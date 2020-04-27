Если положение станет критическим, Беларусь может отменить чемпионат

Пресс-секретарь Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) Александр Алейник рассказал, ссылаясь на постановление УЕФА, что решение о приостановке или продолжении национальных первенств остается за футбольными федерациями соответствующих стран.

«АБФФ решила продолжить чемпионат, исходя из анализа текущей ситуации. Мы находимся в тесном контакте с Минздравом и Минспорта, которые предоставляют нам всю информацию о распространении вируса, и мы доверяем нашей системе здравоохранения. АБФФ держит руку на пульсе и в случае, если положение станет критическим, примет адекватные меры».

В Беларуси на матчах чемпионата соблюдаются все рекомендации Минздрава и ВОЗ, чтобы не допустить распространения коронавируса. Перед входом на стадион дежурят медицинские работники, который измеряют температуру всем болельщикам и просят обработать руки антисептиком.

Через громкоговоритель болельщикам напоминают о мерах предосторожности – чаще мыть руки, кашлять в локоть, не трогать лицо и глаза руками. Также зрителей просят рассаживаться в шахматном порядке, через одного, и, в основном, они так и поступают.