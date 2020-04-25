Дисквалификация Хачериди, Тайсон возвращается в бокс, UFC пройдет 9 мая

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 24-е апреля.
1. Хачериди получил длительную дисквалификацию и штраф. Выходки украинца не прошли мимо дисциплинарного комитета.
2. Железный человек. Майк Тайсон в 53 года сенсационно решил вернуться на ринг. В планах боксера-ветерана – участие в благотворительных боях из 4 раундов.
3. ОФИЦИАЛЬНО. UFC возвращается 9 мая боем Фергюсона с Гэтжи. Первый турнир после большой паузы пройдет в Джексонвилле во Флориде.
4. Источник: Шахтер заинтересован в приобретении аргентинского футболиста. Полузащитник Николас Капальдо выступает за аргентинский «Бока Хуниорс».
5. Карантин в Украине: спорт вернется не ранее конца мая. Правительство опубликовало план выхода из карантина.
6. Шахтер вернулся к тренировкам в небольших группах. Об этом сообщает бразильская пресса.
7. Футбол будет в масках. Бундеслига планирует беспрецедентные меры защиты. Игроков поместят в карантин, а защитные маски будут менять каждые 15 минут.
8. Аякс не получит чемпионский титул. Сезон в Нидерландах отменили. Никто не получит титул, никто не вылетает.
9. Топ-10 игроков, покинувших Динамо в статусе свободных агентов. «Сладкая парочка», опальные Леко и Хачериди, любимец публики Вида и, конечно, Жуниор Мораес.
10. ТаТоТаке: Ярмоленко хочет вернуться в украинскую Премьер-лигу. Андрей допускает вариант с окончанием карьеры в Киеве, но не сейчас.
Источник — Sport.ua
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