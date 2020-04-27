Открыл людям глаза. Российский игрок оштрафован клубом за критику Путина

Голкипер самарских «Крылья Советов» Евгений Фролов оштрафован руководством клуба за критику президента страны Владимира Путина. Вратарь в одном из интервью сказал:

«Требуй не требуй, мы ничего не получим, власть просто на нас забьет. Забьет и скажет: «Денег нет, но вы держитесь». У них для себя деньги есть. Для людей – ничего нет.

То, что говорит президент по телевизору – это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Я общаюсь с людьми, с бизнесменами. Никогда банк не даст тебе отсрочку по кредиту. Вот эти кредитные каникулы – их нет. Президент сказал «надо», но его никто не слушает.

Мне люди пишут: «Займи денег на кредиты, пожалуйста». Я говорю: «А как же кредитные каникулы?» Мне отвечают: «Банки требуют еще больше». То есть ты попадаешь на штраф, а денег заплатить нет, потому что нет ни работы, нет ничего. И что делать?

И таких моментов, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому – их миллиард. Когда президент России, национальный лидер говорит – сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Либо просто так это говорит по телевизору. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ – зло. И в реальной жизни все по-другому».

Руководство «Крыльев Советов» отметило, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. В их заявлении сказано:

«В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России. В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист понесет наказание согласно положению о дисциплинарных взысканиях».