Шахтер вернулся к тренировкам в небольших группах

По информации бразильского издания Globo, «Шахтер» с 23-го апреля вернулся к командным тренировкам с ограничениями. При этом официальный сайт клуба эту информацию не подтверждает.

О тренировках бразильскому СМИ рассказал защитник Додо.

По словам игрока, работа идет на манер той, которую с марта практикуют клубы Бундеслиги - занятия в небольших группах по 4 человека. Тренировка в таком формате шла около 50 минут.

Отметим, что до этого футболисты были вынуждены индивидуально поддерживать форму.

В Украине общенациональный карантин продлен до 11-го мая, и пока нет информации, когда может возобновиться сезон УПЛ.