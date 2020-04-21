ОФИЦИАЛЬНО. В Нидерландах чемпионат по футболу возобновлен не будет

Нельзя играть даже без болельщиков

  • 21.04.2020 21:43
  • 635 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. В Нидерландах чемпионат по футболу возобновлен не будет
© voetbalprimeur.nl

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что карантин в стране продлен до 1-го сентября, включая запрет на проведение спортивных мероприятий.

В том числе нельзя проводить футбольные матчи без болельщиков, потому что для организации все равно потребуется помощь полиции и врачей.

Ожидается, что вскоре Федерация футбола Нидерландов выступит с официальным заявлением о завершении сезона. В чемпионате лидируют «Аякс» и АЗ, которые набрали по 56 очков («Аякс» лидирует по дополнительным показателям).

В Лиге чемпионов и Лиге Европы этого сезона голландских команд не осталось.

Федерация уже сообщила, что соберется в пятницу, когда клубы обсудят решение правительства, а также дальнейшие шаги, учитывая тот факт, что до сентября весь профессиональный футбол в стране запрещен.

Ранее ведущие клубы страны хотели последовать примеру Бельгии, которая объявила, что возобновлять чемпионат не планирует.

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Источник — Reuters

(7 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 22:05
    0
    Довольно странное решение на фоне того что можно было все же доиграть его чуть позднее, а с новым сезоном что-то придумать, сделать проще календарь как-то, не играть кубок тот же возможно, по срокам подумать, в общем найти компромисс, а то неоднозначная будет ситуация когда где-то определили чемпиона и играть не будут, где-то будут доигрывать и все будут в тонусе, где-то вообще по третьей схеме ...
    Наверное было бы оптимально принять одно решение для всех лиг с единым регламентом.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 21.04.2020 22:01
    0
    rus, 21.04.2020 21:57
    Обидно будет многим
    И УЕФА грозиться не допустить к еврокубкам команды с тех стран, которые остановят чемпионаты
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.04.2020 21:58
    +2
    Ну ХЗ это для нас футбол развлечение а для футболистов и всех остальных людей которые над ним работают это работа . За что они будут жить? Или в Голландии до первого сентября все будут дома сидеть? Если нет то чем люди из этой области хуже других?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 21.04.2020 21:57
    +4
    Zport., 21.04.2020 21:55
    АЗ будет обидно занять второе место, только из-за того, что у Аякса рейтинг УЕФА выше
    Обидно будет многим
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 21.04.2020 21:55
    0
    salamanka1982, 21.04.2020 21:50
    Слава богу! Надеюсь наши идиотики тоже последуют примеру нидерландцев и бельгийцев и в этом году 22 человека не будут бегать по поле и передавать заразу друг другу. До встречи в 2021-м году в феврале, когда вакцина будет уже сколько там того 20-го года осталось. Потерпим киберспорт
    АЗ будет обидно занять второе место, только из-за того, что у Аякса рейтинг УЕФА выше
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 21.04.2020 21:50
    -4
    Слава богу! Надеюсь наши идиотики тоже последуют примеру нидерландцев и бельгийцев и в этом году 22 человека не будут бегать по поле и передавать заразу друг другу. До встречи в 2021-м году в феврале, когда вакцина будет уже сколько там того 20-го года осталось. Потерпим киберспорт
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 21.04.2020 21:57
    +4
    Zport., 21.04.2020 21:55
    АЗ будет обидно занять второе место, только из-за того, что у Аякса рейтинг УЕФА выше
    Обидно будет многим
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.04.2020 21:58
    +2
    Ну ХЗ это для нас футбол развлечение а для футболистов и всех остальных людей которые над ним работают это работа . За что они будут жить? Или в Голландии до первого сентября все будут дома сидеть? Если нет то чем люди из этой области хуже других?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 22:05
    0
    Довольно странное решение на фоне того что можно было все же доиграть его чуть позднее, а с новым сезоном что-то придумать, сделать проще календарь как-то, не играть кубок тот же возможно, по срокам подумать, в общем найти компромисс, а то неоднозначная будет ситуация когда где-то определили чемпиона и играть не будут, где-то будут доигрывать и все будут в тонусе, где-то вообще по третьей схеме ...
    Наверное было бы оптимально принять одно решение для всех лиг с единым регламентом.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 21.04.2020 22:01
    0
    rus, 21.04.2020 21:57
    Обидно будет многим
    И УЕФА грозиться не допустить к еврокубкам команды с тех стран, которые остановят чемпионаты
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 21.04.2020 21:55
    0
    salamanka1982, 21.04.2020 21:50
    Слава богу! Надеюсь наши идиотики тоже последуют примеру нидерландцев и бельгийцев и в этом году 22 человека не будут бегать по поле и передавать заразу друг другу. До встречи в 2021-м году в феврале, когда вакцина будет уже сколько там того 20-го года осталось. Потерпим киберспорт
    АЗ будет обидно занять второе место, только из-за того, что у Аякса рейтинг УЕФА выше
    Ссылка
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