19 в сезоне-2013/14 становился победителем юношеского чемпионата Украины, а за первую команду «желто-синих» дебютировал 8 апреля 2015 года, когда Игорь Рахаев выпустил Олега на 73-й минуте на замену в кубковом матче против «Шахтера» (0:1). Всего сыграл за «Металлист» 5 матчей, а после фактического развала клуба продолжил выступления в составе «Металлиста 1925».

В настоящий момент 24-летний Олег Синица является игроком «Руха», куда перебрался летом минувшего года.

Атакующий полузащитник – Кирилл КОВАЛЕЦ

Уроженец Киева Кирилл Ковалец в 14 лет оказался в академии «Металлиста», проведя там три года, прежде чем вернуться в столицу в ряды «Оболони». За первую команду «желто-синих» Ковалец дебютировать не успел в силу возраста, а после этого карьера уже не забрасывала Кирилла в Харьков – он выступал за молодежный состав «Шахтера» и «Черноморец».

Ныне Ковальцу 27 лет, и он является одним из лидеров «Александрии», цвета которой защищает с 2018 года.

Нападающий – Сергей ДАВЫДОВ

Сергей родился в поселке городского типа Эсхар Харьковской области, и в футбол начинал играть в академии «Металлиста». За первую команду «желто-синих» дебютировал 20 ноября 2005 года в матче УПЛ против «Ильичевца» (1:1). Тогда Мирон Маркевич выпустил молодого форварда на 75-й минуте на замену вместо Лаши Джакобии. Всего за «Металлист» провел 32 матча, забил 1 гол. Дважды покидал клуб, причем в последний раз – летом 2015 года, когда было очевидно, что харьковчанам уже ничего не светит.

Ныне Давыдову 35 лет. После ухода из «Металлиста» он в течение года не мог найти себе новый клуб, а затем принял предложение «Металлиста 1925», с которым прошел путь от Второй лиги (в сезоне-2017/18 забил 23 мяча в 32 матчах турнира) до претендента на выход в УПЛ.

Нападающий – Андрей КУЛАКОВ

С 13 лет Андрей Кулаков был в академии «Металлиста», прежде чем летом 2016 года его пригласил к себе «Шахтер». С тех пор форвард считался одним из наиболее талантливых игроков молодежной команды «горняков», демонстрируя приличную результативность. Однако этого было недостаточно, чтобы Кулаков получил шанс сыграть за первую команду «оранжево-черных». В УПЛ Андрей дебютировал 22 февраля нынешнего года в матче «Мариуполя», где играет на правах аренды, против «Зари» (1:2).

Ныне Кулакову 21 год, и в последние месяцы он все чаще выигрывает конкуренцию за право выйти на поле в основе «Мариуполя», аренда в котором у него рассчитана до конца сезона.

Как видим, ставка на легионеров, которой несколько грешили Маркевич и Красников в «Металлисте», привела к тому, что среди воспитанников академии этого клуба ныне не так много звездных исполнителей. Впрочем, подобной команде вполне по силам было бы решать задачи даже на уровне УПЛ, не говоря уже о более низких дивизионах, откуда, собственно, и планирует вскоре начать свой подъем на вершину потенциальный «донор» для реинкарнации настоящего «Металлиста» - ФК «Металл».

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Алексей СЛИВЧЕНКО