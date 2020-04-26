Игрокам из Бундеслиги могут запретить заниматься сексом из-за коронавируса

Сейчас немецкая Бундеслига готовится к возобновлению сезона, которое может состояться уже 9 мая. При этом возобновление чемпионата будет проходить при соблюдении ряда строгих мер предосторожности.

На стадионах во время матчей будут присутствовать не более 300 человек. Предматчевые фото и рукопожатия между игроками будут запрещены, а общение с прессой – ограничено.

Также футболистам рекомендуют избегать поцелуев и секса со своими женами или девушками.

Ранее сообщалось о том, что игроков клубов Бундеслиги могут заставить играть в масках.