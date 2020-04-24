Хачериди получил длительную дисквалификацию и штраф

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Беларуси объявил о 5-матчевой дисквалификации украинца Евгения Хачериди.
Защитник «Динамо» Брест в недавнем матче чемпионата Беларуси сперва получил красную карточку за удар соперника, а затем угрожал судье в подтрибунном помещении.
Кроме того, Хачериди оштрафован на 1350 рублей.
Ранее сообщалось, что клуб может разорвать контракт с игроком, но «Динамо» опровергло эту информацию.
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Источник — Прессбол
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