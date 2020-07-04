Идеальный Металлист. Топ-команда из воспитанников клуба

Харькову пора возвращаться на серьезный уровень в украинском футболе…

  • 04.07.2020 11:32
  • 943 просмотра
  • 2 комментария
Идеальный Металлист. Топ-команда из воспитанников клуба
© YouTube

Недавно в прессе появилась информация о создании в Харькове нового футбольного клуба, который будет носить имя «Металл». Уже в новом сезоне команда планирует заявиться для участия во Второй лиге, а тренировать ее будет экс-защитник сборной Украины Александр Кучер.

В прессе сразу же связали возникновение «Металла» с желанием прежних собственников «Металлиста» возродить этот клуб. И в какой-то степени подобная информация уже начала подтверждаться – по крайней мере, конечным бенефициаром новообразованного клуба будет экс-спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников. При этом, задачи для «Металла» на ближайшее время – пробиться в Первую лигу, а затем побороться и за выход в Премьер-лигу, а к тому моменту прежнее руководство «Металлиста» попробует вернуть право собственности на исторический бренд и, вероятно, провести переименование.

Как бы там ни было, а пока неизвестно, кто будет выступать за «Металл», но мы, возвращаясь к рубрике с формированием «идеальных команд», состоящих исключительно из собственных воспитанников, предлагаем взглянуть на то, каким был бы «Металлист» при выполнении указанных условий в отношении футболистов.

Вратарь – Денис СИДОРЕНКО

Родившись в Харькове, Сидоренко начинал играть в футбол в местной ДЮСШ-13, но со временем оказался в академии «Металлиста». Пробиться в первую команду в силу объективных причин, связанных с конкуренцией, Денису долгое время не удавалось, по причине чего он преимущественно выступал за молодежный состав, а также отправлялся в аренду в «Днестр» и «Таврию». В 2011 году Сидоренко покинул «Металлист», и перебрался в «Гелиос», но спустя четыре года вернулся в родную команду, которая тогда вовсю испытывала серьезные проблемы по всем фронтам. В итоге Денису даже удалось провести 4 официальных матча за «Металлист», после чего он опять вернулся в «Гелиос».

Ныне Сидоренко 31 год. Это уже опытный вратарь, который продолжает выступать в Харькове – в «Металлисте 1925». Кто знает, быть может, когда-то Денису удастся вновь сыграть и за возрожденный «Металлист»…

Центральный защитник – Иван ЗОТЬКО

Иван родился в городе Чуднов Житомирской области, где и делал первые шаги в футболе, пока его не заприметили скауты академии «Металлиста». В стане «желто-синих» Зотько имел статус футболиста с хорошими перспективами, что помогло ему 8 апреля 2015 года дебютировать в первой команде в матче Кубка Украины против «Шахтера» (0:1). Тогда харьковчан возглавлял Игорь Рахаев, а команда, увы, уже катилась в пропасть… После фактического развала «Металлиста» Зотько отбыл в Испанию, где ставку на него сделали в «Валенсии». На Пиренеях поиграл за дубль «летучих мышей», а также в «Эльче» и «Льейде».

Ныне Зотько 23 года. Минувшим летом он на правах свободного агента вернулся в Украину, став игроком «Олимпика». В стане дончан имеет статус одного из футболистов основного состава.

Центральный защитник – Артем ПУТИВЦЕВ

Уроженец Харькова Путивцев в начале карьеры выступал за местный УФК, после чего получил возможность перебраться в академию «Металлиста». На контракте в главном на то время футбольном клубе Харькова Путивцев пробыл 6 лет, но провел за это время за первую команду лишь 21 поединок. Харьковчане не раз отдавали молодого бека набираться опыта в аренду – «Зирке», «Мариуполю» и донецкому «Металлургу». Окончательно «Металлист» Путивцев покинул летом 2011 года, когда на полноценной основе стал игроком «Мариуполя» (в те годы – «Ильичевца»).

В настоящий момент Артем Путивцев выступает в Польше за «Брук-Бет Термалицу», которая играет во втором по силе дивизионе страны. Защитнику 31 год, а срок действия соглашения с польским клубом истекает в конце сезона.

Центральный защитник – Александр АЗАЦКИЙ

Александр появился на свет в Харькове. Первые шаги в футболе начинал делать в академии «Металлиста», где подавал большие надежды. За первую команду «желто-синих» дебютировал 10 мая 2012 года, когда Мирон Маркевич выпустил 18-летнего на тот момент Азацкого в стартовом составе на гостевой матч УПЛ против «Ворсклы» (2:2). Увы, та игра так и осталась единственной для Александра в своей родной команде, а после того, как у той начались проблемы, защитник предпочел принять предложение о переходе в «Динамо». Впрочем, в Киеве успешную карьеру Азацкий построить не сумел…

Ныне Азацкому 26 лет. В 2017 году он перебрался в Чехию, подписав соглашение с «Баником» из Остравы. Впрочем, за эту команду сыграл не так много, и преимущественно мотается по арендам – например, в сезоне-2019/20 защищал цвета «Фастава» из Злина.

Центральный полузащитник – Иван КАЛЮЖНЫЙ

Калюжный родился в селе Должик Харьковской области, а в футбол начинал играть в областном центре в рядах «Арсенала». Однако довольно скоро перебрался в академию «Металлиста», в которой пробыл 7 лет. Дебютировать за «желто-синих» в силу молодости так и не успел, а после расформирования клуба подался в «Динамо». В минувшем сезоне киевляне отдавали Калюжного в аренду «Металлисту 1925», в рядах которого хавбек провел 26 матчей и забил 1 гол в Первой лиге.

Ныне Калюжному 23 года. Его контракт по-прежнему принадлежит «Динамо», но сезон-2019/20 футболист на правах аренды проводит во львовском «Рухе».

Центральный полузащитник – Александр АНДРИЕВСКИЙ

Андриевский родился в Киеве и очень быстро оказался в академии «Динамо», но в 15 лет отправился в Харьков, поступив уже в академию «Металлиста». Там Александру потребовалось три года, чтобы дорасти до дебюта в первой команде. Первый матч на профессиональном уровне Андриевский провел при Мироне Маркевиче. Опытный специалист бросил молодого хавбека в бой в уже упоминавшемся выше матче УПЛ против «Ворсклы» (2:2) – на 80-й минуте Александр заменил Марлоса. Всего за первую команд «желто-синих» провел 2 матча, покинув клуб во время кризиса.

Ныне Андриевскому 26 лет. После ухода из «Металлиста» он подписал контракт с «Динамо», которое сперва отдавало футболиста в аренду в «Черноморец» и «Зарю», прежде чем вернуть обратно для создания резерва в первой команде.

Правый полузащитник – Богдан БОЙЧУК

Бойчук родился в Херсоне, но первые шаги в футболе делал в академии «Олимпика». Вскоре Богдан оставил Донецк и подался в Харьков, где продолжил постигать премудрости игры в футбол в академии «Металлиста». На контракте в этом клубе Бойчук пробыл 5 лет, успев при Игоре Рахаеве дебютировать в первой команде – 24 августа 2014 года хавбек вышел на поле в кубковом матче против «Сум» (1:0). Всего сыграл за «Металлист» 7 матчей, прежде чем уйти из клуба в 2016 году.

Ныне 24-летний Бойчук является одним из ключевых футболистов львовского «Руха», цвета которого защищает с февраля минувшего года.

Левый полузащитник – Олег СИНИЦА

Синица родился и вырос в Харькове, где и начинал играть в футбол в академии «Металлиста». В составе команды U-19 в сезоне-2013/14 становился победителем юношеского чемпионата Украины, а за первую команду «желто-синих» дебютировал 8 апреля 2015 года, когда Игорь Рахаев выпустил Олега на 73-й минуте на замену в кубковом матче против «Шахтера» (0:1). Всего сыграл за «Металлист» 5 матчей, а после фактического развала клуба продолжил выступления в составе «Металлиста 1925».

В настоящий момент 24-летний Олег Синица является игроком «Руха», куда перебрался летом минувшего года.

Атакующий полузащитник – Кирилл КОВАЛЕЦ

Уроженец Киева Кирилл Ковалец в 14 лет оказался в академии «Металлиста», проведя там три года, прежде чем вернуться в столицу в ряды «Оболони». За первую команду «желто-синих» Ковалец дебютировать не успел в силу возраста, а после этого карьера уже не забрасывала Кирилла в Харьков – он выступал за молодежный состав «Шахтера» и «Черноморец».

Ныне Ковальцу 27 лет, и он является одним из лидеров «Александрии», цвета которой защищает с 2018 года.

Нападающий – Сергей ДАВЫДОВ

Сергей родился в поселке городского типа Эсхар Харьковской области, и в футбол начинал играть в академии «Металлиста». За первую команду «желто-синих» дебютировал 20 ноября 2005 года в матче УПЛ против «Ильичевца» (1:1). Тогда Мирон Маркевич выпустил молодого форварда на 75-й минуте на замену вместо Лаши Джакобии. Всего за «Металлист» провел 32 матча, забил 1 гол. Дважды покидал клуб, причем в последний раз – летом 2015 года, когда было очевидно, что харьковчанам уже ничего не светит.

Ныне Давыдову 35 лет. После ухода из «Металлиста» он в течение года не мог найти себе новый клуб, а затем принял предложение «Металлиста 1925», с которым прошел путь от Второй лиги (в сезоне-2017/18 забил 23 мяча в 32 матчах турнира) до претендента на выход в УПЛ.

Нападающий – Андрей КУЛАКОВ

С 13 лет Андрей Кулаков был в академии «Металлиста», прежде чем летом 2016 года его пригласил к себе «Шахтер». С тех пор форвард считался одним из наиболее талантливых игроков молодежной команды «горняков», демонстрируя приличную результативность. Однако этого было недостаточно, чтобы Кулаков получил шанс сыграть за первую команду «оранжево-черных». В УПЛ Андрей дебютировал 22 февраля нынешнего года в матче «Мариуполя», где играет на правах аренды, против «Зари» (1:2).

Ныне Кулакову 21 год, и в последние месяцы он все чаще выигрывает конкуренцию за право выйти на поле в основе «Мариуполя», аренда в котором у него рассчитана до конца сезона.

Как видим, ставка на легионеров, которой несколько грешили Маркевич и Красников в «Металлисте», привела к тому, что среди воспитанников академии этого клуба ныне не так много звездных исполнителей. Впрочем, подобной команде вполне по силам было бы решать задачи даже на уровне УПЛ, не говоря уже о более низких дивизионах, откуда, собственно, и планирует вскоре начать свой подъем на вершину потенциальный «донор» для реинкарнации настоящего «Металлиста» - ФК «Металл».

Полная серия материалов на тему: 

Идеальный Черноморец. Топ-команда из воспитанников клуба

Идеальный Мариуполь. Топ-команда из воспитанников клуба

Идеальный Олимпик. Топ-команда из воспитанников клуба

Идеальная Заря. Топ-команда из воспитанников клуба

Идеальная Ворскла. Топ-команда из воспитанников клуба

Идеальные Карпаты. Топ-команда из воспитанников клуба

Идеальный Металлург Запорожье. Топ-команда из воспитанников клуба

Алексей СЛИВЧЕНКО

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    steelmaker
    online
      steelmaker, 04.07.2020 12:14
    0
    axylinam, 04.07.2020 11:47
    Если посмотреть на уровень мирового и европейского футбола-то это команда покойников
    подобное изречение - нечто из разряда сравнения экономики США и экономики Украины. Впрочем, есть "эксперты", которые с упрямством любят сравнивать и такое...
    З.Ы. Каждому свое.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.07.2020 11:47
    0
    Если посмотреть на уровень мирового и европейского футбола-то это команда покойников
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 04.07.2020 12:14
    0
    axylinam, 04.07.2020 11:47
    Если посмотреть на уровень мирового и европейского футбола-то это команда покойников
    подобное изречение - нечто из разряда сравнения экономики США и экономики Украины. Впрочем, есть "эксперты", которые с упрямством любят сравнивать и такое...
    З.Ы. Каждому свое.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.07.2020 11:47
    0
    Если посмотреть на уровень мирового и европейского футбола-то это команда покойников
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности