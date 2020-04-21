ОФИЦИАЛЬНО. В Нидерландах чемпионат по футболу возобновлен не будет

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что карантин в стране продлен до 1-го сентября, включая запрет на проведение спортивных мероприятий.
В том числе нельзя проводить футбольные матчи без болельщиков, потому что для организации все равно потребуется помощь полиции и врачей.
Ожидается, что вскоре Федерация футбола Нидерландов выступит с официальным заявлением о завершении сезона. В чемпионате лидируют «Аякс» и АЗ, которые набрали по 56 очков («Аякс» лидирует по дополнительным показателям).
В Лиге чемпионов и Лиге Европы этого сезона голландских команд не осталось.
Федерация уже сообщила, что соберется в пятницу, когда клубы обсудят решение правительства, а также дальнейшие шаги, учитывая тот факт, что до сентября весь профессиональный футбол в стране запрещен.
Ранее ведущие клубы страны хотели последовать примеру Бельгии, которая объявила, что возобновлять чемпионат не планирует.
Источник — Reuters
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Наверное было бы оптимально принять одно решение для всех лиг с единым регламентом.
Наверное было бы оптимально принять одно решение для всех лиг с единым регламентом.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.