Вест Хэм может подписать Малиновского

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может перейти в английский «Вест Хэм».

«Молотобойцы» ищут усиление в центре поля и заинтересовались украинским игроком. Ориентировочная стоимость Малиновского составляет €11 миллионов.

Руслан перешел в «Аталанту» из бельгийского «Генка» минувшим летом за €13,7 миллиона. Всего в текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 31 матч во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.