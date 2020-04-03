АЛИЕВ: «Самый дорогой секс за деньги — $1000. Жена была, ну и что?»

Бывший футболист «Динамо» рассказал о своем самом дорогом сексе

  • 03.04.2020 10:13
  • 688 просмотров
  • 3 комментария
АЛИЕВ: «Самый дорогой секс за деньги — $1000. Жена была, ну и что?»
© ФК Джуниорс. Александр Алиев

35-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, был ли у него секс за деньги.

- Был ли секс за деньги? И Сколько стоил?
- Секс за деньги? Не скрываю, был. Сколько стоил? По-разному. Самый дорогой — тысяча долларов. Это было и в России, и в Украине.

- Ты считаешь, что секс за деньги — это неправильно?
- Чего?

- У тебя жена тогда была? Или уже не было?
- Ну, была. Ну и что, что была? Была жена, ну и что? А что здесь такого?

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Источник — YouTube

(3 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.04.2020 10:44
    0
    С нетерпением ждем интервью Алиева о том был ли у него понос.
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 03.04.2020 10:40
    0
    Алекс Морган, 03.04.2020 10:21
    У Мили тоже был секс за 1000 долларов! Неужели это то, о чем я подумал?
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 03.04.2020 10:21
    -1
    У Мили тоже был секс за 1000 долларов! Неужели это то, о чем я подумал?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.04.2020 10:44
    0
    С нетерпением ждем интервью Алиева о том был ли у него понос.
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 03.04.2020 10:40
    0
    Алекс Морган, 03.04.2020 10:21
    У Мили тоже был секс за 1000 долларов! Неужели это то, о чем я подумал?
    Ссылка
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