Хачериди получил длительную дисквалификацию и штраф

Выходки украинца не прошли мимо дисциплинарного комитета

  • 24.04.2020 17:05
  • 310 просмотров
  • 0 комментариев
Хачериди получил длительную дисквалификацию и штраф
© dynamo-brest.by

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Беларуси объявил о 5-матчевой дисквалификации украинца Евгения Хачериди.

Защитник «Динамо» Брест в недавнем матче чемпионата Беларуси сперва получил красную карточку за удар соперника, а затем угрожал судье в подтрибунном помещении.

Кроме того, Хачериди оштрафован на 1350 рублей.

Ранее сообщалось, что клуб может разорвать контракт с игроком, но «Динамо» опровергло эту информацию.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Прессбол

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности