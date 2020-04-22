Динамо может попасть в ЛЧ с третьего места, Вест Хэм хочет Малиновского

Главные новости за 21-е апреля на Sport.ua

  • 22.04.2020 07:12
  • 1613 просмотров
  • 0 комментариев
Динамо может попасть в ЛЧ с третьего места, Вест Хэм хочет Малиновского
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 21-е апреля.

1. Вот это поворот. Шахтер и Динамо могут попасть в ЛЧ благодаря рейтингу УЕФА. Если сезон национальных чемпионатов не будет завершен, в ход пойдет план B.

2. Александр ФИЛИППОВ: «Буду делать все, чтобы попасть в сборную Украины». Форвард «Десны» - о карантине, желании стать лучшим бомбардиром и мечте о сборной Украины.

3. Угис КРАСТИНЬШ: «Сборная Украины провела хороший сезон». Главный тренер украинской сборной в карантине вспоминает об успешном выступлении на Евро-2019.

4. Вест Хэм может подписать Малиновского. Английский клуб заинтересован в украинском хавбеке «Аталанты».

5. ОФИЦИАЛЬНО. В Нидерландах чемпионат по футболу возобновлен не будет. Нельзя играть даже без болельщиков.

6. Экс-игрок Динамо заявил, что клуб осуществлял на него давление из-за денег. Карлос Самбрано оказался заложником ситуации при трансфере в «Бока Хуниорс».

7. Горан САБЛИЧ: «Милевский делал вещи, которым не место в футболе». Бывший защитник «Динамо» – о времени, когда Милевский играл в «Сплите».

8. Жан БЕЛЕНЮК: «У Ломаченко и Усика свое видение религии». Украинский борец не собирается упрекать боксеров.

9. ВИДЕО. А маска зачем? Экс-биатлонистка Коукалова искупалась в водопаде. Горячая чешка забывает снимать маску даже дома.

10. Марина МОРОЗ: «Видела, как Ковингтон приводил в спортзал оголенных дам». Украинка видела, как бывший временный чемпион UFC делал шоу

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности