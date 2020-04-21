Вест Хэм может подписать Малиновского

Английский клуб заинтересован в украинском хавбеке «Аталанты»

  • 21.04.2020 17:07
  • 292 просмотра
  • 1 комментарий
Вест Хэм может подписать Малиновского
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может перейти в английский «Вест Хэм».

«Молотобойцы» ищут усиление в центре поля и заинтересовались украинским игроком. Ориентировочная стоимость Малиновского составляет €11 миллионов.

Руслан перешел в «Аталанту» из бельгийского «Генка» минувшим летом за €13,7 миллиона. Всего в текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 31 матч во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Источник — Sportal.it

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.04.2020 17:35
    0
    Зачем Малине такий переход? Шансов что-то выиграть с ними, практически как слетать на Луну.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.04.2020 17:35
    0
    Зачем Малине такий переход? Шансов что-то выиграть с ними, практически как слетать на Луну.
    Ссылка
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