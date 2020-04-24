Хачериди получил длительную дисквалификацию и штраф

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Беларуси объявил о 5-матчевой дисквалификации украинца Евгения Хачериди.

Защитник «Динамо» Брест в недавнем матче чемпионата Беларуси сперва получил красную карточку за удар соперника, а затем угрожал судье в подтрибунном помещении.

Кроме того, Хачериди оштрафован на 1350 рублей.

Ранее сообщалось, что клуб может разорвать контракт с игроком, но «Динамо» опровергло эту информацию.