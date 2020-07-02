Не Ярославский. Стало известно, кто конечный бенефициар Металла

Стало известно, кому принадлежит «Металл» - новый клуб, созданный в Харькове, который связывают с возрождением «Металлиста». Конечным бенефициаром клуба является экс-спортивный директор «Металлиста», а ныне вице-президент «Динамо» Евгений Красников.
С нового сезона харьковчане, которых будет возглавлять Александр Кучер, планируют заявиться во Вторую лигу. Это будет первым шагом по возрождению «Металлиста».
Пока «Металл» будет пробиваться сквозь Вторую и Первую лиги в элиту, руководство попробует получить право собственности на бренд легендарного харьковского клуба и вернуть историческое название «Металлист».
Источник — Footboom
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Рыжий? Ну это скорее из области каких-то муток, а порох разве вообще интересуется футболом? Посещения матчей то таке)
Рыжий? Ну это скорее из области каких-то муток, а порох разве вообще интересуется футболом? Посещения матчей то таке)
одно только понятно, по всей видимости, "плодовитое, плодотворное и безумное интересное" сотрудничество с ДК подходит к концу, если еще не подошло.
одно только понятно, по всей видимости, "плодовитое, плодотворное и безумное интересное" сотрудничество с ДК подходит к концу, если еще не подошло.
одно только понятно, по всей видимости, "плодовитое, плодотворное и безумное интересное" сотрудничество с ДК подходит к концу, если еще не подошло.
Рыжий? Ну это скорее из области каких-то муток, а порох разве вообще интересуется футболом? Посещения матчей то таке)
одно только понятно, по всей видимости, "плодовитое, плодотворное и безумное интересное" сотрудничество с ДК подходит к концу, если еще не подошло.
Рыжий? Ну это скорее из области каких-то муток, а порох разве вообще интересуется футболом? Посещения матчей то таке)
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