Вест Хэм может подписать Малиновского

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может перейти в английский «Вест Хэм».
«Молотобойцы» ищут усиление в центре поля и заинтересовались украинским игроком. Ориентировочная стоимость Малиновского составляет €11 миллионов.
Руслан перешел в «Аталанту» из бельгийского «Генка» минувшим летом за €13,7 миллиона. Всего в текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 31 матч во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sportal.it
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.