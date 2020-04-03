АЛИЕВ: «Самый дорогой секс за деньги — $1000. Жена была, ну и что?»

35-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, был ли у него секс за деньги.

- Был ли секс за деньги? И Сколько стоил?

- Секс за деньги? Не скрываю, был. Сколько стоил? По-разному. Самый дорогой — тысяча долларов. Это было и в России, и в Украине.

- Ты считаешь, что секс за деньги — это неправильно?

- Чего?

- У тебя жена тогда была? Или уже не было?

- Ну, была. Ну и что, что была? Была жена, ну и что? А что здесь такого?