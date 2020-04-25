Дисквалификация Хачериди, Тайсон возвращается в бокс, UFC пройдет 9 мая

Главные новости за 24-е апреля на Sport.ua

  • 25.04.2020 08:20
  • 140 просмотров
  • 0 комментариев
Дисквалификация Хачериди, Тайсон возвращается в бокс, UFC пройдет 9 мая
© BET.com. Майк Тайсон

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 24-е апреля.

1. Хачериди получил длительную дисквалификацию и штраф. Выходки украинца не прошли мимо дисциплинарного комитета.

2. Железный человек. Майк Тайсон в 53 года сенсационно решил вернуться на ринг. В планах боксера-ветерана – участие в благотворительных боях из 4 раундов.

3. ОФИЦИАЛЬНО. UFC возвращается 9 мая боем Фергюсона с Гэтжи. Первый турнир после большой паузы пройдет в Джексонвилле во Флориде.

4. Источник: Шахтер заинтересован в приобретении аргентинского футболиста. Полузащитник Николас Капальдо выступает за аргентинский «Бока Хуниорс».

5. Карантин в Украине: спорт вернется не ранее конца мая. Правительство опубликовало план выхода из карантина.

6. Шахтер вернулся к тренировкам в небольших группах. Об этом сообщает бразильская пресса.

7. Футбол будет в масках. Бундеслига планирует беспрецедентные меры защиты. Игроков поместят в карантин, а защитные маски будут менять каждые 15 минут.

8. Аякс не получит чемпионский титул. Сезон в Нидерландах отменили. Никто не получит титул, никто не вылетает.

9. Топ-10 игроков, покинувших Динамо в статусе свободных агентов. «Сладкая парочка», опальные Леко и Хачериди, любимец публики Вида и, конечно, Жуниор Мораес.

10. ТаТоТаке: Ярмоленко хочет вернуться в украинскую Премьер-лигу. Андрей допускает вариант с окончанием карьеры в Киеве, но не сейчас.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности