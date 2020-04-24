Аякс не получит чемпионский титул. Сезон в Нидерландах отменили

Никто не получит титул, никто не вылетает

  • 24.04.2020 19:17
  • 925 просмотров
  • 3 комментария
Аякс не получит чемпионский титул. Сезон в Нидерландах отменили
© Skysports.com

Правительство Нидерландов ранее до сентября запретило проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей без болельщиков.

Такое решение поставило крест на возможности доиграть чемпионат, поэтому Федерация футбола Нидерландов вместе с клубами приняли решение объявить сезон 2019/20 несостоявшимся.

О решении сообщил официальный сайт Эредивизи.

«Аякс», который набрал 56 очков и лидировал по дополнительным показателям, чемпионский титул не получит. Чемпионство не будет вручено, а также никто не покинет и не пополнит элитный дивизион.

Что касается еврокубков, то в Лигу чемпионов и Лигу Европы команды выйдут на основе текущей таблицы.

«Аякс» и АЗ предварительно получат шанс в Лиге чемпионов, а «Фейенорд», ПСВ и «Виллем II» - в Лиге Европы. Окончательное решение по этому вопросу примет УЕФА.

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Источник — Sky Sports

(7 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.04.2020 19:41
    +1
    Отлично главные конкуренты в пролете в еврокубках
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 24.04.2020 19:25
    +1
    Нидерландов не будет в еврокубках
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 24.04.2020 19:22
    +3
    И по какому это юридическому праву участники несостоявшегося чемпа будут представлять страну в еврокубках?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 24.04.2020 19:22
    +3
    И по какому это юридическому праву участники несостоявшегося чемпа будут представлять страну в еврокубках?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.04.2020 19:41
    +1
    Отлично главные конкуренты в пролете в еврокубках
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 24.04.2020 19:25
    +1
    Нидерландов не будет в еврокубках
    Ссылка
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