ТаТоТаке: Ярмоленко хочет вернуться в украинскую Премьер-лигу

В новом выпуске программы ТаТоТаке Сергей Болотников и Михаил Спиваковский представили себя тренерами сборных легионеров и украинской УПЛ. Кроме того, рассматривается будущее Андрея Ярмоленко.
01:10 – Ярмоленко хочет вернуться в «Динамо», но не сейчас
04:27 – Цыганков – в лонг-листе итальянского середняка
05:01 – Как выглядели бы составы команд в матче всех звезд в этом сезоне УПЛ
12:18 – Свободные тренеры для «Динамо»
14:03 – Сравниваем показатели УПЛ и первой лиги
15:01 – Версия сильнейших сборных всех времен
17:24 – Почему отмирает схема 4–4–2
19:34 – Как рассчитывается подробная статистика матча
21:42 – Новая загадка в рубрике ШоТоТаке
Источник — ТаТоТаке
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