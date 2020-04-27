Бывшая жена Тимощука: «В Германии садят в тюрьму за 3 нарушения карантина»

Надежда Навроцкая отметила высокий уровень подготовки к пандемии

  • 27.04.2020 07:37
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Бывшая жена Тимощука: «В Германии садят в тюрьму за 3 нарушения карантина»
© Футбол 1/2/3

Футбол в Германии готовится к рестарту, запланированному 9 мая. Надежда Навроцкая, бывшая супруга Анатолия Тимощука оценила работу местных чиновников в преодолении пандемии.

«С понедельника в Германии вводят в масочный режим. Все будут вынуждены ходить в масках, штрафы будут достигать 150 евро. Для владельцев магазинов и предприятий, если их сотрудники не будут ходить в масках - штраф 5000 евро. тюремное заключение - в случае третьего предупреждения.

Немцы были готовы к такому развитию событий. Они вошли в пандемию в более ресурсном состоянии, чем Италия или Украина. Это означает, что в Германии к началу пандемии было готово 28 тысяч мест в интенсивной терапии. Кроме того, дополнительно было организовано 10 тысяч мест. Сейчас всего есть 38 тысяч мест, а на сегодняшний день есть 13 тысяч свободных мест. 18 тысяч занятых, из которых лишь 2500 - пациенты с COVID-19. Для сравнения, у Италии было 5000 мест вообще.

Для любой системы это было шоком. Сначала в Германии тоже были проблемы с масками в аптеках. Для обычных людей достаточно простых масок и соблюдения дистанции. Пока это не было отрегулировано, у нас тоже не было масок. Но сложности не было - люди шили маски сами. Насколько мне известно, никто из моих знакомых с этим не имел проблем. Теперь же маски будут продаваться даже в супермаркетах.

Ангела Меркель заявила, что они будут обсуждать дальнейшие действия. С таким огромным заделом - 13 тысяч свободных мест, правительство может пробовать потихоньку делать шаг влево или вправо, потому что они держат ситуацию под контролем», - сказала Навроцкая.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все европейские первенства, кроме чемпионата Беларуси, были приостановлены.

Ранее сообщалось, что игрокам из Бундеслиги могут запретить заниматься сексом из-за коронавируса.

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Источник — Футбол 1/2/3

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