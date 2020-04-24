Карантин в Украине: спорт вернется не ранее конца мая

Кабинет министров Украины опубликовал дорожную карту выхода страны из карантина. План подразумевает 5 этапов, первый из которых начнется не ранее 11-го мая.
Важно, что каждый этап стартует только после достижения определенных показателей. Первый этап ослабления карантина может начаться с 12-го мая, если в течение 10-ти дней подряд до того соотношение заболевших коронавирусом не будет меняться или останется в пределах 5%.
Второй этап стартует только в том случае, если в течение 10 дней подряд процент заболевших каждый день снижается, а количество выздоровевших - растет или остается стабильным.
Именно второй этап подразумевает возвращение спортивных мероприятий без болельщиков.
Таким образом, даже в идеальной ситуации спорт (в частности, чемпионат по футболу) раньше конца мая не вернется.
На картинке ниже - условия и снятие ограничений 1 и 2 этапов. О спорте - снизу справа.
С полным планом и 5 этапами можно ознакомиться по ссылке.
Источник — Sport.ua
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Гандоны, блять.
Кофе в Киеве нельзя продавать никому, кроме МакДональдса и заправок
Рынки закроем, пусть аграрии выбрасывают урожай, а супермаркеты закупают за рубежом.
Этот список несправедливости и безумия можно продолжать долго.
Выход они нашли, блять
Гандоны, блять.
Кофе в Киеве нельзя продавать никому, кроме МакДональдса и заправок
Рынки закроем, пусть аграрии выбрасывают урожай, а супермаркеты закупают за рубежом.
Этот список несправедливости и безумия можно продолжать долго.
Выход они нашли, блять
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