ВИДЕО. Алиев в прямом эфире рассказал о сексе втроем. Жена покрыла матом

В тот момент в комнате находились их дети

  • 27.04.2020 07:58
  • 2765 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Алиев в прямом эфире рассказал о сексе втроем. Жена покрыла матом
© Instagram. Александр Алиев

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев продолжает покорять интернет. 

Новоиспеченный блогер в прямом эфире ответил на вопрос о сексе втроем. Наушники Александра не спасли: бывшая жена Алиева все поняла и покрыла его матом, упрекнув в том, что вместе с ним в комнате находятся дети.

Отметим, что Алиев со своей женой Татьяной в разводе, но делит квартиру в Киеве и в данный момент они проживают вместе.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    VVO
      VVO, 27.04.2020 09:23
    0
    Я все розумію, але опускатись нижче плінтуса заради лайків і переглядів? З часом ресур з одного з кращих перетворився на помийну яму і збір по....о контенту!😢😢😢
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 27.04.2020 09:17
    +1
    Главное лайки, подписки, комментарии
    Ссылка
    VVO
      VVO, 27.04.2020 09:17
    0
    Не розумію для чого тут розміщувати новини про цього морального виродка? Ау??
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.04.2020 08:19
    +3
    Моральный урод
    Ссылка
    garik83
    online
      garik83, 27.04.2020 08:06
    +4
    Дегенерат!!!
    Ссылка
    garik83
    online
      garik83, 27.04.2020 08:06
    +4
    Дегенерат!!!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.04.2020 08:19
    +3
    Моральный урод
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 27.04.2020 09:17
    +1
    Главное лайки, подписки, комментарии
    Ссылка
    VVO
      VVO, 27.04.2020 09:23
    0
    Я все розумію, але опускатись нижче плінтуса заради лайків і переглядів? З часом ресур з одного з кращих перетворився на помийну яму і збір по....о контенту!😢😢😢
    Ссылка
    VVO
      VVO, 27.04.2020 09:17
    0
    Не розумію для чого тут розміщувати новини про цього морального виродка? Ау??
    Ссылка
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