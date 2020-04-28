Формула-1 может вернуться в июле, Беллью продолжает хвалить Усика

Главные новости за 27-е апреля на Sport.ua

  • 28.04.2020 07:10
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Формула-1 может вернуться в июле, Беллью продолжает хвалить Усика
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Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27-е апреля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 объявила возможную дату старта сезона. Серия планирует стартовать в июле.

2. Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик разберет всех, кроме Фьюри и Джошуа». Британец не устает хвалить Усика.

3. Вопрос жизни и смерти. Как и когда доиграют сезон в Бундеслиге? Sport.ua разбирается в ситуации вокруг возобновления сезона в чемпионате Германии.

4. 6 самых ожидаемых поединков в боксе после карантина. Лев Кравцив о том, что мы, возможно, сможем увидеть в 2020 году.

5. Шикарная жизнь Неймара: особняк за 8 миллионов и эксклюзивный автомобиль. Бразилец не только много зарабатывает, но и немало тратит на собственный комфорт.

6. Открыл людям глаза. Российский игрок оштрафован клубом за критику Путина. Вратарь «Крылья Советов» Евгений Фролов считает все сказанное по ТВ злом.

7. Если положение станет критическим, Беларусь может отменить чемпионат. Болельщикам измеряют температуру и рассаживают в шахматном порядке.

8. ВИДЕО. Алиев в прямом эфире рассказал о сексе втроем. Жена покрыла матом. В тот момент в комнате находились их дети.

9. Экс-жена Тимощука: «Чтобы затянуть суд, Толик придумывает феерические шоу». Бывшая жена футболиста сборной Украины рассказала, когда он общается с детьми.

10. Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Жена того же мнения об агрессии и аннексии, что и я». Жена украинского биатлониста большую часть жизни прожила в России.

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Источник — Sport.ua

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