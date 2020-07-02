Не Ярославский. Стало известно, кто конечный бенефициар Металла

Новосозданный харьковский клуб в следующем сезоне стартует во Второй лиге

  • 02.07.2020 21:33
  • 3142 просмотра
  • 15 комментариев
Не Ярославский. Стало известно, кто конечный бенефициар Металла
© ФК Металист

Стало известно, кому принадлежит «Металл» - новый клуб, созданный в Харькове, который связывают с возрождением «Металлиста». Конечным бенефициаром клуба является экс-спортивный директор «Металлиста», а ныне вице-президент «Динамо» Евгений Красников.

С нового сезона харьковчане, которых будет возглавлять Александр Кучер, планируют заявиться во Вторую лигу. Это будет первым шагом по возрождению «Металлиста».

Пока «Металл» будет пробиваться сквозь Вторую и Первую лиги в элиту, руководство попробует получить право собственности на бренд легендарного харьковского клуба и вернуть историческое название «Металлист».

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Источник — Footboom

(16 голосов)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 02.07.2020 22:21
    0
    Это почти как президент у нас не Коломойский?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 02.07.2020 22:21
    0
    Имея такого спеца как Красников, можно относительно не дорого сделать команду, которая быстро подымется в УПЛ.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.07.2020 22:19
    +1
    JulikoB, 02.07.2020 22:15
    Однозначно. Но он специалист по латиносам, поэтому новый Металл будет похож в этом плане на Металлист. А финансы, либо со стороны Суркиса, либо Ахметова. Даже Порошенко не исключаю.
    Ну пока горнило лиг проходить будут то там вряд ли вектор будет латинский, слишком дорого и затратно, а финансы? Ну суркса сразу исключаем, во первых он периодами стонет что $ нет, а тут ДК надо еще финансировать, ну а второе это то что у него динамовское сердце
    Рыжий? Ну это скорее из области каких-то муток, а порох разве вообще интересуется футболом? Посещения матчей то таке)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.07.2020 22:19
    0
    JulikoB, 02.07.2020 22:15
    Однозначно. Но он специалист по латиносам, поэтому новый Металл будет похож в этом плане на Металлист. А финансы, либо со стороны Суркиса, либо Ахметова. Даже Порошенко не исключаю.
    Ну пока горнило лиг проходить будут то там вряд ли вектор будет латинский, слишком дорого и затратно, а финансы? Ну суркса сразу исключаем, во первых он периодами стонет что $ нет, а тут ДК надо еще финансировать, ну а второе это то что у него динамовское сердце
    Рыжий? Ну это скорее из области каких-то муток, а порох разве вообще интересуется футболом? Посещения матчей то таке)
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 02.07.2020 22:15
    0
    Alex86 1, 02.07.2020 22:09
    Но и то что Красников та фигура основная видится еще менее вероятным, хоть это уже и официально, другого он склада функционер, да и вряд ли, наверное, он столь состоятелен
    Однозначно. Но он специалист по латиносам, поэтому новый Металл будет похож в этом плане на Металлист. А финансы, либо со стороны Суркиса, либо Ахметова. Даже Порошенко не исключаю.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.07.2020 22:09
    0
    JulikoB, 02.07.2020 22:07
    Будем посмотреть. Но то, что это дело рук Ярославского, видится наименее вероятным.
    Но и то что Красников та фигура основная видится еще менее вероятным, хоть это уже и официально, другого он склада функционер, да и вряд ли, наверное, он столь состоятелен
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 02.07.2020 22:07
    0
    Alex86 1, 02.07.2020 22:03
    Может, в плане того что сурксу будет куда игроков ссылать в аренду и тд?)
    Будем посмотреть. Но то, что это дело рук Ярославского, видится наименее вероятным.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 02.07.2020 22:03
    -1
    ФК "Металіст", чекаємо 👍👌✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.07.2020 22:03
    0
    JulikoB, 02.07.2020 22:02
    А может получило развитие.
    Может, в плане того что сурксу будет куда игроков ссылать в аренду и тд?)
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 02.07.2020 22:02
    +1
    Alex86 1, 02.07.2020 21:49
    Скорее всего Красников к Ярославскому отношения не имеет
    одно только понятно, по всей видимости, "плодовитое, плодотворное и безумное интересное" сотрудничество с ДК подходит к концу, если еще не подошло.
    А может получило развитие.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 02.07.2020 22:01
    +1
    AK_228, 02.07.2020 21:55
    А где то рядышком Ярик... со своими сотнями миллионов $
    Или Суркис со своим менеджментом.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 21:55
    +2
    А где то рядышком Ярик... со своими сотнями миллионов $
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 02.07.2020 21:52
    +2
    ihor7003, 02.07.2020 21:49
    Можно подписать на первых порах Эдмара и вернуть с пенсии Девича!!!!!!
    Играющими тренерами?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.07.2020 21:49
    +3
    Можно подписать на первых порах Эдмара и вернуть с пенсии Девича!!!!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.07.2020 21:49
    +5
    Скорее всего Красников к Ярославскому отношения не имеет
    одно только понятно, по всей видимости, "плодовитое, плодотворное и безумное интересное" сотрудничество с ДК подходит к концу, если еще не подошло.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.07.2020 21:49
    +5
    Скорее всего Красников к Ярославскому отношения не имеет
    одно только понятно, по всей видимости, "плодовитое, плодотворное и безумное интересное" сотрудничество с ДК подходит к концу, если еще не подошло.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.07.2020 21:49
    +3
    Можно подписать на первых порах Эдмара и вернуть с пенсии Девича!!!!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 21:55
    +2
    А где то рядышком Ярик... со своими сотнями миллионов $
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 02.07.2020 21:52
    +2
    ihor7003, 02.07.2020 21:49
    Можно подписать на первых порах Эдмара и вернуть с пенсии Девича!!!!!!
    Играющими тренерами?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.07.2020 22:19
    +1
    JulikoB, 02.07.2020 22:15
    Однозначно. Но он специалист по латиносам, поэтому новый Металл будет похож в этом плане на Металлист. А финансы, либо со стороны Суркиса, либо Ахметова. Даже Порошенко не исключаю.
    Ну пока горнило лиг проходить будут то там вряд ли вектор будет латинский, слишком дорого и затратно, а финансы? Ну суркса сразу исключаем, во первых он периодами стонет что $ нет, а тут ДК надо еще финансировать, ну а второе это то что у него динамовское сердце
    Рыжий? Ну это скорее из области каких-то муток, а порох разве вообще интересуется футболом? Посещения матчей то таке)
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 02.07.2020 22:02
    +1
    Alex86 1, 02.07.2020 21:49
    Скорее всего Красников к Ярославскому отношения не имеет
    одно только понятно, по всей видимости, "плодовитое, плодотворное и безумное интересное" сотрудничество с ДК подходит к концу, если еще не подошло.
    А может получило развитие.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 02.07.2020 22:01
    +1
    AK_228, 02.07.2020 21:55
    А где то рядышком Ярик... со своими сотнями миллионов $
    Или Суркис со своим менеджментом.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 02.07.2020 22:21
    0
    Это почти как президент у нас не Коломойский?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 02.07.2020 22:21
    0
    Имея такого спеца как Красников, можно относительно не дорого сделать команду, которая быстро подымется в УПЛ.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.07.2020 22:19
    0
    JulikoB, 02.07.2020 22:15
    Однозначно. Но он специалист по латиносам, поэтому новый Металл будет похож в этом плане на Металлист. А финансы, либо со стороны Суркиса, либо Ахметова. Даже Порошенко не исключаю.
    Ну пока горнило лиг проходить будут то там вряд ли вектор будет латинский, слишком дорого и затратно, а финансы? Ну суркса сразу исключаем, во первых он периодами стонет что $ нет, а тут ДК надо еще финансировать, ну а второе это то что у него динамовское сердце
    Рыжий? Ну это скорее из области каких-то муток, а порох разве вообще интересуется футболом? Посещения матчей то таке)
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 02.07.2020 22:15
    0
    Alex86 1, 02.07.2020 22:09
    Но и то что Красников та фигура основная видится еще менее вероятным, хоть это уже и официально, другого он склада функционер, да и вряд ли, наверное, он столь состоятелен
    Однозначно. Но он специалист по латиносам, поэтому новый Металл будет похож в этом плане на Металлист. А финансы, либо со стороны Суркиса, либо Ахметова. Даже Порошенко не исключаю.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.07.2020 22:09
    0
    JulikoB, 02.07.2020 22:07
    Будем посмотреть. Но то, что это дело рук Ярославского, видится наименее вероятным.
    Но и то что Красников та фигура основная видится еще менее вероятным, хоть это уже и официально, другого он склада функционер, да и вряд ли, наверное, он столь состоятелен
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 02.07.2020 22:07
    0
    Alex86 1, 02.07.2020 22:03
    Может, в плане того что сурксу будет куда игроков ссылать в аренду и тд?)
    Будем посмотреть. Но то, что это дело рук Ярославского, видится наименее вероятным.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.07.2020 22:03
    0
    JulikoB, 02.07.2020 22:02
    А может получило развитие.
    Может, в плане того что сурксу будет куда игроков ссылать в аренду и тд?)
    Ссылка
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