ТаТоТаке: Ярмоленко хочет вернуться в украинскую Премьер-лигу

В новом выпуске программы ТаТоТаке Сергей Болотников и Михаил Спиваковский представили себя тренерами сборных легионеров и украинской УПЛ. Кроме того, рассматривается будущее Андрея Ярмоленко.

01:10 – Ярмоленко хочет вернуться в «Динамо», но не сейчас

04:27 – Цыганков – в лонг-листе итальянского середняка

05:01 – Как выглядели бы составы команд в матче всех звезд в этом сезоне УПЛ

12:18 – Свободные тренеры для «Динамо»

14:03 – Сравниваем показатели УПЛ и первой лиги

15:01 – Версия сильнейших сборных всех времен

17:24 – Почему отмирает схема 4–4–2

19:34 – Как рассчитывается подробная статистика матча

21:42 – Новая загадка в рубрике ШоТоТаке

