Экс-жена Тимощука: «Чтобы затянуть суд, Толик придумывает феерические шоу»

Бывшая жена футболиста сборной Украины рассказала, когда он общается с детьми

  • 27.04.2020 10:24
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Экс-жена Тимощука: «Чтобы затянуть суд, Толик придумывает феерические шоу»
© Футбол 1/2/3. Надежда Навроцкая

Бывшая супруга звезды украинского футбола Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая, которая живет в Германии, рассказала о нынешних отношениях с мужем.

«С Анатолием Тимощуком у нас все продолжается, эти конфликты все еще не окончены. Он просто затягивает все судебные процессы. Выиграть их он не может, поэтому затягивает. Это специальная технология. Они придумывают какие-то феерические шоу.

Суть спора всегда одна и та же: дети - как инструмент. Он всегда пытается использовать детей против меня. Дети растут, живут в социуме и уже нельзя пробовать делать из них каких-то ненормальных. Я думаю, что это упирается в материальное. Его задача, чтобы Наде и детям не досталось ни единого евро.

Невозможно идти куда-то дальше в жизни, если остаются такие хвосты из прошлого. Я очень рада закончить очень быстро, отдать ему большую часть и забыть это. Он поддается какому-то влиянию, я не могу этого понять. Это же не одиночная история. У футболистов это часто происходит: под такой шумок их просто обманывают, забирают все, что есть. Есть много вопросов к нему, но он прячется и не отвечает на них.

Девочкам он иногда звонит, они всегда берут трубку. Я стараюсь, чтобы они брали телефон. Но им особо не о чем общаться. Обычно это происходит перед судами. Когда он звонит, я понимаю, что он будет придумывать новую эпопею с судами», - рассказала Надежда.

Ранее Надежда Навроцкая рассказала о драконовских штрафах в Германии. Так в стране борются с нарушителями карантина.

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Источник — Футбол 1/2/3

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