Игрокам из Бундеслиги могут запретить заниматься сексом из-за коронавируса

Чемпионат Германии готовится к возобновлению

  • 26.04.2020 12:16
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Игрокам из Бундеслиги могут запретить заниматься сексом из-за коронавируса

Сейчас немецкая Бундеслига готовится к возобновлению сезона, которое может состояться уже 9 мая. При этом возобновление чемпионата будет проходить при соблюдении ряда строгих мер предосторожности.

На стадионах во время матчей будут присутствовать не более 300 человек. Предматчевые фото и рукопожатия между игроками будут запрещены, а общение с прессой – ограничено.

Также футболистам рекомендуют избегать поцелуев и секса со своими женами или девушками.

Ранее сообщалось о том, что игроков клубов Бундеслиги могут заставить играть в масках.

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Источник — Daily Mail

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