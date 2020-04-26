Вопрос жизни и смерти. Как и когда доиграют сезон в Бундеслиге?

Если вы зайдете в социальные сети, то увидите очень много восторженных постов о том, что Бундеслига точно первой возобновится после карантина. И произойдет это 9 мая. Ничего удивительного, ведь администраторам многих пабликов не свойственно перепроверять информацию. На самом деле, в Германии, как и в большинстве других стран, все еще нет определенности. Давайте разберемся, что же на самом деле происходит, и когда в Германии снова начнут играть в футбол.

Немецкие клубы раньше всех возобновили тренировки

Первым тренироваться взялся «Вольфсбург» – 23 марта. Примеру «волков» последовали все остальные, и в итоге занятия возобновили уже все команды двух сильнейших лиг страны.

Конечно, пока это не те привычные тренировки. Команды разделены на три группы, которые занимаются на разных полях. После каждого принятия душа кабинки дезинфицируются, а в тренажеры в залах расположены так, чтобы соблюдалась социальная дистанция.



Твиттер Вольфсбурга

В ближайшие дни команды должны приступить к тренировкам в общих группах.

Лига действительно хочет начать 9 мая, но все не так просто

В четверг на заседании представителей 36 клубов двух Бундеслиг действительно пришли к решению, что 9 мая нужно возобновлять сезон. Отсюда и все новости о том, что все уже решено. Но сделать этого не получится без разрешения властей. В этом и заключается вся сложность.

На днях Министерство труда Германии предложило лиге максимально абсурдный вариант. Оно выслало рекомендации выпускать футболистов в специальных масках, которые по ходу матча нужно менять каждые 15 минут. Хорошо, что хоть социальную дистанцию на поле не попросили соблюдать.

Но это лишь рекомендации, а не приказ. Само собой, в масках играть никто не будет.

На текущий момент свое одобрение на возобновление сезона 9 мая дали власти только двух регионов: Баварии и Рейн-Вестфалии. Остальные пока что ответа не дали. Чтобы начать играть, необходимо согласие абсолютно всех местных властей.

Вероятность того, что уже к 9 мая получится утрясти все детали, достаточно невысокая. Скорее всего, рестарт чемпионата придется отложить на 16 мая, а то и вовсе на последнюю неделю следующего месяца.

Какими будут матчи-призраки Бундеслиги

Конечно, это будут матчи без зрителей. Всего на стадионе во время игры смогут находиться не более, чем 239 человек.



bild.de

Помимо самих футболистов, тренерских и медицинских штабов, на матчи будут допущены по 30 пишущих журналистов и 36 работников телевидения. Количество боллбоев сократят с 12 до 4 – по одному у каждой бровки. В делегации клубов могут входить не более 8 человек.

Ультрас клубов Бундеслиги против возобновления сезона. Почему?

Далеко не все фанаты в Германии хотят, чтобы сезон возобновлялся 9 мая без болельщиков. На днях представители ультрас всех 36 клубов написали петицию, в которой выступают против такого сценария.

Дело в том, что в Германии, как и в большинстве других стран, присутствует нехватка тестов на определение коронавируса. Чтобы доиграть сезон, придется провести порядка 20 тысяч тестов игрокам, тренерам и другим участникам матчей. Фанаты боятся, что тесты будут потрачены впустую, тогда как есть более нуждающиеся в них люди.

Еще один аргумент – футбол не должен быть исключением. Вся индустрия развлечений пострадала от коронавируса. Фанаты считают, что в данной ситуации будет несправедливо делать исключение для футбольных клубов, но продолжать ограничивать других.

А еще они призывают клубы одуматься, и стать более здоровыми с финансовой точки зрения. Сейчас все слишком завязано на доходах от прав на телетрансляции, и немецким фанатам это очень не нравится.

Но глава Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайверт утверждает, что никаких проблем с тестами не будет.

«Это однозначно не тот случай, когда не хватит теста для медика, а футболист будет проверен. Все согласовывалось с нашей системой здравоохранения», – сказал Зайверт в интервью New York Times.

Вторит ему и глава Футбольного союза Германии Фриц Келлер: «Футбол ни в коем случае не претендует на какую-то особую роль. Ничего не будет сделано без разрешения правительства».

Так что вряд ли кто-то в данной ситуации прислушается к ультрас. А там и до скандала с отменой правила «50+1» не далеко…

Что будет, если сезон не доиграть

Последствия для немецких клубов будут фатальными. В Германии нет клубов, за спиной которых стояли бы нефтяные вышки. Доход от прав на трансляции жизненно важен для представителей Бундеслиги.

Согласно информации Kicker, если сезон не доиграть, то 13 из 36 клубов к концу июня ждет банкротство. Четыре клуба не смогут содержать себя уже в самом начале лета. Так что возобновление сезона в Германии является вопросом жизни и смерти для местного футбола.

Так что сезон в Бундеслиге точно доиграют. И, скорее всего, начнут именно в мае, но вряд ли 9-го числа.

В пользу возобновления ближе к концу месяца говорит и тот факт, что ЛЧ и ЛЕ, согласно плану УЕФА, возобновятся в начале августа. Если продолжать играть 9 мая, то сезон закончится в конце июня, а значит, до матчей еврокубков у клубов будет еще целый месяц. Это очень много, если учесть, что от Германии там сейчас осталось целых шесть представителей.

Илья КВИТКИН