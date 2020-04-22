Динамо может попасть в ЛЧ с третьего места, Вест Хэм хочет Малиновского

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 21-е апреля.

1. Вот это поворот. Шахтер и Динамо могут попасть в ЛЧ благодаря рейтингу УЕФА. Если сезон национальных чемпионатов не будет завершен, в ход пойдет план B.

2. Александр ФИЛИППОВ: «Буду делать все, чтобы попасть в сборную Украины». Форвард «Десны» - о карантине, желании стать лучшим бомбардиром и мечте о сборной Украины.

3. Угис КРАСТИНЬШ: «Сборная Украины провела хороший сезон». Главный тренер украинской сборной в карантине вспоминает об успешном выступлении на Евро-2019.

4. Вест Хэм может подписать Малиновского. Английский клуб заинтересован в украинском хавбеке «Аталанты».

5. ОФИЦИАЛЬНО. В Нидерландах чемпионат по футболу возобновлен не будет. Нельзя играть даже без болельщиков.

6. Экс-игрок Динамо заявил, что клуб осуществлял на него давление из-за денег. Карлос Самбрано оказался заложником ситуации при трансфере в «Бока Хуниорс».

7. Горан САБЛИЧ: «Милевский делал вещи, которым не место в футболе». Бывший защитник «Динамо» – о времени, когда Милевский играл в «Сплите».

8. Жан БЕЛЕНЮК: «У Ломаченко и Усика свое видение религии». Украинский борец не собирается упрекать боксеров.

9. ВИДЕО. А маска зачем? Экс-биатлонистка Коукалова искупалась в водопаде. Горячая чешка забывает снимать маску даже дома.

10. Марина МОРОЗ: «Видела, как Ковингтон приводил в спортзал оголенных дам». Украинка видела, как бывший временный чемпион UFC делал шоу