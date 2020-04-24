Карантин в Украине: спорт вернется не ранее конца мая

Кабинет министров Украины опубликовал дорожную карту выхода страны из карантина. План подразумевает 5 этапов, первый из которых начнется не ранее 11-го мая.

Важно, что каждый этап стартует только после достижения определенных показателей. Первый этап ослабления карантина может начаться с 12-го мая, если в течение 10-ти дней подряд до того соотношение заболевших коронавирусом не будет меняться или останется в пределах 5%.

Второй этап стартует только в том случае, если в течение 10 дней подряд процент заболевших каждый день снижается, а количество выздоровевших - растет или остается стабильным.

Именно второй этап подразумевает возвращение спортивных мероприятий без болельщиков.

Таким образом, даже в идеальной ситуации спорт (в частности, чемпионат по футболу) раньше конца мая не вернется.

На картинке ниже - условия и снятие ограничений 1 и 2 этапов. О спорте - снизу справа.

С полным планом и 5 этапами можно ознакомиться по ссылке.