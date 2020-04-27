Открыл людям глаза. Российский игрок оштрафован клубом за критику Путина

Вратарь «Крылья Советов» Евгений Фролов считает все сказанное по ТВ злом

  • 27.04.2020 23:23
  • 989 просмотров
  • 9 комментариев
Открыл людям глаза. Российский игрок оштрафован клубом за критику Путина
© ФК Крылья Советов. Евгений Фролов

Голкипер самарских «Крылья Советов» Евгений Фролов оштрафован руководством клуба за критику президента страны Владимира Путина. Вратарь в одном из интервью сказал: 

«Требуй не требуй, мы ничего не получим, власть просто на нас забьет. Забьет и скажет: «Денег нет, но вы держитесь». У них для себя деньги есть. Для людей – ничего нет.

То, что говорит президент по телевизору – это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Я общаюсь с людьми, с бизнесменами. Никогда банк не даст тебе отсрочку по кредиту. Вот эти кредитные каникулы – их нет. Президент сказал «надо», но его никто не слушает.

Мне люди пишут: «Займи денег на кредиты, пожалуйста». Я говорю: «А как же кредитные каникулы?» Мне отвечают: «Банки требуют еще больше». То есть ты попадаешь на штраф, а денег заплатить нет, потому что нет ни работы, нет ничего. И что делать?

И таких моментов, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому – их миллиард. Когда президент России, национальный лидер говорит – сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Либо просто так это говорит по телевизору. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ – зло. И в реальной жизни все по-другому».

Руководство «Крыльев Советов» отметило, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. В их заявлении сказано:

«В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России. В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист понесет наказание согласно положению о дисциплинарных взысканиях».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 28.04.2020 00:27
    0
    Brian, 28.04.2020 00:25
    А чем криворожский еврей отличаеться от винницкого? Могу тебе так сказать, даже зимбабвийский еврей останеться евреем.
    Ты призываешь в этот тред Александра Жаирса
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 28.04.2020 00:25
    -1
    salamanka1982, 28.04.2020 00:21
    Больше скажу - Макаревич, Юрка Шевчук, навальный с Борькой Гребенщиковым. Это вам не тарасов с х.у.йлом на футболке. И кто б там не минусовал с донецкого б.ы.дла, а Фролов, Шевчук, На.вальный и Гребенщиков споротивляются системе, а вы, г.ан.доны, проголосовав за криворожского е.в.рея, или ваши родители сейчас будете от с.еп.аров по морде получать ибо ан.тима.йдаун уже в белой Украине и только Порох нас сплотит!!!!
    А чем криворожский еврей отличаеться от винницкого? Могу тебе так сказать, даже зимбабвийский еврей останеться евреем.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 28.04.2020 00:22
    0
    Как при Сталине: любая критика вождя наказуема. Не удивлюсь если через месяц-два Фролов "случайно" попадёт в ДТП как Евдокимов, или как в случае с Немцовым или Политковской чеченский киллер перепутает его с другим человеком. В стране с диктаторским режимом нельзя такие заявления делать журналистам.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 28.04.2020 00:21
    -1
    Больше скажу - Макаревич, Юрка Шевчук, навальный с Борькой Гребенщиковым. Это вам не тарасов с х.у.йлом на футболке. И кто б там не минусовал с донецкого б.ы.дла, а Фролов, Шевчук, На.вальный и Гребенщиков споротивляются системе, а вы, г.ан.доны, проголосовав за криворожского е.в.рея, или ваши родители сейчас будете от с.еп.аров по морде получать ибо ан.тима.йдаун уже в белой Украине и только Порох нас сплотит!!!!
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 28.04.2020 00:11
    +1
    salamanka1982, 27.04.2020 23:32
    Женя Фролов очередной Макаревич с Юркой Шевчуком)))
    А ты очередное х...йло.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 28.04.2020 00:10
    0
    Alex___Romanov, 27.04.2020 23:52
    В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба.
    -------
    Тоесть, в интересах клуба лизать задницу Путину?? Хотя чего я удивляюсь
    Дык, а кто деньги дает? Там поголовно все клубы бюджетные, за исключением нескольких. Как говорится, отшлепали того, кто укусил за руку кормильца, нассал в колодец, из которого пьет. Пригрели пятую колонну на груди, либераста чертова на свою голову, раскачивает лодку теперь
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 27.04.2020 23:52
    +3
    В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба.
    -------
    Тоесть, в интересах клуба лизать задницу Путину?? Хотя чего я удивляюсь
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 27.04.2020 23:35
    +8
    salamanka1982, 27.04.2020 23:32
    Женя Фролов очередной Макаревич с Юркой Шевчуком)))
    Разве кто-то спрашивал мнения вaтнoго cпepматозоида?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 27.04.2020 23:32
    -12
    Женя Фролов очередной Макаревич с Юркой Шевчуком)))
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 27.04.2020 23:35
    +8
    salamanka1982, 27.04.2020 23:32
    Женя Фролов очередной Макаревич с Юркой Шевчуком)))
    Разве кто-то спрашивал мнения вaтнoго cпepматозоида?
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 27.04.2020 23:52
    +3
    В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба.
    -------
    Тоесть, в интересах клуба лизать задницу Путину?? Хотя чего я удивляюсь
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 28.04.2020 00:11
    +1
    salamanka1982, 27.04.2020 23:32
    Женя Фролов очередной Макаревич с Юркой Шевчуком)))
    А ты очередное х...йло.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 28.04.2020 00:27
    0
    Brian, 28.04.2020 00:25
    А чем криворожский еврей отличаеться от винницкого? Могу тебе так сказать, даже зимбабвийский еврей останеться евреем.
    Ты призываешь в этот тред Александра Жаирса
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 28.04.2020 00:22
    0
    Как при Сталине: любая критика вождя наказуема. Не удивлюсь если через месяц-два Фролов "случайно" попадёт в ДТП как Евдокимов, или как в случае с Немцовым или Политковской чеченский киллер перепутает его с другим человеком. В стране с диктаторским режимом нельзя такие заявления делать журналистам.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 28.04.2020 00:10
    0
    Alex___Romanov, 27.04.2020 23:52
    В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба.
    -------
    Тоесть, в интересах клуба лизать задницу Путину?? Хотя чего я удивляюсь
    Дык, а кто деньги дает? Там поголовно все клубы бюджетные, за исключением нескольких. Как говорится, отшлепали того, кто укусил за руку кормильца, нассал в колодец, из которого пьет. Пригрели пятую колонну на груди, либераста чертова на свою голову, раскачивает лодку теперь
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности