Если положение станет критическим, Беларусь может отменить чемпионат

Болельщикам измеряют температуру и рассаживают в шахматном порядке

  • 27.04.2020 20:59
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Если положение станет критическим, Беларусь может отменить чемпионат
© Deutsche Welle

Пресс-секретарь Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) Александр Алейник рассказал, ссылаясь на постановление УЕФА, что решение о приостановке или продолжении национальных первенств остается за футбольными федерациями соответствующих стран.

«АБФФ решила продолжить чемпионат, исходя из анализа текущей ситуации. Мы находимся в тесном контакте с Минздравом и Минспорта, которые предоставляют нам всю информацию о распространении вируса, и мы доверяем нашей системе здравоохранения. АБФФ держит руку на пульсе и в случае, если положение станет критическим, примет адекватные меры».

В Беларуси на матчах чемпионата соблюдаются все рекомендации Минздрава и ВОЗ, чтобы не допустить распространения коронавируса. Перед входом на стадион дежурят медицинские работники, который измеряют температуру всем болельщикам и просят обработать руки антисептиком.

Через громкоговоритель болельщикам напоминают о мерах предосторожности – чаще мыть руки, кашлять в локоть, не трогать лицо и глаза руками. Также зрителей просят рассаживаться в шахматном порядке, через одного, и, в основном, они так и поступают.

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Источник — Deutsche Welle

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