Не Ярославский. Стало известно, кто конечный бенефициар Металла

Стало известно, кому принадлежит «Металл» - новый клуб, созданный в Харькове, который связывают с возрождением «Металлиста». Конечным бенефициаром клуба является экс-спортивный директор «Металлиста», а ныне вице-президент «Динамо» Евгений Красников.

С нового сезона харьковчане, которых будет возглавлять Александр Кучер, планируют заявиться во Вторую лигу. Это будет первым шагом по возрождению «Металлиста».

Пока «Металл» будет пробиваться сквозь Вторую и Первую лиги в элиту, руководство попробует получить право собственности на бренд легендарного харьковского клуба и вернуть историческое название «Металлист».