ОФИЦИАЛЬНО. В Нидерландах чемпионат по футболу возобновлен не будет

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что карантин в стране продлен до 1-го сентября, включая запрет на проведение спортивных мероприятий.

В том числе нельзя проводить футбольные матчи без болельщиков, потому что для организации все равно потребуется помощь полиции и врачей.

Ожидается, что вскоре Федерация футбола Нидерландов выступит с официальным заявлением о завершении сезона. В чемпионате лидируют «Аякс» и АЗ, которые набрали по 56 очков («Аякс» лидирует по дополнительным показателям).

В Лиге чемпионов и Лиге Европы этого сезона голландских команд не осталось.

Федерация уже сообщила, что соберется в пятницу, когда клубы обсудят решение правительства, а также дальнейшие шаги, учитывая тот факт, что до сентября весь профессиональный футбол в стране запрещен.

Ранее ведущие клубы страны хотели последовать примеру Бельгии, которая объявила, что возобновлять чемпионат не планирует.