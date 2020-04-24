Карантин в Украине: спорт вернется не ранее конца мая

Правительство опубликовало план выхода из карантина

  • 24.04.2020 21:43
  • 414 просмотров
  • 1 комментарий
Карантин в Украине: спорт вернется не ранее конца мая
© fcdynamo.kiev.ua

Кабинет министров Украины опубликовал дорожную карту выхода страны из карантина. План подразумевает 5 этапов, первый из которых начнется не ранее 11-го мая.

Важно, что каждый этап стартует только после достижения определенных показателей. Первый этап ослабления карантина может начаться с 12-го мая, если в течение 10-ти дней подряд до того соотношение заболевших коронавирусом не будет меняться или останется в пределах 5%.

Второй этап стартует только в том случае, если в течение 10 дней подряд процент заболевших каждый день снижается, а количество выздоровевших - растет или остается стабильным.

Именно второй этап подразумевает возвращение спортивных мероприятий без болельщиков.

Таким образом, даже в идеальной ситуации спорт (в частности, чемпионат по футболу) раньше конца мая не вернется.

На картинке ниже - условия и снятие ограничений 1 и 2 этапов. О спорте - снизу справа.

С полным планом и 5 этапами можно ознакомиться по ссылке.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 24.04.2020 21:54
    +1
    А как будет с теми, кто уже будет умирать от голода?
    Гандоны, блять.
    Кофе в Киеве нельзя продавать никому, кроме МакДональдса и заправок
    Рынки закроем, пусть аграрии выбрасывают урожай, а супермаркеты закупают за рубежом.
    Этот список несправедливости и безумия можно продолжать долго.
    Выход они нашли, блять
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 24.04.2020 21:54
    +1
    А как будет с теми, кто уже будет умирать от голода?
    Гандоны, блять.
    Кофе в Киеве нельзя продавать никому, кроме МакДональдса и заправок
    Рынки закроем, пусть аграрии выбрасывают урожай, а супермаркеты закупают за рубежом.
    Этот список несправедливости и безумия можно продолжать долго.
    Выход они нашли, блять
    Ссылка
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