Аякс не получит чемпионский титул. Сезон в Нидерландах отменили

Правительство Нидерландов ранее до сентября запретило проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей без болельщиков.

Такое решение поставило крест на возможности доиграть чемпионат, поэтому Федерация футбола Нидерландов вместе с клубами приняли решение объявить сезон 2019/20 несостоявшимся.

О решении сообщил официальный сайт Эредивизи.

«Аякс», который набрал 56 очков и лидировал по дополнительным показателям, чемпионский титул не получит. Чемпионство не будет вручено, а также никто не покинет и не пополнит элитный дивизион.

Что касается еврокубков, то в Лигу чемпионов и Лигу Европы команды выйдут на основе текущей таблицы.

«Аякс» и АЗ предварительно получат шанс в Лиге чемпионов, а «Фейенорд», ПСВ и «Виллем II» - в Лиге Европы. Окончательное решение по этому вопросу примет УЕФА.