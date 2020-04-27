ВИДЕО. Алиев в прямом эфире рассказал о сексе втроем. Жена покрыла матом

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев продолжает покорять интернет.
Новоиспеченный блогер в прямом эфире ответил на вопрос о сексе втроем. Наушники Александра не спасли: бывшая жена Алиева все поняла и покрыла его матом, упрекнув в том, что вместе с ним в комнате находятся дети.
Отметим, что Алиев со своей женой Татьяной в разводе, но делит квартиру в Киеве и в данный момент они проживают вместе.
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Источник — Sport.ua
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